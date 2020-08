Neckarbischofsheim. (jou) Drei neue Corona-Fälle sind in Neckarbischofsheim am Montag vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises gemeldet worden. Von diesen ist nur noch ein Fall aktiv. Das heißt, lediglich eine Person befindet sich noch in Quarantäne. Die Fälle stehen alle im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch in der rumänischen Pfingstgemeinde "Maranata" in Sinsheim-Steinsfurt.

Wie die stellvertretende Hauptamtsleiterin Mareike Guschl mitteilte, waren drei Familienmitglieder eines Kindes, das den Untergimperner Kindergarten besucht, positiv auf das Virus getestet worden. Das Kind selbst, das seit 10. Juli nicht mehr in der Einrichtung war, ist nicht infiziert. Das hat ein Test bestätigt. Dementsprechend kann der Kindergarten bis zu den Sommerferien geöffnet bleiben. Zwei der drei Familienmitglieder sind bereits wieder genesen. Dass diese überhaupt erkrankt waren, wurde der Stadt erst am vergangenen Freitag vom Gesundheitsamt mitgeteilt. Darüber, wann die Infektion stattgefunden hat, und ob die Personen in Quarantäne waren, konnte Guschl keine Auskunft geben.

Update: Montag, 3. August 2020, 18.55 Uhr

Neckarbischofsheim-Untergimpern. (jou) Die Meldung kurz nach 14 Uhr am Freitag sorgte bei Kindergartenleiterin Heike Biancorosso für einigen Schrecken: Von dem Infektionsgeschehen in Sinsheim, das durch eine Corona-Flächentestung entdeckt wurde, sei auch der Kindergarten in Untergimpern betroffen. So hieß es zumindest in der Pressemitteilung des Rhein-Neckar-Kreises. Biancorosso hatte zu diesem Zeitpunkt weder vom Gesundheitsamt noch vom Träger des Kindergartens, der Stadt Neckarbischofsheim, oder den betroffenen Eltern Informationen erhalten. Wie sich herausstellte, besucht eines der Kinder den Kindergarten im Neckarbischofsheimer Stadtteil.

Um 15 Uhr kam dann die Entwarnung: Da das Kind seit 10. Juli nicht mehr in der Einrichtung war, hat die Situation für den Kindergarten keinerlei Auswirkungen. So hat es zumindest das Gesundheitsamt Biancorosso mitgeteilt.

Seit über 20 Tagen nicht in der Einrichtung gewesen

Sie habe richtig Herzrasen bekommen, als sie von dem Fall erfahren hat, erzählt Biancorosso . "Das ist ein ganz schön blödes Gefühl." Vor allem die Tatsache, dass nun Wochenende und sie zwei Tage für die Eltern nicht präsent sei, wäre schwierig. So habe sie keine Möglichkeit, die Eltern per Aushang zu informieren. Biancorosso hat daher über den Elternbeirat eine "WhatsApp"-Nachricht an die Gruppe gesendet.

Inwieweit die Familie des Kindes betroffen ist, ob eine oder mehrere Personen infiziert sind, oder, ob die Familie nur zu Kontaktpersonen der Kategorie 1 gehört, die ein erhöhtes Infektionsrisiko haben, weil sie in engem Kontakt mit einem Infizierten waren, der länger als 15 Minuten gedauert hat, war bis Redaktionsschluss nicht bekannt. Zu dieser Kategorie 1 gehören beispielsweise Personen aus dem gleichen Haushalt. Der Rhein-Neckar-Kreis informiert montags und donnerstags über die genauen Fallzahlen in den Gemeinden. Am vergangenen Donnerstag war die Liste, die kurz nach Mitternacht erstellt wurde, noch nicht mit den Fällen aus Sinsheim und dem Landkreis ergänzt.