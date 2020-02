Bad Rappenau-Obergimpern. (fsd) Fasching in Obergimpern scheint etwas Magisches zu besitzen. Und das nicht einzig und allein aufgrund der fantasievollen Wesen wie Zauberer, Märchenfeen, längst ausgestorbene Dinosaurier, die zum Leben erweckt wurden, oder freche gelbe Minions: Faschingsumzüge andernorts hatten am Wochenende mit böigem Wind und regelmäßigen Regen zu kämpfen. Bei Großveranstaltungen wie dem Ludwigshafener/Mannheimer-Umzug stand sogar eine Absage im Raum.

Doch Obergimpern scheint – zumindest zum Faschingshöhepunkt – ein Kleinod des guten Wetters zu sein. Wie von Zauberhand hörte es kurz vor Beginn des Faschingsumzugs der "Brüggehossler" auf zu regnen, und auch die Sonne ließ sich im Bad Rappenauer Ortsteil nicht nur in Form von kleinen kostümierten Sonnenkindern blicken. "Wenn es los geht, scheint immer die Sonne. Wir haben wohl einen guten Draht zu dem da oben", freut sich auch der Ehrensitzungspräsident des Obergimperner Carnevalsvereins "Brüggehossler", Erix Remmele.

Ohrenbetäubender Glockenklang der "Trychlerfründä" ließen schon in der hunderte Meter entfernten Hauptstraße erahnen, dass sich der Umzug am Startpunkt in der Talstraße pünktlich um 14.01 Uhr in Gang gesetzt hat. Dem einen oder anderen war dieser Auftakt wohl ein bisschen zu laut, entfernten sich einige Besucher mit zugehaltenen Ohren vom Ort des Geschehens und kehrten erst bei der Folgegruppe, dem Fanfarenzug Bad Rappenau, wieder zurück.

Mit Schwert und Schild bewaffnet, hatten diese Narren ihre Kostüme der populären Fernsehserie „Vikings“ nachempfunden. „Helau“ wurde da schnell zum Schlachtruf. Foto: Falk-Stéphane Dezort

27 Vereine haben in Obergimpern für einen kunterbunten Umzug gesorgt. Sie reisten unter anderem aus Sinsheim, Siegelsbach, Gundelsheim oder Schwarzach an. Während bekannte Größen von den anderen Umzügen der Region wie die Wimpfener Faschingsgesellschaft oder der Heinsheimer Carnevalsverein, der heute seinen Faschingsumzug veranstaltet, ebenfalls mit dabei waren, waren mit den Mühlenhexen aus Ilsfeld auch wieder neue Gesichter zu bestaunen. "Der Umzug wird immer populärer", weiß Remmele, der sich freute, dass das ganze Dorf auf den Beinen war. "Der Umzug ist ein Muss für jeden." Rund 3000 Narren sollen es am Ende gewesen sein, die sich das bunte Treiben vom Straßenrand aus angeschaut haben.

Lauthalsige Kamelle- und Helau-Rufe kleiner Piraten, Actionhelden oder Bären und Elefanten entzückten auch die aktiven Fastnachter beim Umzug. So wanderten händeweise Süßigkeiten in die Baumwolltaschen der jüngsten Zuschauer. Die Vielfalt der Wurfgeschosse kannte keine Grenzen. So gehörten auch Plüschtiere, Kartenspiele und sogar Wurst, Salat-Dressing und Milchreis zu den Leckereien, die durch die Luft flogen. Unterhaltsame Motivwägen, die die Lokalpolitik oder das Weltgeschehen aufs Korn nahmen, suchte man wie schon am Samstag beim Fasching in der Kernstadt vergebens.

"Es ist ein toller Umzug", kam Fasching in Obergimpern auch beim siebenjährigen Sascha aus Sinsheim gut an. Er kam mit seinen Großeltern Ingrid und Roland Hirchmann nach Obergimpern und war schwer damit beschäftigt, seine Taschen an seinem Cowboy-Kostüm zu füllen. "Hier ist es immer friedlich und alle haben gute Laune", sagte Oma Ingrid.

Nachdem auch die letzte Gruppe im Ziel angekommen war, ging die Feierei an den Getränkeständen weiter, ehe am Abend die "After-Umzug-Party" mit der Partyband "The Candys" in der Krebsbachhalle stieg.