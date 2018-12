Von Herbert Schmerbeck

Bad Rappenau-Obergimpern. Zwischenzeitlich hatte sogar der Abbruch gedroht. Am Ende aber zog der TSV Obergimpern sein Erwin-Ruess-Gedächtnisturnier durch, das nach einem aufregenden Tag die SGM Fürfeld/Bonfeld mit einem 4:2-Sieg nach Neunmeterschießen im Finale gegen die SpVgg Baiertal für sich entschied.

"Wenn man um die Vorkommnisse im Viertelfinale eine große Klammer setzt, bin ich sehr zufrieden. Es war natürlich ein sehr negatives Erlebnis, wobei ich im Nachhinein froh bin, dass der Sport gesiegt hat und nicht die Gewalt", sagte Sven Möller, der Abteilungsleiter des TSV, am Samstagabend.

Überschattet wurde die nachweihnachtliche Veranstaltung von Tumulten, die alles andere als friedlich anmuteten. Ausgangspunkt war eine Rote Karte, die Schiedsrichter Markus Bender einem Kicker von Türkiyemspor Obereisesheim im Viertelfinale gegen die SG Waibstadt gezeigt hatte. "Der Spieler hat mich mit den Worten ,Fick dich’ beleidigt, worauf ich ihn des Feldes verwiesen habe. Danach hat er mir ins Gesicht gespuckt", erklärte Bender.

Das Spiel wurde für mehrere Minuten unterbrochen und nach längeren Diskussionen wieder fortgesetzt, ehe es wenig später zu Ausschreitungen kam, die ein unbeteiligter Zuschauer ausgelöst hatte. Der Zuschauer war von der Tribüne auf das Spielfeld gerannt und hatte einen Türkiyemspor-Fußballer brutal niedergeschlagen. Der Spieler lag benommen auf dem Boden und blutete aus dem Mund. Ein Handgemenge mit über 30 Personen war die Folge.

In einer Krisensitzung der Turnierleitung mit den Schiedsrichtern und Verantwortlichen des Fußballkreises Sinsheim entschied man, die Polizei zu rufen. Auch dank ihrer Mithilfe beruhigte sich die Situation, und das Turnier konnte fortgesetzt werden. "Meiner Meinung nach war es die richtige Entscheidung, weiter zu machen", sagte Frank Belz, der Trainer der SGM Fürfeld/Bonfeld, und stellte klar: "Die Mannschaft von Obereisesheim konnte nichts für den Vorfall. Es war eine dumme Aktion aus den Zuschauerrängen." Der für die Eskalation verantwortliche "Fan" hatte die Mühltalhalle fluchtartig verlassen.

"Wir hatten zwölf Stunden lang viel Spaß. Leider gab es unschöne 20 Minuten, die jetzt immer wieder hochkommen", erklärte Sven Möller am Tag danach gegenüber der RNZ und gab zu: "Ich war am Samstag den Tränen nah." Was ihn trösten sollte: Sportlich konnte sich das Erwin-Ruess-Gedächtnisturnier sehen lassen. 20 Mannschaften, so viele wie noch nie, gingen auf Torejagd und zeigten guten Hallenfußball.

Die SGM Fürfeld/Bonfeld, sie war ein würdiger Sieger des Fußballturniers in der Bad Rappenauer Mühltalhalle. Ungeschlagen, mit vier Siegen und 13:0 Toren, hatte sich der A-Ligist aus dem Unterland in der Vorrunde als Erster in der Gruppe B durchgesetzt und den VfR Heilbronn auf Rang zwei verwiesen. Im Viertelfinale besiegte der Turniersieger von 2015 den Sinsheimer Kreisligisten TSV Helmstadt mit 3:2 und im Halbfinale den gastgebenden TSV Obergimpern mit 2:0. Das Finale gegen die SpVgg Baiertal, die sich ebenfalls als Gruppensieger ins Finale gespielt hatte, verlief ausgeglichen. 1:1 hieß es nach der regulären Spielzeit. Im Neunmeterschießen erwies sich Fürfeld/Bonfeld als treffsicherer. Im Neunmeterschießen um Platz drei triumphierte Gimpern mit 4:2 gegen die SG Waibstadt.