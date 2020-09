Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Schon von weitem sichtbar sollen im Burgdorf zukünftig Störche in einer Höhe von 9,30 Meter thronen. Die Voraussetzungen für die Bleibe von Meister Adebar haben vor Kurzem Ludwig Kreß und einige fleißige Helfer auf der Auwiese geschaffen, indem sie dort ein Storchennest aufgestellt haben.

"Ein langer Holzstamm, ein altes Wagenrad mit notwendigen Erweiterungen sowie geflochtene Weiden- und Birkenzweige", zählt Kreß die Materialien auf. Doch die eigentliche Idee von dem Bau eines Storchennests in Neidenstein hatte Peter Koepff, der "einfach glücklich ist, dass er den Standort im Fuchslochweg für sein Unternehmen Gelinova" gefunden hat, aber sich auch gerne für die Natur und Tierwelt in unmittelbarer Nähe einsetzen würde.

Bei seinen Fahrten vom Wohnort Heidelberg ins Burgdorf habe der Kunst-, Kultur- und Naturliebhaber in der Vergangenheit immer wieder Störche in der Umgebung von Mauer gesehen. "Da dachte ich mir, dass es doch schön wäre, wenn der Storch nicht nur zu Besuch kommt, sondern hier auch ein Nest hätte."

Ideengeber Dr. Peter Koepff (l.) und „Macher“ Ludwig Kreß. Foto: Berthold Jürriens

Der sympathische "Mythos auf langen Beinen" ist bekanntlich seit Menschengedenken Symbol für Glück, Kinder und den Frühling. Bei einem zufälligen Treffen mit Kreß im örtlichen Raiffeisenmarkt habe Koepff den richtigen Ansprechpartner für seine Idee gefunden, der sich sofort dafür begeisterte und für das Projekt zusagte. Auch Bürgermeister Frank Gobernatz bewertete das geplante Storchennest als "attraktive Bereicherung".

Die erste Planung sah einen Nistplatz in unmittelbarer Nähe des Gelinova-Geländes vor. "Davon haben wir dann nach Gesprächen in der Firma vorerst abgesehen", sagt Koepff. Für die weitere Vorgehensweise wollte man dann eigentlich erst mal "üben".

Doch Kreß, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins, überraschte Koepff dann mit dem fertigen Storchennest in der Auwiese. "Dort wurden in der Vergangenheit immer wieder Störche gesichtet", weiß Kreß zu berichten. Sicherlich auch, weil für den "Schreitvogel" die Wiesen einiges an Nahrung bieten.

Neben dem Einsatz einer Hebebühne der Firma Kreß Elektroanlagen aus Eschelbronn für den insgesamt elf Meter langen Holzmast vergrößerte Achim Grab das von Ehepaar Steffi und Ludwig Kreß gespendete alte Wagenrad. Kreß selbst hat dann mit Birken-und Weidenzweigen schon mal den "Rohbau" für ein hoffentlich im Frühjahr einziehendes Weißstorch-Paar vorbereitet.

Bei der Auswahl des Nistplatzes gab es einige Kriterien zu erfüllen. Bekanntlich müssen gerade die An- und Abflugrichtung nach Westen von Leitungen oder höheren Gebäuden frei sein. Gerade für Jungstörche könnten beim Erstflug auch nahe gelegene Maisfelder eine tödliche Gefahr sei. Sollten diese versehentlich im Maisfeld landen, kämen sie nicht mehr heraus und würden kläglich verenden. "Ich finde es großartig, dass das Projekt durch Herrn Kreß so schnell umgesetzt wurde. Damit hatte ich nicht gerechnet, und es freut mich besonders, auch wenn die Störche aktuell auf dem Weg in den Süden sind", sagt Koepff, der das Storchennest als "naturnahe Spende für Neidenstein nach dem Dorfjubiläum" bezeichnet und dieses als Privatmann "sehr gerne" finanziert.

Dass das Storchennest auf Dauer bewohnt wird, wenn es erst einmal von einem Weißstorch-Paar bezogen wurde, ist ziemlich sicher. Denn meistens kehren die schwarz-weißen Vögel jedes Jahr zu ihrem Stammplatz zurück und beziehen dasselbe Nest. Dann kommt es vor allem darauf an, dass genügend Nahrung in ihrem Lebensraum vorhanden ist.