Oberderdingen. (rnz) Ab 1. Januar steht mit Geschäftsführer Dirk Schallock und Wolfgang Bauer als Geschäftsführer für Vertrieb und Produktmanagement ein neues Führungsduo an der Spitze der Oberderdinger E.G.O.-Gruppe. Schallock tritt zum 1. Oktober in die Geschäftsführung der E.G.O.-Gruppe ein.

Zur E.G.O.-Gruppe zählen 18 Vertriebs- und Produktionsgesellschaften in 16 Ländern. Die Gruppe machte 2017 einen Umsatz von rund 609 Millionen Euro und beschäftigte knapp 6000 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Oberderdingen gilt als einer der weltweit führenden Zulieferer für Hersteller von Hausgeräten. Überdies liefert E.G.O. Komponenten, Systeme und Technologien für Gastronomie und professionelle Wäschepflege sowie für die Medizin- und Gebäudetechnik oder die Automobilindustrie. Die Blanc & Fischer Familienholding ist das unternehmerische Dach über aktuell sechs Gesellschaften: ARPA, Blanc & Fischer IT Services, Blanco, Blanco Professional, Defendi und E.G.O. 2017 hat die Familienholding rund 1,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Weltweit arbeiten 8400 Menschen für die Holding und ihre Teilkonzerne. (rnz)

Um die Neuordnung reibungslos zu gestalten, zeichnet Dirk Schallock in den ersten drei Monaten für das Ressort Innovation/Forschung & Entwicklung verantwortlich. Das verschafft ihm die Möglichkeit, in der Übergangsphase die Gruppe intensiv kennenzulernen. Als Geschäftsführer löst er dann Dr. Johannes Haupt ab, der sich zum Jahresende nach zehn Jahren zusammen mit seinen Geschäftsführungs-Kollegen Dr. Karlheinz Hörsting und Benno Rudolf aus der Leitung der E.G.O.-Gruppe zurückzieht.

Dr. Haupt, Dr. Hörsting und Rudolf werden sich künftig auf die Geschäftsführung der Blanc & Fischer Familienholding konzentrieren. Bislang bildete dieses Trio in Personalunion sowohl die Geschäftsführung der E.G.O.-Gruppe als auch die der Blanc & Fischer Familienholding.

Dirk Schallock führt die E.G.O. zusammen mit Wolfgang Bauer, der bereits zum 1. März 2018 als Geschäftsführer für Vertrieb und Produktmanagement (CSO) der E.G.O. ernannt wurde. Er verantwortet die Bereiche Controlling, Produktion, Innovation und Kommunikation.

Schallock hat in Nürnberg Micro Engineering studiert. Seine berufliche Karriere startete er beim Elektromotor-Spezialisten Bühler Motor. Dort stieg er über verschiedene Stationen 2002 zum Geschäftsführer auf. 2009 wechselte er als alleiniger Geschäftsführer an die Spitze von ebm-pabst in St. Georgen und war Mitglied der Gruppengeschäftsführung. 2017 wurde Dirk Schallock zum Geschäftsführer des Befestigungstechnik-Spezialisten Fischer ernannt.

Zu seinem Wechsel zur E.G.O-Gruppe sagt der 52-Jährige, ihm sei schon in den ersten Gesprächen klar geworden, dass E.G.O. ein typischer "Hidden Champion" mit einer beeindruckenden Innovationskraft und einer ebensolchen Historie sei. "Die Führung eines solchen Unternehmens ist für mich eine tolle Herausforderung - nicht zuletzt, weil mein künftiger Verantwortungsbereich so breit und umfassend ist."

Mit dem Einstieg von Schallock und dem Abschied der bisherigen Geschäftsführung wird ein Prozess abgeschlossen, der bereits im Jahr 2017 begonnen hat: Der Umbau der Blanc & Fischer Familienholding von der früheren Finanz- zur Managementholding. Diesen Umbau begründet Haupt damit, dass das Unternehmen gewachsen ist und damit sowohl komplexer als auch internationaler wurde. Das bringe eine Reihe neuer Herausforderungen, denen sich die Familienholding stellen müsse und die sich mit einer zentralen Konzernführung besser lösen ließen.

Auch das Risiko-Management könne mit einem gestärkten zentralen Management besser gesteuert werden. Deshalb übernehme die Familienholding jetzt gruppenweit Aufgaben, die nicht Teil des Kerngeschäfts der Einzelgesellschaften seien, bündele sie und entlaste so die einzelnen Gesellschaften. Haupt: "Die Grundformel bei dieser Neuausrichtung lautet: Alles, was für die Marken, die Kundenbetreuung und die Marktbearbeitung wichtig ist, bleibt in den Teilgesellschaften, die auch ihre rechtliche Selbstständigkeit behalten. Alles, was besser, effizienter und professioneller gruppenübergreifend gestaltet werden kann, ist künftig Aufgabe der Holding. So können wir die Teilgesellschaften entlasten und gleichzeitig das Zusammenspiel der einzelnen Unternehmen in der Gruppe ausbauen und verbessern. Um diese Fülle neuer Aufgaben können sich Dr. Hörsting, Benno Rudolf und ich aber nur dann richtig kümmern, wenn wir nicht gleichzeitig für die Führung der E.G.O.-Gruppe verantwortlich sind."