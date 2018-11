Sinsheim. (tk) Überplanmäßige Ausgaben und Einnahmen von insgesamt sechs Millionen Euro stehen im Nachtragshaushalt der Stadt Sinsheim für das Jahr 2018. Rund 100 Seiten dick ist die Auflistung der Posten, Kämmerer Ulrich Landwehr hat sie jetzt dem Gemeinderat erläutert; in seinem Vortrag kam ihm ein "alles gut" über die Lippen. "Zwei Worte", so Landwehr, "die Kämmerer so gut wie nie hintereinander sagen."

Das Gesamtvolumen des Haushalts hat sich daher auf 123,1 Millionen Euro erhöht; bei 90,3 Millionen Euro liegt der Ergebnishaushalt, eine Erhöhung um 2,4 Millionen Euro. Die Investitionen steigen um 3,6 Millionen auf 31,6 Millionen Euro. Neue zusätzliche Kredite von drei Millionen lassen die Kreditaufnahmen auf 9,3 Millionen Euro steigen.

Den geplanten Überschuss von 2,5 Millionen Euro im Ergebnishaushalt habe man auf 2,8 Millionen ausbauen können. Die strukturellen und infrastrukturellen Finanzsorgen blieben aber bestehen, sagte der Kämmerer, sie träten "in steuerstarken Jahren in den Hintergrund". Und 2018 war ein steuerstarkes Jahr: Anstelle der geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 20 Millionen Euro, habe man 22,3 Millionen Euro eingenommen.

"Noch nie" sei mit so einer hohen Gewerbesteuer gerechnet worden. Die positive Entwicklung sei zur Instandhaltung von Gebäuden, Anlagen und Straßen genutzt worden: "Wer in solchen Zeiten sparen" wolle, um sich auf schwierige Jahre vorzubereiten, der habe im Empfinden der Bevölkerung "einen schweren Stand", so Landwehr.

Die Gelder in dem Katalog haben, wie Landwehr ausführte, ihre Ursache in Zuschüssen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung fürs Jahr 2018 noch nicht verfügbar, beantragt, erteilt oder geflossen waren. Oft sind diese Zuschüsse wiederum an Ausgaben geknüpft, die die Stadt tätigt. Steuereinnahmen oder zusätzliche -ausgaben, schlicht Unvorhersehbares wie Reparaturen, Beschaffung von Ersatz, aber auch größere Verteuerungen bei Bauprojekten werden im Nachtragshaushalt ebenso verrechnet.

Würde im Rathaus fehlerhaft gewirtschaftet - spätestens jetzt käme dies auf den Tisch. Dem war offensichtlich nicht so: Sämtliche Räte trugen die Nachträge mit; kritische Stimmen gab es während der kurzen Diskussion nicht.

Genau hingeschaut hatte Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelin. Mehr rhetorischer Natur waren seine Fragen nach zusätzlichen 8000 Euro Ausgaben für das Projekt "Frauen kommen an" sowie zu den 30.000 Euro "Beratungshonorar" an das "Kuratorium deutsche Altershilfe" welches das Rathaus bei dem Projekt "Heimat im Alter" berät.