Eppingen. (tk) Nachdem eine 18-Jährige beim Nachtumzug der Eppinger Hexenzunft Verbrühungen durch den Wasserkessel einer Gästegruppe erlitten hatte, ist die Zukunft der beliebten Veranstaltung offen. Soll’s weiter gehen - oder ist das das Aus? Wie würden Sie entscheiden?

Angelika Liebenstein-Klimpel

Angelika Liebenstein-Klimpel

Bürokauffrau, Eppingen:



Der Umzug lief immer problemlos und wird auch weiter problemlos laufen. Bei dem Ereignis handelt es sich um einen Unfall: Jedes Mitglied einer Hexenzunft weiß doch, was es tun darf und was zu weit geht. Es gibt in Eppingen die Meinung, dass nicht nur eine Hexe aus der Gast-Zunft verantwortlich ist, sondern auch Alkoholisierte am Straßenrand. Trotzdem: Eine Absage wäre völlig überzogen.

Georg Papoutsis

Georg Papoutsis

Mitarbeiter im Außendienst, Karlsruhe/Eppingen:



Ich habe von dem Vorfall nur über die Medien gehört, deshalb bin ich vorsichtig, weil mir zu viele Unklarheiten bestehen. Ich denke, dass da irgendetwas blöd gelaufen ist. Bei anderen Umzügen kann auch etwas passieren, ein Wagen umkippen, jemand hinfallen. Jedenfalls bin ich gegen eine Absage. Das wäre schade für Eppingen und das völlig falsche Signal bezüglich anderer Veranstaltungen.

Konrad Plank

Konrad Plank

Fotograf, Eppingen:



Ich bin eindeutig für Weitermachen. Der Nachumzug hat sich in Eppingen etabliert, den Sinn von offenem Feuer könnte man diskutieren. Was mich gestört hat, ist der Hype, der sich daraus entwickelt hat, der Shitstorm in den sozialen Netzwerken und die hysterischen Reaktionen: In Richen wurde jetzt auch das offene Feuer bei einer Fastnachtsveranstaltung verboten. Und solche Hexenumzüge leben ja auch ein bisschen vom Spektakel - gehört zum Spiel.

Achim Müller

Achim Müller

Inhaber "Kaffeefaktur", Eppingen:



Klar, weitermachen. Ansonsten müsste man Dinge wie Autofahren verbieten. Überlegenswert wäre es aber, den Alkoholkonsum ein bisschen besser zu regeln. Es gibt Unterschiede zwischen angeheitert und Schnapsbesäufnis. Zu wenig Beachtung findet auch die Frage, welche Rolle vielleicht auch Freunde der verletzten Person gespielt haben - selbst wenn’s auch dann am Ende nur einfach dumm gelaufen ist.

Hartmut Namislow

Hartmut Namislow

Grafikdesigner, Richen:



Ich bin für ein Alkoholverbot und eine Eintrittsgebühr, die verwendet wird, damit die Straßen nicht auf meine Kosten wieder sauber gemacht werden. Im Ernst: Ich finde den Umzug überflüssig wie einen Kropf. Eppinger werden sagen: ’Was will der? Der ist ja kein Eppinger.’ Trotzdem find’ ich den Leiergassenumzug schöner. Ein Verbot aufgrund der aktuellen Diskussion ist aber Schwachsinn.

Peter Morstadt

Peter Morstadt

Maschinenbauer, Hilsbach:



Was passiert ist, ist höhere Gewalt und wollte keiner; die Situation falsch eingeschätzt. Es gibt keine hundert Prozent Sicherheit, zumal bei so einer Veranstaltung. Aber ein Verbot wäre, wie wenn es Richtung Heilbronn einen schweren Unfall geben würde - und daraufhin die Strecke dichtgemacht würde. Für die Geschädigte tut’s mir leid, trotzdem ist es eine Lappalie.



Alle Fotos: Tim Kegel