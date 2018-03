Obergimpern. (dpa-lsw/mün) Der Fund einer Leiche neben einem ausgebrannten Auto in Obergimpern stellte die Ermittler und die Feuerwehr vor ein Rätsel. Jetzt herrscht etwas Klarheit. Die Polizei schließt eine Straftat, die zum Tod des Mannes führte, aus. Eine Obduktion habe keine Hinweise auf einen kriminellen Hintergrund oder einen Unfall ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Bei der Leiche handle es sich um einen 66 Jahre alten Mann. Er starb an den Folgen der Verbrennungen. Man gehe davon aus, dass sich der neben einem brennenden Auto gefundene Mann das Leben nahm. Den Wagen habe er zuvor geliehen. Anwohner hatten am Sonntag ein Feuer in der Nähe eines Sportplatzes gemeldet. Einsatzkräfte entdeckten den Toten.