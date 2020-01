Eppingen. (wok) Die Szenerie rund um den Marktplatz erinnerte am Sonntagabend ein wenig an einen Großen Zapfenstreich: dutzende Fackelträger der Gesamtfeuerwehr in Uniform, Marschmusik ebenfalls uniformierter Musiker der Stadtkapelle, knallende Gewehrsalven der über 400 Jahre alten Schützengesellschaft – und über allem eine feierlich-freudige Stimmung vieler Hundert Besucher. Eppingen feierte die dritte Wahl Klaus Holaschkes zum Oberbürgermeister der Fachwerkstadt.

"Eppingen hat gut gewählt", kommentierte Herbert Meixner, der Erste OB-Stellvertreter, unter dem tosenden Beifall der Bürger, die vors Rathaus gekommen waren. Zuvor hatte Bürgermeister Peter Thalmann ebenfalls vor allem von Applaus begleitet das Wahlergebnis bekannt gegeben. Wie berichtet, hatten 98,6 Prozent den Amtsinhaber wiedergewählt – bei 32,2 Prozent Wahlbeteiligung. "Das ist ein großer Rückhalt", wertete Meixner das Ergebnis. Holaschke habe das verdient, er habe schließlich "Großartiges geleistet". Gleiches befand auch die Staatssekretärin und Eppinger Landtagsabgeordnete Friedlinde Gurr-Hirsch, ebenso die Bürgermeister-Kollegen Ralf Steinbrenner aus Leingarten und Thomas Nowitzki aus Oberderdingen, der auch für den Gemeindetag sprach: Alle lobten Ergebnis und seitherige Arbeit des Amtsinhabers.

Dem Oberbürgermeisterbaum, der am Sonntag von den Kraichgaumeistern und der Feuerwehr zu Ehren Holaschkes aufgestellt wurde, ist nur eine kurze Zeit beschieden: Wegen einer Sturmwarnung wurde er gestern wieder abgebaut. Fotos: Wolfgang Kächele

Die Hauptperson des Abends selbst zeigte sich erleichtert und geehrt. Der Druck der zurückliegenden Wochen mit Wahlkampfveranstaltungen in allen Stadtteilen war offenkundig von ihm abgefallen – ein selbst aufgebauter Druck, denn auch ohne Gegenkandidaten hatte sich der Amtsinhaber ins Zeug gelegt. "Danke Eppingen", rief Holaschke nun seinen Mitbürgern zu. Und versprach: "Ich werde mich in meiner dritten Amtszeit nicht ausruhen." Ein großes Ziel sei zum Beispiel, 2024 das Jubiläum 50 Jahre Gesamtstadt mit allen Stadtteilen und der Zentralstadt in gutem Einvernehmen und gemeinsam feiern zu können. "Dazu, liebe Eppinger, brauche ich Sie," lauteten seine Schlussworte.

Danach hatte er unzählige Hände zu schütteln, Umarmungen zu überstehen und Glückwünsche entgegenzunehmen. Schließlich ließ er sich seine Wiederwahl auch noch etwas kosten. "Mindestens eine Stunde lang übernehme ich auf dem Marktplatz alle Getränke- und Essenskosten", lud er die Eppinger ein.

Ein selbst gemaltes Bild, das eine Rakete und den OB zeigt und die Aufschrift "Gemeinsam starten wie die 3. Phase" trägt, überreichte Thalmann für die Rathaus-Mitarbeiter. Die Handwerkergruppe "Kraichgaumeister" kam mit dem gut 15 Meter langen Bürgermeisterbaum durch die Brettener Straße gezogen und stellte ihn mitten auf den Marktplatz. Die "Kraichgau-Singers" des Gesangvereins mit Chorleiterin Nelly Holzki gratulierten und sangen dazu.

Dem mühevoll aufgestellten Oberbürgermeisterbaum war indes nur ein kurzes Intermezzo beschieden: Er wurde nach einer Sturmwarnung am Montag bereits wieder abgebaut, um niemanden zu gefährden.