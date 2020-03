Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Die Idee kam ihnen, sobald klar war, dass sich das Virus weiter ausbreiten wird. Gemeinsam mit ihren Kollegen vom Neckarbischofsheimer Generationennetzwerk hat sich die Vorsitzende Angelika Heller überlegt, was man tun kann, um den Menschen während der Corona-Krise schnell und unkompliziert zu helfen. Jetzt bietet das GNN an, für alle Hilfsbedürftigen in Neckarbischofsheim, Helmhof und Untergimpern einkaufen zu gehen.

Zunächst habe man dabei an ältere Menschen gedacht, die von der Krankheit Covid-19 besonders bedroht sind. Wenn sich das Virus jedoch weiter ausbreiten sollte und beispielsweise eine ganze Familie "flach liege", helfe man natürlich auch allen anderen, sagt Heller. Dabei soll sich die Hilfe nicht nur aufs Einkaufen beschränken, das Angebot der Ehrenamtlichen richtet sich auch an Leute, die alltägliche Dinge nicht mehr bewältigen können. Konkret nennt Heller hier Gassigehen mit dem Hund, eben alle Dinge, die Hilfsbedürftigen "unter den Nägeln brennen".

Die Vorsitzende erzählt am Telefon, wie man schon am Sonntag eine Liste mit zehn Fahrern zusammenstellen konnte, alles Mitglieder des Netzwerks, die sich dazu bereit erklärt haben, die Einkäufe und Lieferungen zu übernehmen. In den Räumen des Generationencafés sollen sich drei Koordinatoren um das Sortieren und Einpacken der Lebensmittel kümmern. Die Fahrer wollen nämlich nicht jeden Einkauf einzeln erledigen, sondern anhand von vorher erstellten Listen zunächst alles Nötige kaufen. Dann werden die Waren zu den Leuten gebracht. Um die Aufnahme der "Bestellungen" kümmern sich zwei Vereinsmitglieder, die von 8 bis 18 Uhr Anrufe entgegennehmen. Sollten sie mal nicht erreichbar sein, wird ein Anrufbeantworter geschaltet.

Damit es an der Kasse im Supermarkt keine Probleme gibt, wenn ein Helfer dort mit beispielsweise zehn Packungen Klopapier ankommt, will Heller Ausweise mit dem Stempel des gemeinnützigen Vereins ausstellen. So soll "bewiesen" werden können, dass die Ehrenamtlichen keine privaten Hamsterkäufe erledigen. Auch Bürgermeisterin Tanja Grether möchte sie hier um Hilfe bitten.

Damit sich die Helfer nicht infizieren, werden sie beim Einkaufen wohl Handschuhe tragen, sagt Heller. Die Lebensmittel werden dann auch nur vor die Haustür gestellt, nachdem man geklingelt habe. So will man das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten. Auch mit einem Arzt habe man gesprochen; die Devise Hände waschen und Abstand halten gelte sowieso für alle. Auch werde man Pläne erstellen, wer sich wann in den Räumen des Vereins aufhält, um das Risiko zu minimieren.

So wie Heller das alles erzählt, klingt das Vorhaben sehr professionell organisiert; alles ist vorbereitet. "Wir sind fertig, und die Leute dürfen kommen", sagt sie. Man sei früh in Kontakt mit der Bürgermeisterin getreten, die unkompliziert ermöglicht habe, dass die Fahrer auch dann Versicherungsschutz haben, wenn sie Menschen beliefern, die keine Mitglieder im Verein sind. Die Hilfe des GNN ist kostenlos, die Waren müssen die Kunden erst später bezahlen. Hierfür wird ein Mitglied des Netzwerks Buch führen und später Rechnungen ausstellen. Heller geht davon aus, dass jeder, der die Hilfe in Anspruch genommen hat, selbstverständlich bezahlen wird. Wichtig sei jetzt zunächst, dass jedem schnell und unkompliziert geholfen werden kann, betont sie. Das Generationennetzwerk gibt es seit fünf Jahren. Jetzt zahle sich die Erfahrung, die man bei der Hilfe für Ältere gesammelt habe, aus. "Wir haben schon Leute, die gleich starten können", erklärt die Vorsitzende.

Auch die Gemeinderatsfraktion "Aktive Liste" hat einen Aufruf zur Hilfe gestartet: Laut Thomas Seidelmann hätten sich bei ihm schon rund 25 Freiwillige gemeldet. Jetzt wolle man sich mit dem GNN abstimmen und das Hilfsangebot koordinieren. "Wir machen das zusammen." Ihm gehe es vor allem darum, dass die Menschen von dem Angebot erfahren. Und Heller betont: "Wir müssen jetzt ein Zeichen setzen."

Info: Das GNN ist telefonisch unter 07263 / 64701 oder 07268 / 516 erreichbar; Thomas Seidelmann unter 0151 / 22990988 oder per E-Mail an kontakt@aktive-liste.de. Auch in Waibstadt gibt es ein Hilfsangebot: Die Initiative "Bürger helfen Bürgern" bietet eine Einkaufshilfe für Personen aus Waibstadt, Daisbach und Bernau an, die dies momentan nicht selbst leisten können. Kontakt: Martina Sigmann, Telefon 07263 / 20137.