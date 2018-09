Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Sie gehört eigentlich zu den "heiligen Feiertagen" in den Dörfern des Kraichgaus, bei der man als Einwohner nicht fehlen sollte. Doch für Christian Wolf findet die Neidensteiner Kerwe in diesem Jahr ganz woanders statt, die für den stellvertretenden Feuerwehrkommandanten gleichzeitig der Startschuss für ein ganz besonderes Erlebnis sein soll. "Ich bin an dem Wochenende im Oktober in London zu einem Football-Spiel, komme dann montags zurück und fliege am Mittwoch in die USA zu einem weiteren Football-Spiel", erzählt er mit funkelnden Augen und etwas aufgeregt.

Zum RNZ-Gespräch erscheint er natürlich im Original-Trikot, "das es hier in Deutschland gar nicht so gibt" und er über Umwegen für rund 200 Euro aus den USA hat kommen lassen, und mit der Mütze seiner absoluten Lieblingsmannschaft, den "Atlanta Falcons". "Nummer 24 von Devonta Freeman, Runningback der Falcons", beantwortet er den fragenden Blick bezüglich des aufgedruckten Namens. "Jedes noch so unwichtige Match, sei es Vorbereitungs- oder Saisonspiel, wird von den Amerikanern gefeiert wie ein Großereignis. Die Stadien der Teams sind nahezu bei jedem Spiel bis auf den letzten Platz von fanatischen Fans besetzt", ist Wolf von dem Spektakel so fasziniert, das er in Kürze direkt vor Ort erleben wird.

Seine Leidenschaft begann in der Saison 2015/16, als er sich immer mehr für die Mannschaft aus dem Bundesstaat Georgia begeisterte, die seit 1965 der "National Football League" (NFL) angehört. "Die haben mir einfach gefallen." Erinnerungswürdig sei für ihn der Super Bowl 2017 gewesen, als die "Falcons" eine der bittersten Niederlagen in der Geschichte des Sports kassierten. "Dass sie eine 25-Punkte-Führung gegen die ,New England Patriots‘ verspielen würden, hätte ich nie für möglich gehalten", scheint er jetzt immer noch verarbeiten zu müssen. Dank abonnierter TV-Sender kann Wolf die Spiele regelmäßig live anschauen, wenn es seine Schichtarbeit zulässt. "Klar, aufgrund der Zeitverschiebung meistens mitten in der Nacht", sagt Wolf, als ob es das Normalste der Welt sei.

Mit anderen Football-Begeisterten trifft er sich ebenfalls regelmäßig und schaut die Spiele gemeinsam. Lange Zeit war American Football ein rein amerikanisches Phänomen. Doch diese These gehört mittlerweile längst der Vergangenheit an. American Football ist so beliebt wie nie in Deutschland, und nicht nur der Super Bowl, das alljährliche Finale der NFL: "Kaum eine Sportart hat so viele und komplexe Regeln wie American Football", ergänzt Wolf. Selbst eingefleischte Fans hätten zeitweise den Überblick über das gesamte Regelwerk verloren. Mit einem Angriff könne man je nach Abschluss drei, sechs, sieben oder acht Punkte erzielen. Die Football- Mannschaften, bei denen jeweils 53 Spieler unter Vertrag stehen, wären für geduldige "Panini-Aufkleber-Sammler" ein Graus.

Es gibt "Quarterbacks", "Punter", "Defense" und "Offense" und oft auch Unterbrechungen im Spiel. "Das Schöne ist, dass so ein Spiel auch gut und gerne zwei bis drei Stunden gehen kann", erklärt Wolf, der zwar schon Spiele der "Frankfurt Universe" in deren Stadion gesehen hat, aber nun erstmals im Heimatland des Footballs "seine Falken" hautnah verfolgen wird. Mit einem Arbeitskollegen wird er von Dallas aus die Tour nach Atlanta starten, wo er ein wenig die "Spuren der Falcons" in der Stadt erkunden möchte. "Beim Training zuschauen oder sogar Selfies mit Spielern machen, das wäre schon ein Ding." Natürlich darf das Eindecken mit Merchandising-Artikeln nicht fehlen, die es in Europa kaum gibt. "Für den Zoll muss ich mir noch etwas einfallen lassen", sagt er lächelnd.

In dem im letzten Jahr für 1,4 Milliarden Dollar fertiggestelltem Mercedes-Benz-Stadium für mehr als 70.000 Zuschauer hofft er am 23. Oktober auf einen Sieg gegen die New York Giants. Dort steht auch der zwölf Meter hohe Falke, angeblich die weltweit größte Skulptur eines Vogels. "Ich freue mich riesig auf das Spektakel, auch rund um das Spiel." Euphorisch präsentiert er Videos von der Arena und vom Einlauf der Spieler. "Gänsehaut pur, oder?", sagt Wolf lachend, der mit dem Spitzenfußball, Eishockey oder Handball hier in der Region gar nichts anfangen könne.

Mit seinem "Football-Freund" Kai Haißer reist er aber zunächst am 12. Oktober nach London, wo dessen Lieblingsmannschaft "Seattle Seahawks" gegen die "Oakland Raiders" zwei Tage später im Wembley-Stadion aufeinandertreffen. "Das wird regelmäßig für die europäischen Football-Fans organisiert", weiß der gelernte Schreiner, für den dieses Spiel das "Aufwärmprogramm" für seine USA-Reise sein wird. Über 20.000 Kilometer wird der 36-Jährige in den 17 Tagen zurücklegen. Ob diese lange Fliegerei nicht zu anstrengend sei, werde er oft gefragt. Darauf antwortet er: "Ich habe gar keine Zeit, mir um so etwas Gedanken zu machen. Ich will einfach nur geilen Football sehen - und meine Falcons."