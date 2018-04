Neun Bürger wurden am vergangenen Sonntag während des Steinsfurter Neujahrsempfangs für vielfaches Blutspenden ausgezeichnet. Eifrigster unter ihnen war Alois Barth (links) mit 100 Aderlässen. Foto: Alexander Becker

Sinsheim-Steinsfurt. (abc) Nur wenige Stunden nach Wiedereröffnung der frisch renovierten Verwaltungsstelle hat dort am Sonntag der Neujahrsempfang stattgefunden. Ortsvorsteher Rüdiger Pyck begrüßte die zahlreichen Gäste, ehe Rück- und Ausblick auf das Geschehen innerhalb des mit 3273 Einwohnern bevölkerungsstärksten Teilortes folgte.

Dort seien, so Pyck weiter, während der zurückliegenden zwölf Monate "einige ganz große Projekte" fertiggestellt worden - allen voran die nach einer Generalsanierung nun wiedereröffnete Verwaltungsstelle. Weiterhin habe die Schule am Giebel eine neue Sporthalle bekommen, die im Frühling oder Frühsommer eingeweiht werden soll. Weiterhin konnten jeweils drei Bauplätze in den Bereichen Brauereistraße und Hettenberg geschaffen und das freigewordene Areal neben dem ehemaligen Lichtspielhaus zur Wiederbebauung vorgesehen werden.

Während der kommenden Monate werde unter anderem der Außenbereich der Synagoge neu gestaltet und die Brücke über die Elsenz in Richtung Röhrig vollendet. Beim Lehrerwohnhaus und der Kochschule sei dies bereits nahezu geschehen. Mit der geplanten Vergrößerung des Edeka-Marktes könne nun begonnen und die Kanalarbeiten in der Goldbachstraße abgeschlossen werden.

Der Dank des Ortsvorstehers galt im Anschluss vor allem dem Ortschaftsrat und der Stadtverwaltung, bevor der Gesangverein "Germania" unter Leitung von Julia Pyka zu einem Grußwort des Oberbürgermeisters Jörg Albrecht überleitete. "Die Dorfgemeinschaft funktioniert", lobte dieser. Das sei zuletzt am Rande des Brandes des Bahnwärterhäuschens an Silvester sowie während des anschließenden Hochwassers deutlich geworden. Insbesondere die Freiwillige Feuerwehr habe enormes geleistet, doch nicht nur diese, sondern auch der "Schulstandort Steinsfurt" bleibe bis auf weiteres erhalten. Gleiches gelte für die Verwaltungsstelle, in die man gerade - nicht zuletzt auch dank des Landessanierungsprogramms - 1,1 Millionen Euro investiert habe.

Den Landtagsabgeordneten dankte der Oberbürgermeister für 420.000 Euro an Zuschüssen, Ortschaftsrat und Ortsvorsteher für die stets gute Kooperation sowie den Vereinen für den fortwährenden ehrenamtlichen Einsatz. Abschließend kündigte er an, das die Stadtverwaltung das Vorkaufsrecht für ein Nachbargrundstück des "Lerchennestes" wahrnehmen wolle, und freute sich auf weitere Projekte im Jahresverlauf.

Es folgte die Ehrung vielfacher Blutspender, wobei der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, Robert Bayer, Urkunden und Dankesgaben überreichte. Ausgezeichnet wurden Melanie und Klaus Ott, Dietmar Böhnke und Tim Schelle für jeweils zehn Blutspenden, Andrea Waap für 25 Blutspenden, Elfriede Steiner und Martina Wolbert für jeweils 50 Blutspenden, Joachim Ludwig für 75 und Alois Barth gar für 100 Blutspenden.

Ein weiterer "Germania"-Liedbeitrag und abschließende Dankesworte des Ortsvorstehers - auch an Ilka Ozolins für die fortwährende Betreuung des Blumenschmucks innerhalb des Teilortes - beendeten den offiziellen Teil des Neujahrsempfangs. Anschließend war die Bevölkerung zum Imbiss eingeladen.