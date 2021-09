Esther Neudel und Klaus Proissl freuen sich auf „Kunsthandwerk im Park“. Der Markt findet am Sonntag in Neckarbischofsheim statt. Foto: Berthold Jürriens

Neckarbischofsheim. (bju) Esther Neudel freut sich auf das kommende Wochenende. Trotz der Corona-Bedingungen konnte sie für den Markt "Kunsthandwerk im Park" am Sonntag, 19. September, viele Aussteller für die Veranstaltung im Schlosspark gewinnen.

"Ich hatte zahlreiche Anfragen von Ausstellern und Künstlern. Sie alle wünschen sich wieder das Marktgeschehen, aber natürlich müssen wir Rücksicht nehmen auf die Corona-Bedingungen", erzählt Neudel, die den Bürger- und Gewerbeverein "Pro Neckarbischofsheim" vertritt, der für die Organisation verantwortlich ist. Am traditionellen Wochenende der "Bischesser Kerwe", die bekanntlich nicht wie gewohnt stattfinden kann, wird der Kunsthandwerkmarkt zum 13. Mal unter Neudels Regie stattfinden. Denn auch wenn der Schlosspark viel Platz zum Flanieren bietet, so "möchten wir in Pandemie-Zeiten nichts riskieren". Glücklicherweise gibt es viel Unterstützung, und auch die Stadt hatte sich sofort für die Veranstaltung begeistern können.

Rund 40 Kunsthandwerker werden ihre Arbeiten am Sonntag ab 11 Uhr im schönen Ambiente unter freiem Himmel präsentieren und für eine einmalige Atmosphäre sorgen. Von Papier-, Buch-, Glas- und Holzkunst über handgefärbte Wolle, Keramik, Schmuck, Seifen und Lederarbeiten bis hin zu Likören, Naturmaterialien und Gartenkunst reicht das Angebot. Kinderbekleidung, Kleider und Gehäkeltes werden die Marktbesucher ebenfalls finden. "Auch Handwerk gibt es zu erleben, sodass man unter anderem Schmieden, Flachs-, Web- und Spinnarbeiten hautnah erleben kann."

Neudel war, wie sie erzählt, in den vergangenen Monaten "so oft wie es irgendwie möglich war" auf unterschiedlichen großen und kleinen Märkten. Neben neuen Kontakten zu Künstlern habe sie sich vor allem für die Konzepte unter Pandemie-Bedingungen interessiert. "Wir sind sicher, dass die bereits seit vielen Wochen und Monaten akzeptierten Maßnahmen auch hier von den Gästen problemlos umgesetzt werden", ist Mitorganisator Klaus Proissl zuversichtlich.

Der Musikverein Neckarbischofsheim sorgt für das leibliche Wohl. Besondere Räucherfischspezialitäten bietet "Kalles Heißrauch" an. Marion Krewing wird die Jüngsten mit Kinderschminken begeistern, und das Jazz-Duo Adrian Branz sorgt für die musikalische Umrahmung. "Wenn das Wetter jetzt noch mitspielt, wird das ein wunderschöner Kunsthandwerkermarkt hier im Schlosspark, der hoffentlich rege besucht wird", sagen Neudel und Proissl.