18 Eissorten haben Francesco Balducci und seine Ehefrau Isabella in ihrer neuen Eisdiele in der Hauptstraße 28 zum Mitnehmen im Angebot. Foto: Christian Laier

Neckarbischofsheim. (cla) Ab diesem Samstag gibt es eine neue Eisdiele in der Stadt: Francesco Balducci eröffnet in der Hauptstraße 28 zusammen mit seiner Ehefrau Isabella die "Gelatone go Balducci". Die in der Region für ihr italienisches Eis bekannten Eheleute betrieben zuvor 20 Jahre lang eine Eisdiele in der Waibstadter Stadtmitte.

"Ich freue mich sehr, meine Kunden wiederzusehen und hoffe, die Leute mit meinem Eis wieder glücklich machen zu können", erzählt Francesco Balducci. Im Oktober 2020 musste er seine Eisdiele in Waibstadt aus gesundheitlichen Gründen schließen. Er verkaufte das Gebäude an seinen Nachfolger, der das dortige Eiscafé seitdem weiterführt. "Immer, wenn ich irgendwo unterwegs war, wurde ich angesprochen, warum ich kein Eis mehr mache", berichtet der 65-Jährige, der mit seiner Ehefrau weiterhin in Waibstadt wohnt.

Dann kamen zwei Dinge zusammen: "Gesundheitlich geht es mir wieder gut, und mir wurde langweilig. Ich wollte wieder arbeiten." Zu dieser Zeit sprach ein Bekannter die Eheleute an, ob sie sich nicht mal ein Objekt in Neckarbischofsheim anschauen möchten, in dem früher schon einmal eine Eisdiele war. Das Objekt gefiel und wurde in einer monatelangen Umbauphase modernisiert. Herzstück ist die transparente Produktion des Eises: "Ich stelle mein Eis komplett selbst her, und die Gäste können mir gerne dabei zuschauen, wenn ich Eis mache", sagt Balducci und strahlt.

Ab sofort gibt es per Selbstbedienung zum Mitnehmen täglich von 12 bis 19 Uhr das italienische Eis. Ab April soll dann sogar von 11 Uhr bis in den späten Abend geöffnet sein. Die Eisdiele liegt in der Stadtmitte, schräg gegenüber dem Rathaus und in der Nähe des Eingangs zum Schlosspark.

Aber warum ist das Eis von Balducci eigentlich so beliebt, dass er überall darauf angesprochen wurde, wieder eine Eisdiele zu betreiben? "Ich arbeite mit Herz und gebe alles. Die Eissorten werden nach eigenen Rezepten hergestellt und haben dadurch einen eigenen Charakter", verrät Balducci. Bei der Auswahl der Zutaten verfüge er zudem über mehr als 20 Jahre "Eiscafé-Erfahrung". Weil die neue Inneneinrichtung noch nicht komplett fertiggestellt werden konnte, gibt es am Anfang "nur" 18 Eissorten, die "to go" in der Waffel oder im Becher geschleckt werden können. Dazu wird es "wie früher" rund 25 Spezialitäten-Eisbecher geben. "Wenn alles fertig eingerichtet ist, wird es zu einem späteren Zeitpunkt auch eine offizielle Eröffnung geben. Ab April können wir dann 24 Sorten Eis anbieten", blickt Balducci in die Zukunft. Wenn es wärmer wird, soll es im Freien auch Sitzgelegenheiten geben.

Auf die Frage, warum man im Alter von 65 Jahren noch ein neues Projekt in Angriff nimmt, muss Balducci lachen. "Ich fühle mich jung und will noch vielen Kindern mit meinem Eis Freude bereiten." Damit alles reibungslos funktioniert und ausreichend Ware vorhanden ist, wird das neue Eis bereits seit Tagen hergestellt.