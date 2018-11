Sinsheim/Mosbach. (cbe) Eine vom Land geförderte Regiobuslinie soll ab nächstem Jahr zwischen Sinsheim und Mosbach verkehren. Dies gab am Freitag Verkehrsminister Winfried Hermann bekannt.

Der Neckar-Odenwald-Kreis hatte zwei Förderanträge für eine Laufzeit von fünf Jahren eingereicht, darunter die Linie von Sinsheim nach Mosbach/Neckarelz. Das Land übernimmt nun die Hälfte des entstehenden Betriebskostendefizits. Die andere Hälfte müssen die Landkreise selbst beisteuern.

Die Regiobuslinien verkehren in der Regel an Wochentagen in der Zeit von 5 bis 24 Uhr, an Samstagen von 6 bis 24 Uhr und an Sonntagen von 7 bis 24 Uhr im Stundentakt. Ob dies auch bei der Linie Sinsheim-Mosbach der Fall sein wird, ließ sich am Freitag nicht klären, da in den zuständigen Ministerien niemand erreichbar war.

Der Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein (Grüne) begrüßte die Förderzusage. Zudem geht er davon aus, dass dank dieser Verbindung nach Mosbach "nun auch die Planungen für die schon angedachte Regiobuslinie von Sinsheim über Wiesloch/Walldorf nach Schwetzingen beziehungsweise nach Speyer wieder an Fahrt gewinnen".