Auf den Rastplätzen an Autobahnen schlagen oft sogenannte "Planenschlitzer" zu, um die Fracht zu stehlen. Schützen können sich Speditionen und Fahrer nur wenig. Erst am Wochenende waren über 100 Lkw beschädigt worden. Foto: Friedemann Orths

Von Friedemann Orths

Sinsheim. Immer wieder hört man von ihnen, immer wieder schlagen sie zu: Sogenannte "Planenschlitzer" treiben ihr Unwesen auf Lkw-Rastplätzen entlang der Autobahn A6. Die Täter öffnen die Abdeckplanen der Lkw und deren Anhänger mit einem gezielten Schnitt, schauen nach, ob etwas Wertvolles im Lastwagen ist und stehlen schließlich die Ware. Erst am Wochenende beschädigten die Täter mehr als 100 Lkw auf der Sinsheimer Raststätte "Kraichgau Süd" und bei Hockenheim, stahlen Kettensägen, Duschgels und Wickelspulen.

"So etwas kommt ab und an vor, häufig würde ich nicht sagen", sagt Michael Klump von der Polizei Mannheim. "Die Täter fallen wie die Heuschrecken über eine Region her und sind dann wieder weg." Derzeit gebe es keine Personenbeschreibung und auch keine Hinweise, wie die Täter das Diebesgut abtransportiert haben könnten. Man sei sich lediglich sicher, dass es kein Einzeltäter gewesen sein könne. Sein Rat an die Fahrer: "Aufmerksam sein und aufeinander aufpassen"; wenn man sehe, dass sich jemand an der Ladung zu schaffen mache, die Polizei verständigen.

"Das ist ein ganzer Rattenschwanz, der da dran hängt", sagt Thomas Kersten, Leiter Vertrieb und Marketing der Sinsheimer Spedition Wolf. Auch sein Unternehmen hat schon Erfahrungen mit "Planenschlitzern" gemacht. Abgesehen von der gestohlenen Ware und dem Sachschaden - eine Plane kostet bis zu 2500 Euro - entstünden aufgrund der aufwendigen Abwicklung mit der Versicherung und dem Kunden "Folgeschäden", erklärt Kersten im Gespräch mit der RNZ.

Zudem könne ein Fahrer oft erst nach zwei bis drei Tagen weiterfahren, wenn sein Auflieger beschädigt wurde, was weitere Kosten verursache. "Das kann manchmal sehr teuer werden", sagt er. Selbst wenn die Diebe nichts entwenden, Handys seien beliebter als Stahlplatten oder Steine, entstehe ein hoher Sachschaden.

Obwohl die Spedition Wolf zumeist nur Tagestouren fährt, ihre Fahrer also im Normalfall abends wieder zuhause sind, rät sie ihren Angestellten, im Ernstfall nicht einzugreifen. "Da geht die Sicherheit unserer Fahrer vor", sagt Kersten. Keine Ware der Welt sei so wertvoll, dass sich jemand dafür in Gefahr bringen sollte. "Die Gefahr, ein Opfer von Gewalt zu werden, ist sehr hoch", weiß er. Wenn ein Fahrer bemerke, dass sich jemand an seiner Ladung zu schaffen mache, solle er im Führerhaus bleiben und die Polizei verständigen; "eventuell in den Spiegeln schauen, ob jemand zu erkennen ist".

Zum Schutz der Ware gibt es mittlerweile sogenannte "Schlitzschutzplanen", die aus widerstandsfähigerem Material bestehen und sogar mit Draht durchzogen sind. Ein Lkw der Spedition Wolf ist damit ausgerüstet, insgesamt sind 15 Fahrzeuge im Einsatz. Bei den sogenannten Kofferaufbauten, die anstelle einer Plane solide Wände haben, gestalte sich ein Einbruch natürlich schwieriger. Doch auch hier würden Diebe zuschlagen und die Türen aufbrechen, weiß Kersten. Eine weitere Möglichkeit zum Ladungsschutz sei ein Peilsender, den Kunden ihrer Ladung beilegen könnten. Per GPS ließe sich so gestohlene Ware orten.

Auch Hans-Peter Kolb, Inhaber des gleichnamigen Autohofs in der Neulandstraße, kennt das Problem. "Das kam schon vor, allerdings nicht so häufig", sagt er auf RNZ-Nachfrage. In den letzten Monaten sei gar nichts mehr passiert. Dies liege an der "dreiseitigen Einfriedung" des Geländes durch hohe Metallzäune sowie der Zu- und Abfahrt seitlich des Hauptgebäudes, die videoüberwacht sei. Zudem "sind immer Menschen da", da der Autohof 24 Stunden geöffnet hat. Neben dem Personal im Restaurant, in der Lounge und in der Tankstelle gibt es einen Parkwächter, der bis Mitternacht da ist. "Aber auch nachts wird getankt oder gehen Leute auf die Toilette", sagt Kolb. Das schrecke potenzielle Täter ab. "In 30 Jahren hatten wir keinen einzigen Überfall auf unsere Tankstelle", sagt der Inhaber. "Wir haben ein Augenmerk auf solche Vorfälle", erklärt Kolb, weshalb die Beleuchtung des Geländes verbessert worden sei. Im nächsten Jahr werde zudem das Videoüberwachungssystem mit hochauflösenden Kameras aufgerüstet.

Der Parkplatz an der Raststätte Kraichgau Süd, auf dem 288 Lkw Platz finden, gehört dem Bund, ist also öffentlich, weshalb sich auch die Betreiberfirma "Tank und Rast" dazu nicht äußern möchte. Zuständig für die Instandhaltung ist die Autobahnbetreibergesellschaft "ViA6West", die nach Aussage von Pressesprecher Michael Endres jedoch nicht für die Sicherheit auf dem Parkplatz verantwortlich sei - die liege beim Bund und somit der Polizei. Ob auf dem riesigen Areal, das zwar gut ausgeleuchtet ist, eine Kameraüberwachung überhaupt sinnvoll ist und Täter abschrecken würde, ist fraglich. "Da wird man nix machen können", fasst er das Thema zusammen.