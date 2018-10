Von Christian Beck

Sinsheim. Das Fanfest am Dienstag fing gut an, im Stadion blieb es friedlich, die TSG sicherte sich mit einem Tor in der Nachspielzeit einen Punkt - soweit die guten Nachrichten. Doch davon abgesehen ist rund um das Fanfest und das Spiel so manches schief gelaufen - zahlreiche Leser meldeten sich auf ganz unterschiedlichen Wegen bei der RNZ. Wir haben nachgefragt.

Krawalle in der Innenstadt: Böller wurden ab etwa 18 Uhr mehrfach in der Innenstadt gezündet. Gegen 18.20 Uhr zogen mehrere hundert Lyon-Fans durch die Fußgängerzone, zum Bahnhof und weiter zum Stadion. Dabei zündeten sie Bengalos und warfen wiederum Knallkörper. Laut einigen Beobachtern hatte es aber bereits davor unschöne Vorkommnisse gegeben: "Die Polizei hat eine Fangruppe in der Kirchgasse mit Schlagstöcken regelrecht gejagt", berichtet Anwohner Ralf Viertmann. Die Stimmung sei sehr aufgeheizt gewesen, seine kleine Tochter, die sonst gerne auf der Straße spielt, habe er an diesem Abend nicht vor die Türe gehen lassen.

Die Polizei bestätigt dies auf Nachfrage der RNZ. Lyon- und Hoffenheim-Fans hätten sich provoziert, mit Pfefferspray habe man sie trennen müssen. Des Weiteren seien auch Gläser und Flaschen geflogen, die eine oder andere Scheibe sei zu Bruch gegangen, erklärt Pressesprecher Dieter Klumpp. Was Pyrotechnik und Knallkörper anbelangt, war es laut dem Polizeisprecher "überraschend, mit welcher Vehemenz" diese zum Einsatz kam.

"Sehr bedauerlich" finden Oberbürgermeister Jörg Albrecht und TSG-Pressesprecher Holger Kliem diese Vorkommnisse. Der OB verweist darauf, dass die vergangenen Fanfeste vor den Begegnungen gegen Liverpool und Manchester völlig friedlich verlaufen sind. Keine weiteren Feste dieser Art zu veranstalten, sei keine Option: "Die ausländischen Fans kommen dann trotzdem in die Innenstadt", erklärt Albrecht. Da sei es besser, man beschäftige sie. Darüber hinaus betont der OB: "Wir dürfen uns von solchen Szenen nicht alles kaputt machen lassen."

Gastronomen in der Bahnhofstraße sehen dies ähnlich: Die Stimmung sei im Vergleich zu den beiden Fanfesten davor noch besser gewesen, findet Marita Gärtner von der "Linde", die Franzosen seien aber eine Spur aggressiver gewesen. Magdalena Strecker, Inhaberin des "Quint’s", hat beobachtet, dass die französischen Fans deutlich jünger waren im Vergleich zu den Fans aus England. Bis auf eine mit dutzenden Aufklebern verunstaltete Toilette hätten sich die Gäste im Restaurant aber benommen. Sowohl in der "Linde" als auch im "Quint’s" freut man sich auf weitere Fanfeste.

Beim Stadionverkehr hakte es offenbar erneut: Wer mit dem Bus nach dem Spiel nach Hause wollte, musste über eine Stunde warten. Einige Fußballfans reagierten genervt, die Ordner wirkten überfordert. Angeblich waren nur zwei Busse im Einsatz, ob dies zutrifft, ließ TSG-Sprecher Kliem auf RNZ-Nachfrage unbeantwortet. Er verwies auf den liegen gebliebenen Lkw, der am frühen Abend für einen Stau von 25 Kilometern Länge auf der Autobahn A6 gesorgt hatte. Anreisende Fans bekamen dies zu spüren, auch die Umleitungsstrecken, beispielsweise von Weiler in Richtung Stadion, waren überlastet.

Wie geht es weiter? Am Dienstag, 27. November, spielt Schachtjor Donezk in der Rhein-Neckar-Arena. Polizei und OB Albrecht rechnen mit weniger Gästefans, ein Fanfest soll es aber wieder geben. Laut Klumpp wird die Polizei wieder versuchen, die Fangruppen zu trennen. Darüber hinaus werde man sich auch hier im Vorfeld besprechen, unter anderem mit Fanvertretern der Gastmannschaft. Erneute Krawalle wolle man natürlich vermeiden, Klumpp erklärt aber: "Champions League ist für uns Neuland."