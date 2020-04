Sinsheim/Kraichgau. (tk) Sie hocken aufgeplustert und verwahrlost auf dem Boden, verlieren jede Scheu. Kurz danach sind sie tot. So schildern Augenzeugen die Anzeichen eines mysteriösen Singvogel-Sterbens, welches Tierfreunde in jüngster Zeit auch in der Region in Sorge versetzt. Betroffen seien vor allem Blaumeisen. Zu erhöhter Wachsamkeit beim Spaziergang und am Vogelhäuschen hat jetzt der Naturschutzbund (Nabu) Sinsheim aufgerufen.

Bislang seien hauptsächlich Fälle aus einer Region zwischen dem Westerwald in Rheinland-Pfalz über Mittelhessen bis ins westliche Thüringen bekannt, schildert Anja Hoffmann vom Nabu-Vorstand. Die ersten Fälle seien ab dem 11. März in Rheinland-Pfalz und Hessen gemeldet worden. Bis zum 8. April summierten sich über 60 Fälle mit mehr als 150 toten Meisen, inzwischen ist von über 10.000 Fällen bundesweit die Rede. In Baden-Württemberg sei noch kein Fall dokumentiert; möglicherweise, weil der Blick der Bevölkerung für die Erscheinungsformen der Krankheit noch fehlt; weil diese das Bundesland noch nicht erreicht hat oder – falls es sich um eine regional begrenze Ursache des Sterbens handelt – ein wichtiges Puzzlestück zur Gesamt-Beurteilung fehlt.

Doch an einem solchen mangle es in dieser Sache noch generell: Nun hat der Nabu Sinsheim Gartenbesitzer, Vogelfreunde und Passanten zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. Meisen, aber auch andere auf merkwürdige Weise oder in größerer Zahl verendete kleinere Singvögel, sollten gemeldet, unter Einhaltung gewisser Schutzmaßnahmen aufgesammelt und eingeschickt werden. Ein Online-Meldeformular steht inzwischen auf der Nabu-Website bereit, in das erkrankte Blaumeisen eingetragen werden können. Auf der Website sollen künftig aktuelle Infos zur Krankheit gepostet werden.

Doch um welche Krankheit es sich handelt, sei unklar, vermutet werden Bakterien. "Alle uns bislang bekannten Infektionskrankheiten", beispielsweise das Usutu-Virus, das vor allem Amseln betrifft, oder der oft bei Grünfinken vorkommende Befall mit Trichomonaden, würden nicht zu den zutagegetretenen Symptomen passen. Auffällig auch: Teils hatten die apathischen Tiere Kopffedern verloren, sahen "zerzaust" aus und hätten "verklebte Augen und Schnäbel" gehabt, was auf eine Erkrankung des Atemsystems hindeutet.

Viele der erkrankten Blaumeisen seien "in der Nähe von Fütterungsplätzen gefunden" worden. Dort träfen "Arten zusammen, die sich sonst nicht begegnen", sagt Hoffmann. Und mit ihnen auch deren spezifische Krankheiten. Die Parallelen zu den möglichen Entstehungsursachen der aktuellen Corona-Pandemie liegen auf der Hand. Ein Virus – inzwischen fast schon Allgemeinwissen – könne auf diesem Weg mutieren und Barrieren überwinden. Auch die Vorschläge des Nabu klingen allzu bekannt: "Hygiene, Hygiene, Hygiene", sagt Hoffmann, und: "Social Distancing".

Futterplätze – von vielen Vogelfreunden auch im Sommer bestückt, was nicht unumstritten ist – sollten angesichts der merkwürdigen Ereignisse umso mehr "penibel sauber gehalten" werden, sagt auch Anja Hoffmann. Sie rät zu Futtersäulen anstelle der Häuschen, da sich Vögel dort nicht absetzen und diese nicht mit Kot verunreinigen könnten. Vogeltränken müssten angesichts der Bedrohung täglich gereinigt und mit frischem Wasser versehen werden. Würde ein kranker Vogel beobachtet, so rate man dazu, "diese Fütterung und deren Tränken sofort einzustellen".

Info: www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/gefaehrdungen/krankheiten/meisensterben