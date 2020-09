Von Berthold Jürriens

Neckarbischofsheim. Große Herausforderung oder Mammutaufgabe: Für das bevorstehende Projekt des Turnvereins Neckarbischofsheim gibt es viele Namen dieser Kategorie, die alle zutreffen. "Das Kinderbecken im vereinseigenen Freibad muss saniert werden, da die Vorschriften des Gesundheitsamtes nicht mehr eingehalten werden können", berichten die Vorstandsmitglieder Martina Wanke und Beate Otto.

Zusätzlich sei die obere Umrandung des Schwimmerbeckens im Bereich der Nichtschwimmer umzubauen, um dies korrosionsfest zu gestalten. "130.000 Euro lautet die dafür benötigte gesamte Investitionssumme, die durch Spenden und Fördergelder generiert werden soll", ergänzt Otto, die sich intensiv mit den Planungen und Angeboten beschäftigt hat und trotz der hohen Summe gemeinsam mit Wanke Optimismus ausstrahlt.

"Großes Werk gedeiht nur durch Einigkeit", lautet der Wahlspruch des Turnvereins, der auch von den Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung seit Jahrzehnten diese "Einigkeit" in Form von unterschiedlicher Unterstützung erfährt. Vor allem das seit 1930 unter der Regie des Turnvereins geführte August-Schütz-Freibad erfährt in den Neckarbischofsheimer Familien, aber auch darüber hinaus, eine traditionell hohe Anerkennung. Es ist vielleicht "Bisschesses liebstes Kind". Auch weil der Verein als Eigentümer das Freibad betreibt und es instand hält – trotz jährlichem Defizit von rund 20.000 Euro. Das gleicht die Stadt aus, weil sie weiß, dass dieses prestigeträchtige und vor allem familienfreundliche Kleinod in Eigenregie nicht zu stemmen wäre. "Es ist schon etwas Besonderes", sagen die beiden Vorstandsfrauen über das Freibad, das seit 1952 auch den Schulen zur Verfügung steht und durch die Nähe des Wohnmobilstellplatzes auch bei Campern beliebt ist – gerade wegen der Duschmöglichkeit.

Hintergrund Die Geschichte des Bades Nachdem bereits 1927 erste Ideen für ein Freibad protokolliert wurden, erfolgte der Baubeschluss zwei Jahre später. Am 23. Juli 1929 beschloss der damalige Turnrat den Bau und hoffte auf Unterstützung der Verwaltung und der Bevölkerung. In dieser krisenbehafteten Zeit war das ein Wagnis und zugleich ein [+] Lesen Sie mehr Die Geschichte des Bades Nachdem bereits 1927 erste Ideen für ein Freibad protokolliert wurden, erfolgte der Baubeschluss zwei Jahre später. Am 23. Juli 1929 beschloss der damalige Turnrat den Bau und hoffte auf Unterstützung der Verwaltung und der Bevölkerung. In dieser krisenbehafteten Zeit war das ein Wagnis und zugleich ein optimistisches Zeichen für die Zukunft. Neben 9000 Reichsmark von der Gemeinde gab es Spenden von Bürgern, Darlehen und 6000 Reichsmark vom Verein selbst. Am Ende kostete das Freibad 23.000 Reichsmark. Der Badeausschuss legte im Juni 1930 die Eintrittspreise fest: Erwachsene "von hier" zahlten 25 Pfennig, Ortsfremde 30 Pfennig. Badezeiten, auch mal nur für Männer oder Frauen sowie Schulschwimmunterricht wurden in der Badeverordnung festgehalten. Am 29. Juni 1930 wurde das Freibad offiziell eröffnet und erwies sich in den nächsten Monaten als beliebter Treffpunkt. Sanierungen, Preisänderungen und die Schließung im Jahr 1945 nach der Beschlagnahmung durch die Amerikaner prägten die weitere Geschichte. 1946 übernahm der Verein wieder das Freibad, das sich in einem schlechten Zustand präsentierte. Bestes Badewetter ließ die Besucherzahlen wachsen: Sonntags wurden bis zu 900 Gäste gezählt, in der Woche täglich 300 bis 400 Badende. Nach und nach gab es Besserung, sodass 1953 eine neue und langersehnte Wasserumlaufrinne gebaut werden konnte. Kabinenneubau, Duschen und weitere Renovierungen folgten. 1955 bekam es den Namen "August-Schütz-Freibad". 1961 wurde das Freibad erweitert, aber weiterhin musste das Becken alle zwei bis drei Tage geleert und gereinigt werden. 1968 wurde eine Badewasserumwälzanlage installiert. Kosten: 27.000 D-Mark. Auch hier wurde alles in Eigenleistung ausgeführt. Unwetterschäden 1970 und 1972 sorgten für erneute Arbeit und Kosten, die sich seit 1968 auf 66.000 DM beliefen. Der Bau eines Kinderplanschbeckens fand ebenfalls zu dieser Zeit statt. 1981 gab es eine neue Wasseraufbereitungsanlage. Umbau oder Neubau, fragte man sich Mitte der 1980er-Jahre, weil das Gesundheitsamt sich unter anderem eine Überlaufrinne wünschte. 1987 wurde das alte Becken abgebrochen. Im März 1988 sammelte man knapp 47.000 DM für das große Becken und das Kinderbecken. Im Juni wurde das komplett erneuerte Schwimmbad eingeweiht. Der Turnverein erhielt von der Landesregierung den Hauptpreis für die Anerkennung kommunaler Bürgeraktionen. Modernisierungen, auch bei der Technik, eine neue Rutsche, aber auch Überschwemmungen prägten die weiteren Jahre. 2004 gab es eine neue Chlorgasanlage, für die 40.000 Euro von Bürgern und Firmen gespendet wurden. Feste und Volleyball-Turniere finden statt und lassen das Bad zu einem Veranstaltungsort und Treffpunkt werden. (bju)



