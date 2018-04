Sinsheim. (pol/mare) Viel zu tun hatte die Sinsheimer Polizei am Dienstag. Gleich mehrere Unfälle ereigneten sich in der Stadt, wie die Beamten mitteilen.

> Verletzt und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste eine 16-jährige Zweiradfahrerin, die am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr an einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L592 beteiligt war. Eine bislang nicht ermittelte Autofahrerin hatte die Autobahn an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt verlassen und wollte nach links in Richtung Reihen abbiegen. Hierbei missachtete die Fahrerin allerdings die Vorfahrt einer ordnungsgemäß aus Richtung Reihen kommenden VW Golf-Fahrerin, die nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte.

Die dem Golf nachfolgende Jugendliche erkannte vermutlich auch aufgrund von Unachtsamkeit das Geschehen zu spät und fuhr auf den Golf auf. Die junge Frau wurde durch die Luft geschleudert und landete auf der Fahrbahn. Die unbekannte Autofahrerin kümmerte sich nicht um den Verkehrsunfall und setzte ihre Fahrt unbeeindruckt fort.

Nach Zeugenaussagen müsste es sich um einen weißen Opel, den eine Frau mit dunklen, langen Haaren gesteuert habe, gehandelt haben. Die 16-Jährige wurde an der Unfallstelle erstversorgt und danach in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Die KTM transportierte ein Familienangehöriger ab. Sachschaden entstand in Höhe von über 2000 Euro. Die Sinsheimer Polizei hat die Ermittlungen nach der Verursacherin aufgenommen, bittet dennoch um sachdienliche Hinweise. Diese werden unter Telefon 07261/6900 erbeten.

> Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße B292, wobei eine 53-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Ein 59-jähriger Mann war gegen 13.30 Uhr mit seinem Lastwagen von Sinsheim in Richtung Waibstadt unterwegs. Kurz nach der Abzweigung zur L550 stieß er beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen gegen das Heck des Mercedes der 53-jährigen, die in gleicher Richtung neben ihm fuhr. Der Mercedes drehte sich dabei und wurde noch rund 100 Meter quer zur Fahrtrichtung vor dem Lastwagen hergeschoben, bevor dieser zum Stillstand kam. Die Fahrerin des Mercedes erlitt einen Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Auto wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden von über 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde vorübergehend die rechte Fahrspur der B292 in Richtung Waibstadt gesperrt.

> Gegen 11.30 Uhr kollidierten schließlich auf der Kreisstraße K2143/K4283 zwei Fahrzeuge. Verursacht hatte den Crash ein aus dem Landkreis Heilbronn stammender VW Caddy-Fahrer, der vermutlich infolge Unachtsamkeit auf einen Opel einer 75-Jährigen aufgefahren war. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden in Eigenregie von der Unfallstelle abtransportiert. Verletzt wurde niemand. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 10.000 Euro.