Sind von ihrem Projekt überzeugt: Lukas Del Monego (links) und Jens Figal am geplanten Startpunkt des Erlebnispfads. Hier soll auch ein Kinderspielplatz entstehen. Foto: Ralf März

Von Ralf März

Angelbachtal. Der im Michelfelder Wald geplante "Buchen-Waldmeister Erlebnisweg" erhitzte die Gemüter im Gemeinderat. 236.000 Euro sollen Stationen, ein Spielplatz und eine Smartphone-App kosten. 60 Prozent dieser Kosten werden von einem europäischen Förderprogramm übernommen. Kritik gab es auch am Verein "Natur und Familienerlebnisse Angelbachtal", der vor über zwei Jahren mit Beginn der Planungen für den Pfad gegründet wurde. Die RNZ sprach mit den Vorsitzenden Lukas Del Monego und Jens Figal.

Der Walderlebnispfad wird von einem österreichischen Büro geplant, die Gemeinde schreibt derzeit die Arbeiten aus. Was ist die Aufgabe des Vereins?

Del Monego: Wir als Verein haben das Grundkonzept und die Planungsvorgaben erarbeitet, insbesondere den Inhalt und die Gestaltung der Stationen. Aufgabe des Naturplanungsbüros Pronatour, das über viel Erfahrung in der Planung, Gestaltung und Umsetzung von Erlebniswegen in ganz Europa verfügt, war die ingenieurmäßige Detailplanung und Aufbereitung des gesamten Pfades.

Von einem Gemeinderat wurde hinterfragt, ob eine Mitgliedschaft nur einem ausgesuchten Publikum möglich sei?

Del Monego: Von Anfang an war eine Mitarbeit im Verein für jedermann möglich, und wir freuen uns wirklich über jede helfende Hand.

Jens Figal: Lediglich die Mitgliedschaftsanfrage eines einzigen, erklärten Projektgegners haben wir unbeantwortet gelassen. Wenn man einem Verein beitreten möchte, sollte man die gleichen Ziele und Ideen verfolgen und nicht schon im Vorfeld Stimmungsmache betreiben. Dafür ist uns unser Projekt zu wichtig.

Wie viele Mitglieder hat der Verein derzeit?

Del Monego: Derzeit beteiligen sich rund 30 Mitglieder an der detaillierten Ausarbeitung der einzelnen Stationen und Inhalte des Naturerlebnispfads. Dabei war uns besonders wichtig, mit unseren Mitgliedern einen Querschnitt der Gemeinde abzubilden. Im Verein beteiligen sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Lehrerinnen, Erzieherinnen, Vertreter der Vereine, außerdem Mitarbeiter des Bauhofs, ehemalige wie aktive Gemeinderäte, Forstmitarbeiter sowie Mitglieder des Naturschutzes.

Wie entstand eigentlich die Idee des Walderlebnispfads?

Del Monego: Bereits vor mehr als drei Jahren wurden wir auf die Leader-Fördermöglichkeit aufmerksam und waren uns schnell sicher, damit ein tolles Projekt für Angelbachtal umsetzen zu können.

Jens Figal: Um die Interessen aller Beteiligten zu bündeln und um Unterstützer zu gewinnen, haben wir uns dazu entschieden, einen Projektverein zu gründen und sind dazu an die Gemeinde herangetreten. Bei mehreren Treffen konnte eine erste Projektidee und ein grundlegender Zielgedanke erarbeitet werden.

Wie werden sich die Vereinsmitglieder am Erlebnispfad beteiligen?

Jens Figal: Grundsätzlich war der Verein als reiner Projektverein zur Einrichtung des Naturerlebnispfades vorgesehen; wir werden diskutieren wie unsere Arbeit nach der Fertigstellung fortgesetzt werden kann. Bei der Umsetzung werden wir aber sicherlich auch tatkräftig mit Hand anlegen und die Arbeiten unterstützen.

Im Gemeinderat wurde mehrfach hitzig über den "Buchen-Waldmeister Erlebnisweg" debattiert, die deutliche Mehrheit der Räte steht hinter dem Projekt. Wie nimmt der Verein die emotional geführte Diskussion wahr? Schwindet gar die Motivation?

Figal: Ich möchte an dieser Stelle nochmals betonen, dass zwölf der 14 Ratsmitglieder die Idee und das Projekt von Beginn an ausdrücklich unterstützt haben. Traurig, dass ein Ratsmitglied sich dazu entschieden hat, nur die negativen Punkte herauszuarbeiten und Stimmung gegen den Naturerlebnispfad zu machen.

Del Monego: Uns bestärkt solch ein Verhalten, und die Motivation schwindet ganz und gar nicht, weil wir von unserer Idee und dem Nutzen überzeugt sind. Wenn uns bei vielen begeisterten Gesprächen im Ort, im Kindergarten und in der Schule immer wieder große Vorfreude signalisiert wird und sich letztendlich nur einzelne Personen vehement gegen den Naturerlebnispfad stellen, sehe ich uns auf dem richtigen Weg.

Könnte bei zu vielen Besuchern nicht die Tier- und Pflanzenwelt im FFH-Gebiet, durch welches der Weg führt, endgültig zerstört werden könnte?

Figal: Die Abstimmung mit dem Naturschutz war Grundvoraussetzung für das Projekt. Hier ist es wichtig zu wissen, dass das bewusste Erleben von FFH-Gebieten für den Menschen von behördlicher Seite nicht etwa verboten, sondern erwünscht ist. Viele Naturschutzorganisationen machen sich seit Jahren für die Einrichtung von Naturerlebnispfaden stark, um den Umwelt- und Naturschutz wieder stärker in das Bewusstsein zu rücken.

Lukas Del Monego: Kindern und Jugendlichen fehlt doch immer öfter der Bezug zum Wald und seinen Bewohnern, das wollen wir zumindest für Angelbachtal ändern. Unser FFH-Gebiet wird dabei in keiner Weise beeinträchtigt oder zerstört. Dafür stehen wir in enger Abstimmung mit dem Revierförster und den Naturschutzbehörden. Neben dem reinen Erlebnisweg soll eine begleitende Smartphone-App entwickelt werden. Diese muss sich an die Veränderungen der Handy-Betriebssysteme anpassen.

Wie ist die Pflege geplant, sind hier laufende Kosten zu erwarten?

Figal: Zum einen sind diese Kosten in der Ausschreibung und im späteren Auftrag beinhaltet. Zum anderen führt nicht jede Veränderung des Betriebssystems zu einer erforderlichen Anpassung der App.