Sinsheim. (cba) Eigentlich war nichts los in jener Novembernacht 2016, zumindest nicht auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Neulandstraße. Sie sollte wohl cool wirken, die Frage "Qué pasa, amigo" (Was ist los?). Danach jedoch muss es heiß hergegangen sein. Jedenfalls so heiß, dass sich jetzt das Amtsgericht Sinsheim mit dem Geschehen beschäftigte. "Gefährliche Körperverletzung" stand in der Anklageschrift. Fausthiebe und Tritte sollen einen 20-Jährigen verletzt haben.

Der Angeklagte, 25 Jahre alt und aus Ludwigshafen, bestritt den Vorwurf jedoch und beschrieb den Vorfall völlig anders: Vor der Heimfahrt nach dem Disco-Besuch habe er ein menschliches Bedürfnis verspürt. Weil die Toilette jedoch besetzt gewesen sei, habe er sich auf dem Parkplatz zwischen die Autos gestellt. Eine nahende Männergruppe habe er gebeten, "sich zu verziehen". Doch diese hätten ihn "angestresst", so dass es zum verbalen Schlagabtausch mit Beleidigungen gekommen sei. Einer der Gruppe habe ihn am T-Shirt gepackt, bald habe er sich gegen die Angriffe von zwei Männern wehren müssen. Auf die Frage der Richterin, wie oft er denn zugeschlagen habe, wusste er keine genaue Antwort: "Ich habe mich verteidigt, da zähle ich nicht die Schläge." Fraglich blieb auch, warum es überhaupt zur "wilden Schlägerei" gekommen war. "Ich wollte nur meine Ruhe", beteuerte der Angeklagte.

Ein Zeuge hatte eine abweichende Version des Geschehens. Ein "Qué pasa, amigo?" sei mehrmals gefallen, auch ein "Wollt ihr Stress?" Allerdings berichtete der Zeuge nun davon, der Angeklagte sei mit anderen Discobesuchern in einem Auto gesessen, als der Wagen gefährlich knapp an ihm vorbeigerollt sei. Plötzlich sei der Angeklagte aus dem Auto gestiegen. "Erst hat er mich geschubst, dann kam die erste Faust, dann hat er mich zusammen getreten". Von "großer Aggressivität" war die Rede.

Nun sei er auf dem Boden gelegen. "Ich war im Kopf gar nicht mehr richtig da", berichtete der 20-Jährige aus Steinsfurt. Die Aussagen von Zeugen und Angeklagtem gingen weit auseinander: So hatte der Angeklagte vehement bekräftigt, hinter der Beifahrerin gesessen zu haben, der Zeuge meinte jedoch, sich "relativ sicher" zu erinnern, dass er hinter dem Fahrer gesessen habe.

Der Angeklagte, der lediglich von einer "Schubserei" sprach, beteuerte zudem: "Da war ich definitiv alleine." Seine Freunde seien nämlich erst später aus dem Club gekommen. Getrunken habe er an dem Abend durchaus, jedoch sei er allenfalls "angeheitert" gewesen und könne sich noch an alles erinnern.

Ein weiterer Zeuge, der "dazwischen ging", will beobachtet haben, wie der Angeklagte den ersten Zeugen, seinen "Kumpel", zusammen schlug: "Er hat überall geblutet". Zu Klärung der Sache sollen zwei weitere Zeugen gehört werden, die zum Gerichtstermin nicht erschienen waren. Die Verhandlung wird in der nächsten Woche fortgesetzt.