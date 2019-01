Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Gute Nachrichten gab es von Arno Maruszczyk, dem Manager strategischer Allianzen und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit Breitbandversorgung GmbH (BBV) Deutschland: "Der Glasfaserausbau wird bis Ende 2019 in Neidenstein fertiggestellt sein."

Diese Nachricht hörten das Gremium und die Besucher auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats natürlich gerne. Die Planungen seien abgeschlossen, rund 200 Tiefbauarbeiter stünden bereit und man warte jetzt auf das Ergebnis der Verhandlungen zwischen dem Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar und den Investoren der BBV, sagte Maruszczyk. "Die direkten Gespräche der beiden Verhandlungspartner sind in der finalen Phase." Bekanntlich möchte die BBV die Bestandsinfrastruktur von "fibernet.rn" übernehmen. Dabei werde jede Kommune und ihr bisheriger Ausbau einzeln betrachtet. Ein Rahmenvertrag mit der "NetComBW", die als Partner des Zweckverbands für den Endkunden verantwortlich ist, sei so gut wie in trockenen Tüchern.

Eine weitere Rolle bei der Verzögerung spiele das aktuelle Wetter. "Unter fünf Grad dürfen wir nicht verlegen." Maruszczyk könne die Ungeduld der Einwohner verstehen und kenne auch einige wilde Spekulationen, aber er versicherte, dass "auf jeden Fall ausgebaut werden wird, Ausrufezeichen". Sollten die Gespräche erfolglos bleiben, wovon er nicht ausgehe, dann werde die BBV selbst die notwendige Infrastruktur verlegen.

Die BBV Rhein-Neckar habe in den letzten Wochen ihre Kommunikation ausgeweitet, um die zukünftigen Kunden auf dem Laufenden zu halten. Sowohl in den sozialen Netzwerken als auch mit dem Newsletter werde über den Fortschritt des Projekts informiert. "Wir haben in allen Gemeinden im Cluster Sinsheim, in der wir eine Vorvermarktung gestartet hatten, eine Erfolgsquote von 100 Prozent. Auch weil viele Bürgerinnen und Bürger sich sehr dafür engagiert haben", sagte Maruszczyk. Laut seinen Informationen soll im gesamten Gebiet von Eschelbronn über Neidenstein bis Reichartshausen der Glasfaserausbau bis Ende 2019 abgeschlossen sein. "Das ist auch im Sinn der Investoren." Beim Bau werde man mit der Gemeindeverwaltung und den Partnern wie der Syna GmbH, die Leerrohre verlegt hat, eng zusammenarbeiten. "Der Glasfaserausbau kann dann online mit Hausnummer verfolgt werden."

Auch Fragen der Gemeinderäte und der Zuhörer beantwortete Maruszczyk. "Alles, was liegt und wir nutzen können und dürfen, verwenden wir", äußerte er sich zu den vorhandenen Leerrohren, für die einige Hauseigentümer bereits einmalig 431 Euro bezahlt haben. Zu Beginn hatte die BBV eine Entschädigung von 250 Euro für die bevorstehende Nutzung dieser Infrastruktur zugesagt. "Die werden wir auch bezahlen, wenn das Ergebnis der Gespräche den Investoren nicht zu viel Geld kosten wird."

Kritisch hinterfragt wurde die Rolle der Kommunen, denn diese seien Mitglieder des Zweckverbands und befürworten gleichzeitig den schnelleren und kostengünstigeren Glasfaserausbau mit der BBV. "Die betroffenen Bürgermeister sitzen zwar zwischen den Stühlen, aber durch sie ist Bewegung in die Gespräche gekommen." Ein Zuhörer warnte vor einer möglichen Doppelstruktur und hofft auf ein positives Verkaufsgespräch, denn "das können sie dem normalen Bürger nicht erklären, wenn die Straßen erneut aufgerissen werden, um neben bestehenden Leitungen neue Rohre zu verlegen".

Maruszczyk kündigte an, dass die Reihenfolge der Orte des Glasfaserausbaus Mönchzell, Eschelbronn und Neidenstein laute. "Dann halten wir fest: Wir kommen an dritter Stelle und haben Ende 2019 Glasfaser", fasste Bürgermeister Frank Gobernatz den Sachstandsbericht zusammen.