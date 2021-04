Die „Krautgärten“ am Ortsrand. Warum sie nicht weiter als Baugebiet erschlossen wurden, war nun Thema in der Bürgerfragerunde. Foto: Berthold Jürriens

Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Einige heiße Eisen wurden am Rand der jüngsten Gemeinderatssitzung geschmiedet, genauer in der Bürgerfragerunde. Dort ging es um Supermärkte, Bau-Perspektiven am Ortsrand, Corona-Tests – und um den Zeitpunkt der Fragerunde als solchen.

Bürgerfragerunde am Ende der Gemeinderatssitzung oder vor Beginn der eigentlichen Tagesordnungspunkte? Im Burgdorf hatte man lange Zeit die erste Variante praktiziert und war nach Diskussionen und Anregungen von Einwohnern und Gemeinderäten vor einigen Jahren zur zweiten Variante übergegangen. Dies war nun erneut Thema. Zuhörer und Ex-Gemeinderat Willi Fritsch regte in der Fragerunde an, über die alte Variante nachzudenken.

Ebenso lag ihm das Thema Transparenz am Herzen. "Es wäre wünschenswert und transparenter, wenn die Beschlussvorlagen des Gemeinderats vor der Gremiumssitzung veröffentlicht werden würden", sagte Fritsch. Ähnlich wie in einer anderen Kommune der Brunnenregion, die ihre Sitzungsunterlagen und nicht nur die Tagesordnungspunkte veröffentliche, könnten so die Bürgerinnen und Bürger besser informiert werden. Fritsch hatte noch weitere Fragen auf seiner Liste. "Wie steht der Bürgermeister zu den geplanten Discounter-Projekten", fragte er und verlieh dieser Frage mit der Aufforderung "Bekennen sie Farbe" Nachdruck.

Er habe eine eigene Meinung, sagte Bürgermeister Frank Gobernatz, die er zum gegebenen Zeitpunkt äußern würde. Fritschs Ton gegenüber dem Verwaltungschef wurde kritischer, als er vom "Durchziehen des neuen Baugebiets" sprach und hinterfragte, ob die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Abwägungen überhaupt im Gremium behandelt wurden. "Ich habe in der letzten Sitzung keine Frage von keinem einzigen Gemeinderat dazu gehört." Bezüglich des Themas Baugebiet konfrontierte Fritsch den Verwaltungschef mit dem Gebiet "Krautgärten" am Ortsausgang Richtung Epfenbach, in dem im April 2009 eine Handvoll Bauplätze veräußert worden war. "Warum hat man die Fläche nicht weiter erschlossen, bevor man auf dem Epfenbacher Berg neu beginnt?" wollte Fritsch wissen. Nach seinen Informationen seien die "Krautgärten" gar aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen worden.

"Diese sind weiterhin Bestandteil des Plans", widersprach Gobernatz vehement dieser Information. "Dort hätten wir mit rund 60 verschiedenen Eigentümern zu tun und dafür nur sieben bis acht Bauplätze."

Eine weitere Frage drehte sich um Corona-Bürgertests und ob die Gemeinde diese anbieten würde. "Wir sind in Gesprächen, aber zunächst sollen Erzieherinnen und Lehrerinnen diese in Anspruch nehmen können, da bekanntlich die bisher vom Bund bezahlte zwei Mal wöchentliche Testung für die Kitas und Schulen ab dem 31. März nicht mehr vom Bund bezahlt wird und das Land für die Bereitstellung der Tests mit den Kommunen verantwortlich ist", berichtete Gobernatz.

Das Landessanierungsprogramm wurde im Burgdorf bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. Und auch zur Sanierung im Kirchgraben gab es klare Meinungen im Gremium. Aufgrund der Wichtigkeit des Projekts und der Bedeutung dieser "zentralen Stelle" im Ort sollte eine "offene Diskussion" durchgeführt werden. Neben dem Bauausschuss sollen auch die anderen Gemeinderatsmitglieder bei den Vorplanungen frühzeitig einbezogen werden.