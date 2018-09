Von Christian Laier

Waibstadt. Mit nur 21 Jahren bereits Mitglied der Nationalmannschaft: Bei Sportlern würde man von einer Bilderbuchkarriere sprechen. Für Leonie Baumeister aus Waibstadt ist es seit November 2017 Realität, bei Wettkämpfen für Deutschland anzutreten. Allerdings nicht in einer Sportart wie Fußball oder Faustball: Sie ist Mitglied der deutschen Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks. Um in diese Nationalmannschaft berufen zu werden, braucht es neben Talent und Ausstrahlung sowohl eine abgeschlossene Ausbildung in einem der Berufe des Fleischerhandwerks als auch einen Arbeitsplatz in einem Unternehmen, das Mitglied im Deutschen Fleischer-Verband ist.

Die gebürtige Waibstadterin bringt all diese Voraussetzungen mit. Nach der Mittleren Reife absolvierte sie die Ausbildung zur Metzgerin im elterlichen Betrieb, der Waibstadter Traditionsmetzgerei Baumeister, die seit 121 Jahren in Familienhand ist, bis heute selbst schlachtet und ihre Waren produziert. Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung zog es Leonie Baumeister an die Fleischerschule in Landshut. Dort bildete sie sich zur Verkaufsleiterin weiter, um direkt im Anschluss auch noch "Betriebswirtin des Handwerks" zu werden. In Augsburg ließ sich die Jungmetzgerin schließlich noch zur Ernährungsberaterin ausbilden.

Mit diesen Kenntnissen war es nicht verwunderlich, dass Leonie Baumeister bei den Leistungswettbewerben nach der Ausbildung auf sich aufmerksam machte und als Prüfungsbeste der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald auffiel. Es folgten ein erster Platz beim Landeswettbewerb in Kehl und ein zweiter Platz beim Bundeswettbewerb in Freiburg.

"Zu dieser Zeit wurde die Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks vom Deutschen Fleischer-Verband ins Leben gerufen, um die Jugend im Metzgerhandwerk zu fördern, das Image des Handwerks in der Öffentlichkeit zu verbessern und junge Menschen für den Beruf des Metzgers zu begeistern. Ich wurde in diese Nationalmannschaft der ersten Stunde berufen", erklärt die Waibstadterin ihren Karrieresprung.

Als erster Höhepunkt stand der internationale Teamwettbewerb im österreichischen Imst an, bei dem Leonie Baumeister für die deutschen Metzger antrat. Bei diesen Wettkämpfen sind üblicherweise sechs Disziplinen zu bestreiten, bei der Bewertung zählen vor allem Optik und Geschmack. "Die inhaltlichen Schwerpunkte bei diesen Wettkämpfen sind das Zerlegen von Rindern, die Herstellung von Grillprodukten, die Zubereitung von rollierten Braten und die ganz hohe Handwerkskunst: Die Herstellung besonderer Teigpasteten", berichtet die Fleischerin, die mit drei Brüdern aufwuchs, von denen zwei ebenfalls im elterlichen Betrieb tätig sind.

Die Teilnahme an Wettbewerben ist harte Arbeit, berichtet die motivierte und junge Metzgerin: "Ich muss in der Vorbereitung auf die Wettkämpfe viel trainieren, um dort bestehen zu können. Eine Rinderkeule wiegt mindestens 80 Kilogramm, ist also schwerer als ich selbst. Für die liegende Zerlegung, die ich wegen der Genauigkeit beim Zuschnitt bevorzuge, muss ich die Keule mit viel Krafteinsatz abhängen und tragen können."

Auf die Frage, was der Reiz dieser besonderen Aufgabe ist, funkeln Leonies Augen: "Am meisten Spaß macht der Austausch mit den anderen Mitgliedern der Nationalmannschaft. Aus ganz Deutschland wurden viele junge Metzger mit kreativen Ideen zusammengewürfelt. Mit der fachlichen Unterstützung des Verbandes nimmt man für die persönliche Entwicklung immer unheimlich viel mit, wenn wir uns sehen."

Zu den Aufgaben des Nationalkaders gehört es auch, bei Messen in der Öffentlichkeit aufzutreten. Das alles geschieht zusätzlich zum Berufsalltag in der heimischen Metzgerei. So kam Leonie Baumeister kürzlich bei einem öffentlichen Termin in Berlin beim Sommerfest des Mittelstandes in ihrem markanten roten Nationaldress mit Bundesadler und aufgesticktem Namen unter anderem mit den Bundesministern Julia Klöckner und Andreas Scheuer ins Gespräch.

Die vielen Inspirationen, die Leonie Baumeister im Kreis der Nationalmannschaft sammelt, bringt sie in den heimischen Betrieb ein. "Unser Betrieb ist schon immer in Familienhand. Wir legen Wert darauf, unsere Tradition zu bewahren", erläutert sie.

Bleibt bei diesem beruflichen Engagement noch Platz für Privatleben und Hobbys? "Selbstverständlich", antwortet die schlagfertige Waibstadterin, "mein Freund ist Landwirt. Es ist für mich der perfekte Ausgleich, dort bei der Aufzucht von Schweinen mitzuhelfen, um einen anderen Blick auf das Handwerk zu bekommen. Und dann erwarte ich in drei Wochen meinen kleinen Hund, der mich ebenfalls fordern wird."

Den Spaß mit den Tieren und die Ruhe in der Freizeit genießt Leonie, denn nicht selten hat sie es mittlerweile mit den Medien zu tun. Der Fernsehsender "Kabel Eins" begleitete sie bei diversen Leistungswettbewerben, das SWR besuchte daraufhin die heimische Metzgerei und berichtete darüber in der Landesschau, und nun nahm Autor Wolfger Pöhlmann die Metzgerei Baumeister in sein in Fachkreisen geschätztes Werk "Es geht um die Wurst: Eine deutsche Kulturgeschichte" auf, weil ihn die Waibstadter Metzgerei bei einem Besuch beeindruckte.#

Bei all der Popularität weist Leonie Baumeister immer wieder darauf hin, dass ihre Erfolge dem guten Betriebsklima in der elterlichen Metzgerei zu verdanken seien. Diese Bodenständigkeit, gepaart mit handwerklichem Können, ist vermutlich der Schlüssel zum Erfolg, der mit der Berufung in die Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks sicherlich noch lange nicht zu Ende ist.