Bis zu 12 000 Autos und Lastwagen fahren täglich durch Richen. Das hat Spuren am Straßenbelag hinterlassen, der nun saniert werden soll. Ab 18. März ist dafür eine dreiwöchige Vollsperrung nötig. Wie der Verkehr umgeleitet wird, ist noch nicht gänzlich geklärt. Foto: Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Etwa drei Wochen lang Baumaschinenkrach statt Verkehrslärm. Aber danach soll für die geplagten Anwohner der Ortsdurchfahrt in Richen einiges besser sein. Ein wenig zumindest, denn der neue Belag soll nach der Sanierung, die voraussichtlich am 18. März beginnt, ebener sein und damit weniger Vibrationen erzeugen. Auch die oft als klappernd kritisierten Gullydeckel werden neu eingepasst. Für Auto- und Lkw-Fahrer bringen die drei Wochen allerdings erhebliche Einschränkungen: Eine Vollsperrung ist unumgänglich und wird Verkehrsteilnehmer zu weiträumigen Umwegen zwingen, deren Verlauf allerdings noch nicht abschließend geklärt ist.

Noch vor Ostern soll alles fertig sein. "Wir sind zuversichtlich, dass wir im Zeitrahmen bleiben", sagte Dieter Maierhöfer, Direktor des Baureferats Nord beim Regierungspräsidium Stuttgart am Donnerstag bei einem kurzfristig anberaumten Pressegespräch. Die Ausschreibung der Arbeiten sei gut gelaufen und habe ein günstiges Ergebnis gebracht; Auftragsnehmer ist die Firma Reimold aus dem Nachbarort Gemmingen, die die Straße im Auftrag des Landes für 200.000 Euro "wieder in einen vernünftigen Zustand" bringen soll. Lediglich Minustemperaturen könnten den geplanten Bauablauf noch in Gefahr bringen, sagte Maierhöfer.

Wo Ittlinger Straße und Stebbacher Straße aufeinandertreffen, erwartet der Baudirektor, unter dessen Regie erst vor wenigen Monaten die Sanierung der B 293 zwischen Eppingen und Gemmingen weitgehend reibungslos über die Bühne ging, die größten Herausforderungen. Vor allem, weil der kleinräumige Umleitungsverkehr dann nicht mehr über Gemmingen und Stebbach geführt werden kann. Eine Woche ist für diesen Abschnitt vorgesehen.

Beginnen wird die Sanierung der 500 Meter langen Strecke allerdings zwei Wochen vorher kurz hinter dem Bahnhof. Auf gesamter Länge wird ab dort zunächst die alte Fahrbahndecke abgefräst, dann werden die Schächte angepasst, und zum Schluss werden Binder und eine neue Asphaltdecke aufgebracht - alles möglichst fugenlos, denn laut Maierhöfer sind es vor allem die Vibrationen, die beim Überfahren von Unebenheiten entstehen, die den Lärmpegel hochhalten und die Nerven der Anwohner strapazieren.

Was auch Ortsvorsteher Giselbert Seitz bestätigte, als er von wackelnden Tischen und Kaffeetassen berichtete und dafür hauptsächlich dem Schwerlastverkehr die Schuld gab: "Das macht uns zu schaffen, vor allem, wenn die Autobahn zu ist." Dass es gelungen ist, mit der Sanierungsmaßnahme noch vor dem Beginn der Hauptfeierlichkeiten zum 1250-Jahr-Jubiläum "zwischenrein zu schlupfen", freut Seitz besonders.

Auch Oberbürgermeister Klaus Holaschke dankte dem Baureferat Nord für die Unterstützung, verschwieg aber nicht, dass die Stadt "schon ein bisschen Druck aufgebaut" habe, damit es noch klappt - "klar und direkt, aber immer offen und fair." Er betonte auch, dass die Verbesserungen der jüngsten Zeit bemerkbar machen. Vor allem in der zweiten Reihe, den Gassen neben der Ortsdurchfahrt, seien inzwischen einige alte Häuser saniert: "Da sind wunderschöne Gebäude entstanden."

Zu den Umleitungsstrecken während der drei Wochen Bauzeit wollten die Planer noch keine abschließende Auskunft geben, wohlwissend, dass das Thema ein heikles ist und noch Feinabstimmungen nötig sind. Auch die Nachbarkommune Gemmingen feiert in diesem Jahr bekanntlich ihr 1250. Ortsjubiläum, und zu den erhofften Festgästen zählen sicher keine umgeleiteten Auto- und vor allem keine Lkw-Fahrer. Als 2011 die Landesstraße zwischen Eppingen und Richen monatelang gesperrt werden sollte, hatte sich in Gemmingen eine Bürgerinitiative formiert. Wegen weniger Tage ist das diesmal aber eher unwahrscheinlich.

Die Umleitung seien nicht schön, aber für alle verkraftbar, äußerte sich OB Holaschke zur jetzt geplanten Vollsperrung. Die Straße in einem Rutsch zu sanieren, sei sinnvoller, als zig kleine Abschnitte nacheinander zu richten.