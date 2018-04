Von Bernd Schlesinger

Zuzenhausen. "In der Endfassung organisch, dynamisch, schwingend!" Diplom-Designer Markus Fuchs forderte die Vorstellungskraft des Gemeinderats. Was jetzt noch am Mühlweg als sechskantiger Stahlmasten blank und schmucklos in den Kraichgauhimmel ragt, sehe nach der Umgestaltung "aus jeder Perspektive ganz anders aus". Doch der Diplom-Designer aus Horrenberg musste für das Projekt beim Gemeinderat nicht mehr werben. Das Gremium hatte schon im vorigen Jahr entschieden, den verzinkten Stahlmasten am Mühlweg zu einem Markenzeichen aufzuwerten - mit recht ungewöhnlichen Mitteln.

Als der Energieversorger Süwag den ausgedienten Mast direkt an der Elsenzbrücke neben dem Rathaus demontieren wollte, signalisierte der Gemeinderat: "Lasst ihn mal stehen". Der Diplom-Designer Markus Fuchs, der in Zuzenhausen bereits mit der Gestaltung des Rathauses, der Häuselgrundschule und des Kinderreichs markante Gebäude geschaffen hatte, präsentierte dem Gemeinderat drei Gestaltungsvorschläge.

Ein Kompass an der Mastspitze, das Heimatlied "Zuzenhausen an der Elsenz" oder eine Figurengruppe "Briggehossler" lagen dem Gemeinderat als Vorschläge vor. Die Räte waren sich schnell einig: Nur das Heimatlied habe ein Alleinstellungsmerkmal. Die Zuzenhäuser würden sich zwar gerne Briggehossler nennen, aber es gebe weitere Briggehossler in der Nachbarschaft, wandte Bürgermeister Dieter Steinbrenner ein. Ein Heimatlied hätten nur wenige Gemeinden. Das im Jahr 1953 von Ludwig Bald verfasste Heimatlied "Zuzenhausen an der Elsenz" hat sich mit seiner eingängigen Melodie zum Lied Nr. 1 in Zuzenhausen entwickelt. Ob beim Neujahresempfang oder der Maibauaufstellung, beim Dorffest oder Vereinsjubiläum, die Zuzenhäuser singen die vier Strophen des Heimatliedes aus voller Brust.

Ein Metallband mit dem Text der ersten Strophe soll nun zur Mastspitze schwingen. Die bisher verzinkte Oberfläche des Masts soll einen Anstrich in warmer Korrosionsfarbe erhalten. "Wie die Fußballfiguren in der Bahnhofsanlage entlang der B 45", erläuterte Markus Fuchs. Die Schrift werde ausgelasert. Der gesamte Liedtext mit dem Namen des Verfassers Ludwig Bald soll auf einer Metalltafel im bisherigen Rosenbeet zu lesen sein. Einen Parkplatz am Mühlweg wollte Bürgermeister Steinbrenner für die Liedtexttafel nicht opfern. "Wir brauchen jeden Parkplatz".

Der Gemeinderat erteilte Fuchs einstimmig den Auftrag zur Konzeption, Gestaltung und Realisierung. Die Firma Steiner erhielt den Auftrag für die Metallarbeiten, den Grundanstrich und die Gerüstarbeiten für 14.345 Euro und die Firma Wolf für die Oberflächen-Farbgestaltung für 1670 Euro.

Bis zur Maibaumaufstellung würde Bürgermeister Steinbrenner den umgestalteten Stahlmasten gerne einweihen. Da ist das ganze Dorf versammelt und das Heimatlied wird sowieso gesungen. "Zu ambitioniert", fand Markus Fuchs den Terminwunsch. Steinbrenner nahm es gelassen: "Also ein eigenes Fest."