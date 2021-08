Für die kommunalen Gebäude im Stadtkern, darunter auch das Alte Schloss, soll in den kommenden Jahren ein einheitliches Heizkonzept entworfen werden. Bürgermeister Seidelmann kann sich vorstellen, dass die Gebäude dann autark Strom und Wärme erzeugen. Foto: Orths

Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Eine klimaneutrale Verwaltung bis zum Jahr 2040: Das soll laut Bürgermeister Thomas Seidelmann das Ziel der Gemeinde sein. Dazu präsentierte er jetzt einen ersten Zeitplan im Gemeinderat.

Dafür hatte er Zahlen, Daten und Fakten zum Klimawandel recherchiert. Der Grund für seinen kurzen Vortrag ist, dass alle Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis bis zum Jahr 2040 möglichst klimaneutral sein müssen. "Böse Worte" sind die Begriffe "klimaneutrale Verwaltung" für Seidelmann, er sei zudem auch erstmal "erschrocken": "Dass wir was tun, ist wichtig", aber die Aufgabe sei ein "gigantisches Rechenexempel", das da auf die Verwaltung zukomme. Zudem sei das Klimaschutzkonzept des Landkreises neun Jahre alt, und in Neckarbischofsheim habe sich bislang kaum etwas getan. Andere Kommunen hätten bereits Ziele vereinbart und verabschiedet. "Wir sind da noch nicht so weit", gab der Bürgermeister zu.

Konkret muss die Stadt den Energieverbrauch aller kommunalen Gebäude wie beispielsweise Rathaus oder Schule herausfinden, um dann ein Gleichgewicht zwischen CO2-Emissionen und der Aufnahme von CO2 aus der Atmosphäre hinzubekommen, erklärte Seidelmann den Begriff Klimaneutralität.

Zuvor hatte er Zahlen präsentiert, die aufhorchen ließen: Laut Weltklimarat waren die letzten sechs Jahre global gesehen die heißesten seit Beginn der Datenermittlung, und Deutschland sei als Teil von Westeuropa eher stärker betroffen als der Durchschnitt. Die Sonnenscheindauer in Deutschland sei seit 1881 um 17 Prozent gestiegen; seit 1951 gebe es 196 Prozent mehr heiße Tage und fünf Prozent mehr heiße Tage mit Starkregen. Ein weiteres Problem, das konkret auf die Region zukommen werde: Der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach schätzt, dass im Jahr 2050 täglich zwei Millionen Liter Wasser mehr verbraucht werden könnten, als der Wasserversorger dann bereitstellen kann.

Daraus folgerte Seidelmann: "Wir müssen Klimaschutz betreiben", und zwar nicht nur global: "Das fängt natürlich auch bei uns an." Doch die Stadt hat bislang überhaupt keine Klimaschutzkonzeption und kein Energiemanagement, zudem sei man "unterdurchschnittlich", was die Fotovoltaik-Ausstattung auf den Dächern öffentlicher Gebäude angehe. Seidelmann führte auch den "enorm hohen Energieverbrauch" des Adolfs-Schmitthenner-Gymnasiums an, dessen Heizölverbrauch trotz Hackschnitzelanlage zu groß sei.

Um in all diesen Aspekten besser zu werden, zeigte Seidelmann einige Ziele, die die Stadt kurzfristig erreichen möchte: In diesem Jahr soll ein individuelles Maßnahmenkonzept für die Stadt erarbeitet, noch im Dezember präsentiert und im Gemeinderat verabschiedet werden. Der Haushalt 2021/22 soll bereits nach dem Nachhaltigkeitsprinzip geplant werden, und bis Ende 2022 soll die Stadt ein professionelles Energiemanagement aufgebaut haben. Im selben Jahr soll auch das komplette Schulzentrum auf LED-Technik umgestellt werden; man rechnet mit Kosten von 150.000 Euro, aber auch einer jährlichen Ersparnis von 25.000 Euro.

2022/23 wird außerdem anvisiert, das Heizsystem der Schule umzubauen und auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Ebenfalls in diesem Zeitraum soll ein Projekt mit dem Namen "Nachhaltige energetische Zentrumssanierung" angegangen werden, bei dem Rathaus, Altes Rathaus, Schloss und Altes Schloss, evangelische Kirche und die Zehntscheune autark Strom und Wärme produzieren sollen, beispielsweise mit einem Blockheizkraftwerk.

Man müsse mit den Dingen anfangen, "die am meisten CO2 in die Luft pusten", kündigte der Bürgermeister an. "Und das ist erst der Anfang." Es werde ein "schwerer, anstrengender und schmerzhafter Prozess für alle", "ohne viel Schönrederei". Alle, die gedacht hätten, dass Corona das Schlimmste sei, das passieren könnte, "werden überrascht sein, was den Klimawandel angeht", sagte Seidelmann. Man brauche jetzt einen Energieberater, es gebe auch gute Fördermöglichkeiten für die angedachten Projekte. Man sollte "jetzt anfangen", denn die Zeit bis 2040 sei "ganz schön kurz".