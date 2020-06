Neckarbischofsheim. (pol/rl) Zu einem Brand am Adolf-Schmitthenner-Gymnasium kam es am frühen Mittwochabend. Laut Polizeibericht meldeten Zeugen kurz nach 18 Uhr eine Rauchentwicklung an dem Schulgebäude in der Oberen Turmstraße.

Die örtliche Freiwillige Feuerwehr rückte mit rund 20 Mann an und löschte das kleine Feuer. Dabei trugen sie Teile der Aluminiumverkleidung des Gebäudes ab, um ein Ausbreiten der Glut über die darunterliegende Isolierung zu verhindern. Der Schaden blieb zum Glück gering.

Brandexperten des Polizeireviers Sinsheim stellten bei der Begutachtung am Donnerstagnachmittag vor Ort fest, dass Unbekannte an einer Stelle der Kiesumrandung des Gebäudes zunächst Häckselgut verteilt und dieses dann angezündet hatten.

Im Laufe der vergangenen Wochen war es zu fünf weiteren Sachbeschädigungen in Neckarbischofsheim gekommen. Dabei hatten Unbekannte Fensterscheiben der Grundschule und des Kindergartens mit Steinen eingeworfen.

Zwischen Mittwochnachmittag, 20. Mai, und Freitagmittag, 22. Mai, warfen der oder die Täter Kieselsteine und kleine Betonbrocken gegen die Gebäudefront der Grundschule im Ablassweg. Dabei wurden mehrere Glasscheiben erheblich beschädigt und teilweise zerstört. Es entstand mindestens 5000 Euro Sachschaden.

Die Ermittler gehen davon, dass dies mit zwei ähnlichen Vorfällen an einem Kindergarten in der Nähe zu tun hat. Hier wurde das Gebäude seit Montag an zwei Tagen mit Steinen beworfen. Auch hier wurden Fensterscheiben beschädigt. Hier entstand mindestens 1000 Euro Sachschaden.

Info: Zeugen der Brandstiftung oder den zurückliegenden Sachbeschädigungen können sich beim Polizeiposten Waibstadt unter der 07263/5807 oder beim Polizeirevier Sinsheim unter der 07261/690-0 melden.

Update: Donnerstag, 4. Juni 2020, 17 Uhr