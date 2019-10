Als "Greta Vollgas" hing sie drei Tage am Rathaus-Galgen, wurde dann symbolisch verbrannt. Foto: Ulrich Brefka

Sinsheim. Die Eschelbacher Kerweschlumpel-Affäre: Harmlose Gaudi oder gefährlicher Nonsens? - Zwei RNZ-Redakteure nehmen Stellung:

> Pro

Politische Korrektheit oder Fanatismus?

Von Tim Kegel

Karnevalistisch. Es gibt kein besseres Adjektiv für die aktuellen Kerweschlumpeln. Und Karneval muss man nicht mögen, aber man muss ihn machen dürfen. Deshalb ein Pro. Anders sieht die Sache in Rom aus: Seit dort eine Puppe mit Greta-Thunberg-Attributen an einem Strick über der Autostrada hing, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen unbekannte Fanatiker wegen schwerwiegender Drohungen. Und Fanatismus ist das Stichwort: In Eschelbach war nichts fanatisch.

Auch nicht in Meckesheim, dessen Kirchweihpuppe einen "Shitstorm" bis über die Ortsgrenzen hinaus nach sich zog, worauf man die Strohpuppe in Zuzenhausen gleich ganz umgetauft hat. Klar, es mag geeignetere "Opfer" für derbe Späße geben, als die 16-Jährige. Genauso, wie es Rituale gibt, die besser zur Zeit passen, als das Aufhängen und Anzünden von Frauenpuppen.

Schließlich und endlich ist die "alte Kirchweih-Tradition" doch sowieso mehr Selbstzweck, als für ihren schlauen politischen Kommentar bekannt - und oft eher mäßig lustig. Ganz egal: Das Ereignis in Sinsheim ist nicht mit dem von Rom in einen Topf zu werfen, sondern eine Lappalie im Vergleich. Hier zu moralisieren und Parallelen zu konstruieren bewegt sich auf dem schmalen Grat zur Selbstzensur ohne Sinn und Verstand, zum Denkverbot und zum Fanatismus. Außerdem wird ein unschöner Effekt riskiert: Dass manche der politischen Korrektheit schlicht überdrüssig werden. Auch dort, wo mehr davon angebracht wäre. So verschließt man Türen.

> Contra

An der Grenze zum Missbrauchstum

Von Armin Guzy

Eine Puppe aufzuhängen und zu verbrennen kann in wohlwollendster Betrachtungsweise noch als identitätsstiftendes Brauchtum durchgehen, als Rückgriff auf einen archaischen Ritus, mit dem unsere Vor-Vor-Väter beispielsweise den Winter vertrieben oder böse Geister. Man brachte ein Opfer – das durfte zu Anbeginn auch durchaus schon mal ein Mensch sein – und hoffte auf Wohlwollen der höheren Mächte. In gesitteteren Zeiten stehen dafür unter anderem die zahllosen Kerwe-Schlump(b)eln, die dem Feuer übergeben werden.

Unsäglich wird das Ganze aber, wenn die eigentlich Namenlose getauft wird. Denn damit wird sie zu einem konkreten Symbol für etwas, das man opfern und brennen sehen will. Und die Namensfindung ist immer ein wohlüberlegter Prozess. Wenn nun im Jahr der Fridays-for-Future-Proteste eine Schlumpel „Greta“ getauft wird, grenzen sich die Taufpaten nicht nur bewusst von dieser Bewegung ab, sie zerstören auch ebenso bewusst deren Symbolfigur, und zwar – wenn auch in Form einer Stellvertreterin aus Stroh – ganz direkt und körperlich.

Das ist mehr als nur geschmacklos. Gedankenlose Traditionspflege war schon immer mit der Gefahr verbunden, sich politisch vor einen Karren spannen zu lassen. Dann aber wird Brauchtum zum Missbrauchstum und erinnert manchen fatal an die Plätze dieser Welt, auf denen Flaggen oder Puppen mit den Gesichtern von Staatenlenkern verbrannt werden. Statt eine Schlumpel anzuzünden, könnte man ja auch einen Kerwe-Baum pflanzen.