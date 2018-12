Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Der eine oder andere Neidensteiner wird sich wundern, wenn er die selbst gebastelten Sterne am Weihnachtsbaum neben der Von-Venningen-Halle erblickt. Bisher hatten immer nur Beleuchtungen für vorweihnachtlichen Glanz im Burgdorf gesorgt. Der traurige Grund liegt in der Zerstörung der Lichterketten, wegen der kürzlich Strafanzeige erstattet worden war.

"Eigentlich wollten wir von der Verwaltung für gar keine Beleuchtung mehr sorgen", erzählte Bürgermeister Frank Gobernatz, der sich maßlos über diese Straftat geärgert habe. Und anscheinend auch darüber, dass diese Lichterkette, mit der man "etwas Neues testen wollte", von der Bevölkerung unter anderem in den sozialen Netzwerken kritisiert worden war. Dort las man von "lustloser Dekoration" oder man riet der Verwaltung zur "Fortbildung" in die Nachbargemeinden zu gehen. Andere nahmen den "ersten Beitrag für die kommende Kerwepredigt" mit Humor und schrieben, dass der Baum genau wie das Burgdorf einmalig sei. Andere sahen es ganz neutral als "Geschmackssache" an.

Trotz der Kritik verurteilte man aber durchweg das Durchschneiden der Lichterketten. Da die Gemeinde zunächst durchblicken ließ, dass es keine Beleuchtung mehr geben werde, wurden gerade die vorherigen Kritiker selbst aktiv. Die Kindertagesstätte Biberburg und die Kinderkrippe Rappelkiste hatten sich nach Anfrage spontan bereit erklärt Sterne für den Baum zu basteln. Auch die Sammlung von mehreren Lichterketten in der Bevölkerung für den Weihnachtsbaum wäre gestartet, wenn sich die Gemeinde nicht doch noch für den Kauf einer neuen Beleuchtung entschieden hätte. Dass der neue Weihnachtsbaumschmuck wesentlich nun besser ankommt, konnte man nun auch in den sozialen Netzwerken lesen. Der Gemeinderat und stellvertretende Bürgermeister Helmut Kimmel äußerte sich zu der ursprünglichen Beleuchtung zwar mit dem Satz "schön ist anders", aber es sei schade, dass die mutwillige Zerstörung zu der "Umdekorierung" geführt habe.

"Andererseits freut es mich, dass daraus diese Gemeinschaftsaktion des Neidensteiner Nachwuchses entstanden ist", sagt Kimmel, der sich bei den Kindern und Erzieherinnen für deren Aktion bedankte und ergänzte, dass der oder die Täter wohl nicht so hell gewesen seien wie die Weihnachtsbaumbeleuchtung. Ob der oder die Täter aber zu den Kritikern gehörten oder ob jemand der Beleuchtungs-Diskussion ein Ende setzen wollte - all dies wird wohl, trotz Anzeige, kaum herauszufinden sein.