Gemmingen. (isi) Neue Bauplätze rücken in der Gemeinde in greifbare Nähe. Für das Neubaugebiet "Fuchsgrube" hat der Gemeinderat jetzt über den Erschließungsplan diskutiert und die Verwaltung damit beauftragt, die nötigen Bau- und Erschließungsarbeiten auszuschreiben. Das neue Baugebiet unterhalb der Wolf-von-Gemmingen-Schule in Richtung alter Ortskern ist rund 2,4 Hektar groß. Hier sollen 20 Grundstücke für Ein- und Mehrfamilienhäuser entstehen. Schon jetzt liegen dem Rathaus in Gemmingen viel mehr Bewerbungen potenzieller Interessenten vor, als in dem neuen Gebiet berücksichtigt werden können. Für die Erschließung sind 1,8 Millionen Euro im Haushalt eingeplant.

Das neue Gebiet soll über eine neue 5,5 Meter breite Straße erschlossen werden. Die Anliegerstraßen werden 4,75 Meter breit. Zehn öffentliche Parkplätze werden gebaut. Die künftigen Grundstücksbesitzer müssen ab einer Wohneinheit von 50 Quadratmetern für zwei Stellplätze auf dem eigenen Grundstück sorgen. Kernpunkt des neuen Gebietes ist das Naturdenkmal am Rand zur seitherigen Bebauung. Um die alte Eiche herum soll gepflastert werden, jedoch nicht so, dass dort geparkt werden könnte. Deshalb sind hier zwölf Zentimeter hohe Hochbordsteine rund um den Baum vorgesehen. Geplant ist, dass um die Eiche ein wasserdurchlässiges Pflaster verlegt wird, damit der Baum nicht austrocknet, so der Planer Michel.

Gemeinderat Jochen Zundel gab zu bedenken, dass das mit Enteisungsmitteln angereicherte Wasser im Winter dem Baum schaden könnte. "Eichen sind Tiefwurzler", so Bürgermeister Wolf. Vielleicht reiche dem Baum das Grundwasser. "Wir lassen das prüfen, ob es dem Baum schadet", versprach Wolf. Sollte das Salzwasser der Eiche schaden, werde die Drainage vom Baum weg verlegt.

Entlang des baldigen Fußwegs von der Bushaltestelle in der Massenbacher Straße hoch in die "Fuchsgrube" verläuft der Heßlach. Es ist vorgesehen, diesen Bach zu renaturieren und die Flächen entlang des Heßlachs mit viel Grün aufzuwerten. "Wir benötigen das nicht als Ausgleichsflächen, wir wollen den Heßlach renaturieren", so Bürgermeister Wolf. Schon jetzt dient das Gewässer als Refugium für Eidechsen und die kleinen Gesellen sollen sich auch weiter hier wohlfühlen. Der Bach soll jedoch zum Teil aus der Verdohlung geholt und sein Bachbett zum Teil verbreitert werden. Zukünftig soll in den Heßlach ein Teil des Regenwassers aus der "Fuchsgrube" abfließen.

"Wir sind verhalten optimistisch, dass das Landratsamt zustimmt", so Bauamtsleiter Stoffel. Wenn es gelingt, könnte man sich Retentionsbecken oder gar ein Regenüberlaufbecken sparen, was die Umlegung verteuern würde und auch die Kläranlage entlasten würde. Nur für fünf künftige Häuser, die mehr als 500 Meter vom Bach entfernt sind, wird über ein so genanntes Mischsystem in die Kanäle entwässert.

Die Umlegung soll nun relativ zügig vonstatten gehen. "Wir wollen über den Sommer die Straßen bauen lassen", so Bürgermeister Timo Wolf. Wenn alles gelingt, könnten im kommenden Jahr schon die ersten Häuser in der "Fuchsgrube" gebaut werden.