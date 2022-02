Neckarbischofsheim. (bju) Neben dem Duft der Backwaren wehten – im übertragenen Sinn – Gemütlichkeit und ein Hauch von Nostalgie an diesem Vormittag durch das Gebäude in der Hauptstraße 6. Dort hatte Melanie Ernst gemeinsam mit ihrem Team am frühen Montagmorgen ihre neue Backstube eröffnet, und gleich schauten viele Kunden vorbei.

Neben der Chefin sind Heike Rupprecht, die auf 20 Jahre Erfahrung als Bäckereifachverkäuferin zurückblicken kann, und eine 450-Euro-Kraft in der Backstube beschäftigt. An diesem Vormittag hilft aber auch Schwester Miriam Ernst, die unter anderem für die professionelle Beklebung am Fenster zuständig war. Neben täglich frischen Backwaren werden belegte Brötchen, Kuchen und Kaffee angeboten. In dem Café, das mit großformatigen Fotos dem Bäckerhandwerk Tribut zollt, kann man zwischen verschiedenen Frühstücken auswählen. Zuvor war in dem Geschäft einige Jahre eine Filiale der Bäckerei Banschbach untergebracht.

Melanie Ernst war 23 Jahre im Sauerland als Selbstständige tätig und hatte nach ihrer Rückkehr in die Heimat diese Idee von der eigenen Backstube. "Ich habe schon früher gerne mit Backwaren gearbeitet und sehe das als eine Herzensangelegenheit." Ende Dezember 2021 hat sie mit vielen Helfern mit den Renovierungsarbeiten begonnen. "Dass wir das alles in diesem Zeitrahmen geschafft haben, ist auch den Handwerkern zu verdanken", lobt sie die Zusammenarbeit.

Aber ist gerade in den unsicheren Corona-Zeiten ein derartiges Projekt nicht ein zu großes Risiko? "Den Mutigen gehört die Welt", antwortete sie lächelnd. "Ich bin mit Leidenschaft dabei." Die Bäckerstochter ist zwischen Zucker, Salz und Mehl groß geworden, denn sowohl ihr Großvater als auch ihr Vater Walter "Bubi" Ernst haben lange Zeit in Neckarbischofsheim für Brote, Brötchen und Kuchen gesorgt. "Dass ich unseren alteingesessenen Betrieb mal fortführe, hätte ich nie gedacht."

Ihr Vater "Bubi", wie ihn die Einheimischen nennen, ließ es sich natürlich nicht nehmen, nach zehnjähriger Abstinenz wieder in seiner Backstube selbst aktiv zu sein. "Das freut mich besonders", sagt seine Tochter. Somit gibt es neben den aufgebackenen Tiefkühlbackwaren auch "echtes" Bäckerhandwerk zum Genießen – sehr zur Freude der Neckarbischofsheimer, denn mit "Bubis Schokobananen" in der Auslage kehrt ein Stück Kindheit zurück, das im Ort schon Kultcharakter besitzt. Blanca Mayer vom gleichnamigen Sägewerk kommt extra nur wegen dieser "doppelt süßen Frucht" vorbei. "Ich war damals als Kind oft in der Backstube, und ,Bubi‘ hat zu meinem Geburtstag immer Schokobananenkuchen gemacht."

Auch Bürgermeister Thomas Seidelmann schwelgte bei der Übergabe von Blumen und Hochprozentigem an die neue Backstubeninhaberin beim Anblick der süßen Teilchen in Erinnerungen. "Das war damals am Gymnasium immer ein Höhepunkt, wenn die Backwaren von ,Bubi‘ kamen." Ihn freut es besonders, dass sich jetzt ein Kreis schließt und Melanie Ernst die "familiäre Backstube" nach einer Pause fortführt. "Diese Backstube mit Café ist eine Bereicherung für unsere Stadt und wird hoffentlich rege genutzt."

Jeden Tag öffnet Melanie Ernst um 6.30 Uhr ihre Backstube. Montags bis mittwochs ist sie bis 13 Uhr geöffnet, donnerstags und freitags bis 17 Uhr, samstags bis 12.30 Uhr. "Wir schauen jetzt mal, wie diese Zeiten von den Kunden angenommen werden. Ändern können wir immer noch etwas, auch bei unserem Angebot", freut sich die Inhaberin nun auf ihre neue Aufgabe.