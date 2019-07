Albrecht Kolb kümmert sich um vier Wanderweg-Abschnitte, die durch Neckarbischofsheim verlaufen. Die Wegmarkierungen, wie hier im Schlosspark, bringt er entweder per Pinsel oder mittels Aufkleber an. Immer dabei: Hündin Chibi. Foto: Friedemann Orths

Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Albrecht Kolb wandert gerne. Der 59-Jährige hat die Zeit und ist gerne draußen, ob mit dem Fahrrad oder eben zu Fuß. Seit Kurzem betreut er als ehrenamtlicher Wanderwegewart circa 45 Kilometer des Wegenetzes des Odenwaldklubs (OWK), dessen Routen sich rund um und durch Neckarbischofsheim schlängeln.

Alles hat mit einem RNZ-Artikel angefangen, erzählt Kolb. Ein Ehepaar aus Waibstadt, das die Wege bislang betreut hatte, hatte sich zur Ruhe gesetzt und die Wanderschuhe, zumindest zum Instandhalten der Wege, an den Nagel gehängt. Wie viele Vereine hat auch der Odenwaldklub Nachwuchssorgen, tut sich schwer, neue Mitglieder zu finden. Im Gebiet, durch das rund 600 Kilometer Strecke verlaufen, gibt es deshalb auch manche Wege, die gar nicht mehr betreut werden. Damit dies zumindest in Neckarbischofsheim nicht passiert, meldete sich Albrecht Kolb und übernahm den "Job". Immer mit dabei: "Chibi", seine treue Briard-Hündin. "Ich latsche sowieso jeden Tag rund zwei Stunden mit dem Hund durch die Gegend." So könne er dabei eben auch die Wege kontrollieren.

Wie viele Kilometer er pro Jahr abreißt, kann er gar nicht sagen. Das ist ihm aber auch gar nicht wichtig, schließlich wandert er des Wanderns willen. Er erfreut sich an der Natur, liebt die frische Luft. "Ich laufe gern, vor allem Strecken, die man nicht so kennt", sagt er. Besonders gefällt ihm dabei, dass alles etwas langsamer passiert und er die Natur bewusst wahrnehmen kann. "Dabei sehe ich die Landschaft und die Veränderungen in der Natur" - wenn im Frühling alles sprießt oder sich im Herbst fast täglich die Farben der Blätter ändern. Neben der Zeit in der Natur gefällt Kolb aber auch, dass man mit Leuten ins Gespräch kommt, die erfahren möchten, was die Zeichen am Wegrand bedeuten.

Was sind die Aufgaben eines Wanderwegewartes? Zunächst kontrolliert Kolb auf einer Tour, für die er rund zwei Stunden benötigt, die Zeichen eines Weges. Diese Wegweiser entlang einer Wanderroute werden an Bäumen oder Laternenpfählen angebracht, entweder per Pinsel oder als Aufkleber. Sie weisen den Wanderern den Weg; jede Route hat dabei ein eigenes Symbol und eine eigene Farbe. Der Weg "HW 19", dessen Teilstück von Helmstadt nach Sinsheim führt, wird beispielsweise von einem blauen Quadrat auf weißem Grund repräsentiert. Kolb nimmt sich immer einen Weg vor, so muss er nur zwei Farben mitnehmen.

Der Wegewart zeigt seine Kiste, in der er alle Utensilien aufbewahrt: verschiedene Farben, Pinsel, Sticker und Schablonen, eine Stahlbürste und eine kleine Säge. Die Box wurde ihm von seinen Waibstadter Vorgängern "vererbt". Auf seinem Weg bringt er zunächst die weiße Grundierung, den sogenannten Spiegel, an. Bis der getrocknet ist, marschiert er weiter zum nächsten Punkt. "Am besten ist es, von hier nach Wollenberg zu wandern. Dort kann man dann ein Hefeweizen trinken und auf dem Rückweg die anderen Zeichen aufmalen", schmunzelt Kolb. Selbstverständlich gibt es Regeln, wo er seine Zeichen anbringen darf. Hauswände sind tabu, es sei denn, er hat das mit den Eigentümern abgeklärt.

Schwierig sei es, wenn Wege umgelegt werden müssen. In Neckarbischofsheim wurden zum Beispiel zwei Bäume, auf denen Zeichen waren, gefällt. Deshalb müssen die Wegweiser dann an anderer Stelle angebracht werden. Auf langen Geraden werden die Markierungen meistens alle 500 Meter als "Beruhigungszeichen" gemalt oder geklebt, ansonsten kommt eines bei jeder Abzweigung an eine passende Stelle. Innerorts werden mehr angebracht, da man sich dort eher "verlaufen" kann. Vandalismus an den Zeichen gibt es nicht, und "keiner fällt mal so einen Baum", sagt Kolb und lacht.

Die meiste Arbeit haben Kolb und seine Kollegen im Frühjahr: Dann werden die meisten Bäume gefällt oder sind die meisten Schilder zugewachsen. Deshalb hat er auch seine Säge dabei, mit der er kleinere Äste entfernen kann. Insgesamt müssen die Wanderwegewarte aber nur zwei Mal pro Jahr kontrollieren: "Das ist kein Fulltime-Job", sagt Kolb.

Wanderfreunden und solchen, die es gern werden wollen, empfiehlt der Experte die "Blaue Route", die von Sinsheim über Neckarbischofsheim nach Helmstadt führt. Das Teilstück ist nur rund dreieinhalb Kilometer lang, und wer schlapp macht, kann jederzeit an einer in der Nähe gelegenen Haltestelle in den Bus einsteigen. In Neckarbischofsheim könne man schön einkehren. "Gut für den Sonntagnachmittag", weiß Kolb. Er ist sich sicher, dass alle den Weg finden: "Wenn Sie sich verlaufen, rufen Sie bei mir an", scherzt er. Allgemein achte der OWK aber immer darauf, dass "seine" Wege so verlaufen, dass man schöne Stellen zu sehen bekommt.

Info: Der OWK sucht noch weitere Wegewarte, die sich gegen eine Aufwandsentschädigung um das Netz des Clubs kümmern möchten: Infos bei der Geschäftsstelle in Bensheim-Auerbach, Telefon 06251 / 855856, per E-Mail an info@odenwaldklub.de oder beim Bezirkswegewart Carsten Wasow, Telefon 07204 / 645, E-Mail c.wasow@arcor.de