Ob Anstriche oder Umbaumaßnahmen von Sanitäranlagen: Der Verein erledigt vieles in Eigenleistung und ehrenamtlich. "Die Leute hier erkennen diese Tätigkeiten, die Vereinsmitglieder seit Jahrzehnten leisten, an." Auch die aktuellen Spenden, wie durch den Kartenvorverkauf trotz Corona-Schließung, bezeugen die Akzeptanz der Einrichtung. "Es ist schon immer ein Treffpunkt für Jung und Alt und es hebt die Lebens-und Wohlfühlqualität der Bewohner der Stadt", sagt Wanke, die auch die angebotenen Schwimmkurse nicht unerwähnt lassen möchte.

Bei "Leader" konnte der Verein im Juli einen Förderantrag einreichen, der nur Verbesserungsmaßnahmen fördert und somit nicht den neuen Filterbehälter und die Maßnahmen am großen Becken. Immerhin: mit 32.000 Euro darf der Verein rechnen. "Ein attraktiver Wasserspielbereich soll aus dem Sitzplanschbecken, das aus dem Jahr 1988 stammt, entstehen. Größe: Acht Meter mal vier Meter mit zwei unterschiedlichen kindgerechten Tiefen sowie eine Wasserschlange und ein Pilz", beschreibt Otto eine Maßnahme. Eine Überlaufrinne soll für das Abfließen des Wassers am Beckenrand sorgen und somit die Rutschgefahr und gleichzeitig die Keimbelastung beseitigen. "Man hätte uns dieses Becken vom Gesundheitsamt in der nächsten Saison sicher sperren lassen."

Weiteres Geld könnte von der Stadt kommen, die das Projekt unterstützt. "Ein Antrag wurde bei der Verwaltung eingereicht, um den in den Haushalt eingestellten Defizitausgleich für die Sanierungsmaßnahme nutzen zu können, da durch die Schließung kein Defizit anfallen wird." Darüber muss der Gemeinderat aber noch entscheiden, der wohl auch einen Blick auf das Neubaugebiet haben wird und den dortigen Familien dieses Angebot erhalten möchte.

Gerne erinnern sich die beiden Vorstandsmitglieder an das Jahr 2004, als man zwei Drittel der Kosten für eine neue Chlorgasanlage mit Filter durch Spenden aus der Bevölkerung und von Firmen decken konnte. "Seit Bestehen des Freibads gibt es regelmäßige Unterstützung aus der Bevölkerung, egal bei welcher Maßnahme. Das lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken." Gleichzeitig könnten dann die jährlichen Investitionen für Reparaturen wegen der aktuell auftretenden Probleme reduziert werden. Spendenaktionen, Crowdfunding und kreative Aktionen sowie weitere Anfragen bei Verbänden und Stiftungen sollen jetzt helfen. "Ein Sponsorenlauf und ein Konzert stehen in den Startlöchern, und Wurfsendungen mit Spendenaufrufen werden ab diesen Montag verteilt", kündigt Wanke an. Spendennachweise sind ab 50 Euro möglich, und auch eine Spendentafel sowie eine Nennung von Spendern auf der Vereinsseite im Internet sind geplant.

Die Baumaßnahmen sollen laut Zeitplan ab Januar starten, wenn zuvor die Finanzierung steht. Im Mai 2021 soll es eine große Einweihungsfeier geben, wenn es die Corona-Regeln dann erlauben. "Wir hoffen einfach auf die Einigkeit der Bürger und Unternehmen, so wie es sich in unserem Wahlspruch immer wieder bewahrheitet hat", sind Wanke und Otto hoffnungsvoll.