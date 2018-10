Neidenstein. (bju) Ein bunter Themen-Mix prägte die jüngste Gemeinderatssitzung in Neidenstein. Gemeinderätin Andrea Volk zeigte Ergebnisse ihres fotografischen Könnens und hatte "Beweisbilder" für ihre Themen für die Gremiumskollegen parat.

Zunächst beklagte sie die seit Wochen bestehende Absperrung eines Spielgeräts auf dem Spielplatz auf dem Epfenbacher Berg, das längst hätte abgebaut werden müssen. "Dann sollte man das Gerät sofort abreißen und eine Absperrung vermeiden", so ihr Vorschlag. Bürgermeister Frank Gobernatz will die Information an den Bauhof weitergeben. "Vielleicht hätte man auch schon früher und direkt mit der Verwaltung Kontakt aufnehmen können, dann wäre das schneller erledigt gewesen", kommentierte Gobernatz die Anfrage.

Weiter ging es der Rätin um einen Sturmschaden in der Nähe der "Bach". Das habe sich zwar bereits erledigt, wie sie mitteilte, "aber es wäre sicherlich gut, wenn man den Bach von Zeit zu Zeit gerade nach solchen Stürmen nach Staugefahren absucht, damit Anwohner keine Probleme mit Hochwasser bekommen". Dem stimmte Helmut Kimmel zu, der sich eine Kontrolle von Uferböschungen und Bäumen wünschte. Der SPD-Gemeinderat verlangte außerdem erneut ein Gespräch der Verwaltung mit dem Besitzer des Anwesens Bahnhofstraße 31, das alles andere als eine optische Bereicherung sei. "Leider ist der Ansprechpartner schlecht zu erreichen", erwiderte Gobernatz, der aber das Anliegen weiterverfolgen wird.

Nicht Neues gab es zum Thema der Betreuung von zweieinhalbjährigen Kindern im Kindergarten. Eine Unterschriftensammlung einiger Eltern zur Bekräftigung dieses Wunsches war der Verwaltung vorgelegt worden. Aktuell können Kinder ab drei Jahren die "Biberburg" besuchen, während U3-Kinder die Kinderkrippe Rappelkiste wählen können. "Es haben bisher nur einzelne Gespräche stattgefunden", war die Antwort Gobernatz’ auf die Frage einer Zuhörerin. Diese hatte auch eine Beschwerde wegen des Parkverhaltens bei Beerdigungen. Betroffen sei die am Friedhof angrenzende Straße "Am Haselrain". Hecken seien dort bereits "zerparkt" worden, berichtete die Anwohnerin, und das Durchkommen eines Rettungswagens in diesem Bereich sei bei Beerdigungen nicht möglich. Bürgermeister Gobernatz schlug vor, die Problematik bei der nächsten Verkehrstagefahrt vorzubringen und die vorgeschlagene Möglichkeit des Parkverbots mit den Verantwortlichen zu besprechen.