Kirchardt. (isi) Wie in vielen Kommunen im Land mangelt es auch in Kirchardt an Baugrundstücken. Deshalb soll am nördlichen Ortseingang entlang der Grombacher Straße in absehbarer Zeit neuer Wohnraum geschaffen werden. Und zwar als innerörtliche Nachverdichtung, denn derzeit befinden sich dort eine alte Gärtnerei sowie das Gelände eines Landschaftspflege- und Holzenergiebetriebs, der seinen Sitz künftig an anderer Stelle haben wird. Allenfalls in den Baugebieten "Lug" und "Altenberg" gibt es in Kirchardt noch Baulücken, die Grundstücke stehen allerdings nicht zum Verkauf. Der Ansturm auf die Bauplätze im Gebiet "Metzgersrain", das derzeit erschlossen wird, ist groß.

Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Bebauungsplan-Vorentwurf "Schneckenberg II" befasst. Planer Andreas Braun vom Vermessungsbüro "Braun und Nagel" aus Eberstadt stellte den Entwurf für das zwei Hektar große Planungsgebiet zwischen Grombacher Straße und Ringstraße vor. Die Erschließung soll über eine Ringstraße erfolgen, die an die Grombacher und an die Ringstraße angebunden wird. Entlang der öffentlichen Straßen sollen 23 Parkplätze entstehen. Die Erschließungsstraßen sollen 5,50 Meter breit und mit anderthalb Meter breiten Gehwegen versehen werden. Die Straße von der Grombacher Straße aus ins neue Wohngebiet wird ziemlich steil werden, weil das Gelände stark ansteigt. "Das ist ein schwieriges Gelände, das uns vor Herausforderungen stellt", erklärt der Vermessungsingenieur. Denn die Baugrundstücke liegen rund drei Meter höher als die Grombacher Straße.

Im Kerngebiet des "Schneckenberg II" sollen Einzelhäuser und Doppelhaushälften zugelassen werden, in weiteren Gebieten auch Reihenhäuser. Gleich zu Beginn der Grombacher Straße – aus Richtung Grombach kommend – sollen vier Mehrfamilienhäuser errichtet werden, in denen bis zu acht Familien wohnen könnten. Doch das sorgte bei den Räten für eine ausführliche Diskussion, denn so große Gebäude wollten sie nicht am Ortseingang haben. Schließlich fand man einen Kompromiss und einigte sich auf vier Häuser mit jeweils maximal sechs Wohnungen. Unter diese Mehrfamilienhäuser ist eine Tiefgarage vorgesehen. Vom Vorschlag der Reihenhäuser mit Tiefgarage riet der Planer ab, denn das würde für die einzelnen Käufer zu teuer werden.

Vorgeschrieben wird wie in anderen Baugebieten in Kirchardt auch, dass in den Vorgärten keine "Schotterwüsten" entstehen dürfen. Ebenfalls soll auch die Stellplatzverpflichtung von zwei Parkplätzen pro Wohneinheit gelten. Zudem soll es eine Solaranlagenpflicht geben: 50 Prozent von Flachdächern sowie 40 Prozent bei stärker geneigten Dächern müssen mit einer Fotovoltaikanlage oder einer Solaranlage zur Erzeugung von Warmwasser bedeckt werden. Die Grundstücke müssen zudem eine eigene Regenwasserzisterne bekommen.

Bei einer Stimmenthaltung wurde dem Vorentwurf zugestimmt. Zum Zeitplan hat sich Bürgermeister Gerd Kreiter kurz geäußert: Zunächst muss sich die Kommune mit allen Grundstückseigentümern einigen. Wenn das bis Jahresende über die Bühne geht, könnte man sich an die Erschließung wagen. Als nächster Schritt im Bebauungsplanverfahren werden die Träger öffentlicher Belange gehört und das Umweltgutachten erstellt.

Hintergrund Von Ines Schmiedl Kirchardt. Als eine der ersten Kommunen im Kraichgau hat Kirchardt eine Haushaltssperre erlassen. Geschlossen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend in der Festhalle mit gebührendem Abstand der besonderen Maßnahme zugestimmt. "Die aktuelle Situation durch die [+] Lesen Sie mehr Von Ines Schmiedl Kirchardt. Als eine der ersten Kommunen im Kraichgau hat Kirchardt eine Haushaltssperre erlassen. Geschlossen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend in der Festhalle mit gebührendem Abstand der besonderen Maßnahme zugestimmt. "Die aktuelle Situation durch die Covid-19-Pandemie geht auch an unserer Kommune nicht spurlos vorbei", sagte Bürgermeister Gerd Kreiter. Im ersten Quartal waren Einnahmen von 1,8 Millionen Euro allein aus der Gewerbesteuer im Haushalt eingeplant. Doch statt des Plus steht nun ein Minus vor der Zahl: 1,17 Millionen Euro allein auf diesem Posten. "Ob die Grundstückserlöse in der eingeplanten Höhe verwirklicht werden können, ist ungewiss", erklärte der Bürgermeister weiter. Durch die Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen wird ein Minus von 43.800 Euro erwartet – pro Monat. Zwar diskutiere das Land Baden-Württemberg, ob es sich an dem Verlust durch die geschlossenen Betreuungseinrichtungen beteiligen werde. Aber von den 100 Millionen Euro, die dafür vorgesehen und durch die betroffenen Städte und Gemeinden geteilt werden sollen, bliebe für Kirchardt nicht mehr als die Kindergartengebühren für einen Monat übrig. "Am Ende wird es wohl hoffentlich einen Rettungsschirm für Kommunen geben", sagte Kreiter. Wie es finanziell bis zum Jahresende aussehe, sei momentan jedoch "Kaffeesatz-Leserei". Auch für einen Nachtragshaushalt sei es noch zu früh. Mit einer Haushaltssperre setze man jedoch frühzeitig ein Zeichen. Auch sein Stellvertreter, Gemeinderat Gerd Wolf, sprach sich für diese "Botschaft an die Bevölkerung" aus: "Wir haben nicht mehr so viel Geld, wie wir ursprünglich angenommen haben, deshalb müssen wir langsamer machen." Ratsmitglied Jürgen Czemmel riet ebenfalls, sich bei den Ausgaben auf das Notwendige zu beschränken. Von der Haushaltssperre betroffen sind nicht zwingend erforderliche Maßnahmen, etwa die Sanierung der Fassade des Kindergartens Ortsmitte, die Erneuerung der Schülertoiletten in der Grundschule in Berwangen sowie diverse Feldweg- und Straßensanierungsarbeiten. Auch bisher nicht begonnene Maßnahmen wie die restliche Erschließung im Gewerbegebiet "Wimpfener Grund", der Kanalumbau in der Daimlerstraße oder die Anschaffung von Spielgeräten sollen vorerst verschoben werden. Nicht betroffen von der Haushaltssperre sind hingegen Ausgaben, zu denen die Gemeinde vertraglich verpflichtet ist, etwa Personalausgaben, Wartungsverträge, notwendige Reparaturen oder bereits begonnene Maßnahmen wie beispielsweise die Sanierung der Birkenbachschule, die Erschließung im Baugebiet "Metzgersrain" oder der Ausbau des Gehwegs "Am Bruchgraben" in Berwangen. Maßnahmen, für die Fördermittel beantragt wurden oder für die bereits Gelder bewilligt worden sind, sollen weiter geplant, nur Vergaben sollen verschoben werden. Aktuell kamen beispielsweise rund 1,7 Millionen Euro vom Land für den Ausbau des Bürgerzentrums, wie der Bürgermeister am Ende der Ratssitzung freudig verkündete.

