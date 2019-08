Oben: Auch 2005 konnte man die verheerenden Auswirkungen des Erdbebens von 2003 in der iranischen Stadt noch erkennen. Seit fast 16 Jahren hilft Bertram Seitz den Menschen. Er besucht Kindergärten und unterstützt Querschnittsgelähmte und deren Familien. Foto: privat

Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Als Bertram Seitz 2003 den zweiten Weihnachtstag mit Ehefrau Ulrike und seinen vier Kindern verbringt, ahnte er noch nicht, wie dieser Tag sein Leben in den nächsten Jahren verändern sollte. Rund 6500 Kilometer weiter hatte ein Erdbeben die blühende Oasenstadt Bam im Südostiran verwüstet und zu einem Ort der Toten verwandelt. Seitz machte sich ein halbes Jahr später mit einem Mercedes-Kastenwagen, der zu einem Wohnmobil umgebaut wurde, auf den Weg in den Iran, um mit seiner Frau und seinem damals 14-jährigen Sohn Marius direkt vor Ort Hilfe zu leisten. Ihr Engagement haben sie bis heute nicht aufgegeben. Aktuell sind sie in die Stadt der Provinz Kerman unterwegs. Es ist die mittlerweile 14. Hilfsaktion. Anders als die großen Hilfsorganisationen ist Seitz und der im Jahr 2005 gegründete Verein "Hilfe und Zukunft für Bam" nach fast 16 Jahren nach der Naturkatastrophe immer noch aktiv vor Ort. Sie konnten viele Projekte für die Erdbebenopfer organisieren wie zum Beispiel die Überfahrt eines Krankenwagens, eine Fahrradtour oder eine Vereinsgründung.

Organisiert und koordiniert werden die Hilfstransporte oder Reisen von Neidenstein aus. "Bam und vor allem die vielen Freunde dort sind uns längst ans Herz gewachsen. Und weiterhin ist Unterstützung in bestimmten Lebensbereichen notwendig", sagt Seitz. Er selbst sei kein Freund der "großen Spendenaufrufe". "Aber wir haben dennoch immer Unterstützung gerade bei Sachspenden erfahren." Wichtig war für ihn immer die persönliche und unbürokratische Hilfe direkt bei den Betroffenen. "Glücklicherweise hatten wir nach und nach ein gutes Netzwerk aufgebaut, sodass wir oft wussten, welche Familien, welche Kindergärten oder andere Institutionen am dringendsten Hilfe benötigten."

Speziell den Kindern in Bam wollte Seitz zunächst helfen. Oft sieht er vor Ort weitere akute Fälle, bei denen er dann spontan tätig wird. "Ich versuche vieles dort zu kaufen, um auch die Geschäfte zu unterstützen." Gerade zu Beginn wusste er nicht, wie die betroffenen Menschen reagieren würden. "Aber selbst bei unserer ersten Reise im Sommer 2004 durften wir die persische Gastfreundschaft inmitten von Schutthaufen, eingestürzten Häuser und Mauern erleben." Diese Offenheit der Menschen in ihren Zelten oder Containern trotz ihrer Notsituation sei auch für seinen Sohn ein "nachhaltiges Erlebnis" gewesen.

Gern erinnert sich der Elektroingenieur auch an die Fahrt mit dem gebrauchten Krankenwagen, "der heute übrigens immer noch seinen Dienst im Krankenhaus Aflatounion verrichtet". Vollgepackt mit Hilfsgütern fuhr Seitz damals zusammen mit Sohn Julius mit dem ungewöhnlichen Fahrzeug in Richtung Persien. Mit dessen Überführung musste sich sogar das iranische Parlament beschäftigen. "Wir haben damals durch eine Spende, über die wir während unserer Reise per E-Mail erfahren hatten, sogar kurzerhand ein Spezialbett für Kopf- und Halsverletzte bestellt." Gemeinsam besuchten die beiden dann Personen und Einrichtungen, um die Hilfsgüter zu verteilen. "Es sind immer die schönsten Erlebnisse, wenn man die Dankbarkeit der Menschen direkt zu spüren bekommt."

Auch die Aktion mit Mitschülern seines Sohnes ist ihm gut in Erinnerung geblieben. Zusammen stellten sie individuelle Pakete für hilfsbedürftige Familien zusammen, die dabei auch Nutella lieben lernten. "Das war insgesamt großartig, denn es wurden auch persönliche Briefe verfasst und sogar beantwortet", erzählt Seitz. Er fuhr noch einmal mit seinem Sohn nach Bam und kaufte dort weitere Hilfsgüter. Gerade auch für querschnittsgelähmte Frauen, um ihnen die Bewältigung des Alltags zu erleichtern. "Ich hätte nie gedacht, wie wichtig ein Staubsauger sein kann", sagt Seitz und sein Sohn ergänzt: "Wir hatten das Gefühl am richtigen Ort das Richtige getan zu haben."

Viele der Hilfsgüter werden direkt im Iran gekauft. "Aber die Wirtschaftssanktionen lassen die Preise steigen", hat Seitz beim Blick auf die Rechnungen festgestellt. Jeder Kauf und jede Spende, ob in Deutschland oder im Iran, wird dabei dokumentiert. Früher konnte er nur mit Bargeld zahlen und lief mit Millionen Rial, so die iranische Währung, in seinem Rucksack durch Teheran oder Bam. "Jetzt habe ich durch Freunde eine Bankkarte." Man versuche mit dem vorhandenen Budget so vielen Menschen wie möglich zu helfen und damit ihr Leben zu erleichtern.

2015 fuhr Seitz anlässlich des zehntes Vereinsjubiläums mit dem Fahrrad von Teheran nach Bam. "Ein besonderes Erlebnis durch Wüstenlandschaften und blühende Oasen", schwärmt der mehrfache Großvater, den Persien schon immer begeisterte und der mit seiner Familie bereits vor dem Erdbeben in nordafrikanische Länder und den Nahen Osten reiste. Aber auch bei dieser ungewöhnlichen 1200-Kilometer-Radtour stand am Ende die Hilfe im Mittelpunkt. So wie bei seinem jetzigen Besuch, bei dem er gemeinsam mit der Hilfsorganisation BSCIA (Bam Spinal Cord Injured Association), die Querschnittsgelähmte betreut, unter anderem Ersatzteile für Rollstühle besorgen wird. Und der Wiederaufbau? "Es scheint bergauf zu gehen."