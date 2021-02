Von Tim Kegel

Sinsheim. Das kleine Loch im Stimmzettel ist "nicht etwa eine Geheimmarkierung", sagt Hauptamtsleiter Marco Fulgner und lacht, sondern eine Ausfüllhilfe für Blinde. "Normlochung", stellt Fulgner lapidar fest, und die sei hunderttausendfach gleich. Und keine Frage: Die Organisation einer Landtagswahl in einer Pandemie und in einer hoch politisierten Gesellschaft sei "eine Herausforderung". Am 14. März wird gewählt.

Viel Mit-, Voraus- und, ja, tatsächliches Querdenken ist erforderlich. Ansprüche, Erwartungen – ziemlich viel ist ziemlich hoch. Da ist die Umsetzung eines Hygienekonzepts: In der Corona-Verordnung zwar nicht dezidiert vorgeschrieben, habe man trotzdem solche Konzepte erstellt. Und zwar 29 Stück, für jedes einzelne Wahllokal in den 13 Stadtteilen ein anderes. Es wird Einbahnstraßen-Regelungen am Wahltag geben, Desinfektionsmittelspender und -routinen. Inzwischen werden alle Mehrzweckhallen als Wahllokal genutzt. Denn alles muss barrierefrei sein. Den reibungslosen Ablauf lernen die 260 Wahlhelfer gruppenweise bei vier Seminaren in der Dr.-Sieber-Halle. Nur sie ist groß genug, um Abstandsgebote einhalten zu können. Um 40 Personen aufgestockt hat man den Helferpool – "um alles zu entzerren", sagt Fulgner. Noch mehr als sonst kann er sich jetzt sicher sein: "Im Wahllokal ist weniger los, als in jedem Supermarkt."

Trotzdem bewirbt die Stadtverwaltung mehr oder weniger "aktiv" die Briefwahl: Sie anzuordnen – so manche Forderung hierzu hat Fulgner gehört – sei "rechtlich nicht möglich". Vielleicht auch nicht nötig: Rund 250 Briefwahl-Unterlagen wurden in den ersten beiden Tagen, seitdem dies möglich war, angefordert; 400 Personen hatten bis 17. Februar bereits gewählt. Die Briefwahlausschüsse bekamen mehr Personal. Brennt da etwas unter den Nägeln? Kann sein, sagt Fulgner, aber es sei "eigentlich zu früh für solche Rückschlüsse". In einer Woche könne man "schon eher eine Wahlbeteiligung abschätzen". Aber "gefühlt hatten wir noch nie so viele Anträge". Fulgner sagt, er sei "selten so gespannt gewesen".

Rund 25.300 Wahlberechtigte gibt es in Sinsheim, teils halten sie sich im Ausland auf. Dann müssen Fulgners Leute Möglichmacher sein für die Briefwahl, gerade hat er "mit einem Sinsheimer in Irland geredet". Gutes Terminmanagement sei da nötig, gerade auch in Zeiten, in denen besonders viel über den Postweg läuft und "aus drei Tagen gerne mal sechs werden". Auch mit Weltreisenden, mit Leuten in Auckland und Bangladesch hat Fulgner schon Briefwahl-Versandtermine und Zusende-Adressen koordiniert.

Tatsächlich um die Ecke denken muss Fulgner beim Thema Maskenpflicht, die in allen Wahllokalen besteht. Sollten Wähler aber vom Maskentragen via Attest befreit sein, dann werde dies "selbstverständlich akzeptiert". Etwas schwieriger wirds beim Thema Wahlbeobachter, die einer Wahl grundsätzlich über deren gesamte Zeitdauer beiwohnen dürfen. Sollten Beobachter von der Maskenpflicht befreit sein, so dürfe man deren Verweildauer nach Absprache mit der Landeswahlleitung "auf 15 Minuten beschränken". Dies sei man auch den Wahlhelfern schuldig, von denen viele "auf ihre gesundheitliche Sicherheit bedacht" seien. Darf ein Wahlbeobachter ohne Maske nach Ablauf dieser Zeitbeschränkung Pause machen, kurz den Raum fürs Stoßlüften verlassen und danach weiterbeobachten, auch ohne Mundschutz? "Wohl ja", sagt Fulgner, "das Wahlrecht ist ein hohes Gut und trägt sehr weit." Er hält aber "das Tragen einer OP-Maske in den meisten Fällen für zumutbar".

Masken werden in den Wahllokalen vorgehalten, sagt Fulgner. Er empfiehlt – sollte es regnen – einen Regenschirm mitzubringen, "falls es Wartezeiten gibt", und, "wenn Sie uns helfen möchten: ein eigenes Schreibgerät."