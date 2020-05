Als Lokalmatadorin nahm Tjorven Hekler aus Neckarbischofsheim-Helmhof am Landesentscheid der besten Auszubildenden im Bereich Metzgereifachverkauf teil. Fotos: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Pasteten im Teigmantel, kunstvoll vernähte und mit Obst gespickte Braten, dazu kleine Häppchen mit Lachs oder Forelle: Beim Landesentscheid der besten Auszubildenden im Metzgerhandwerk und bei den Fleischerei-Fachverkäuferinnen in der Friedrich-Hecker-Schule lief so manchem das Wasser im Mund zusammen. Mit dabei war auch Lokalmatadorin Tjorven Hekler aus Neckarbischofsheim-Helmhof.

Vier Hände machen sich schnell und routiniert an einer Schinkenplatte zu schaffen, innerhalb von Minuten sieht sie ganz anders aus. "Besser!", sagt Chris-Tina Thorenz, nachdem sie gebannt zugeschaut hat. Dass die junge Metzgereifachverkäuferin Nachhilfe von den Kolleginnen aus der Jury bekommt, bedeutet aber nicht, dass sie beim Landesentscheid schlecht abgeschnitten hat - das Gegenteil ist der Fall. Sie hat gerade gewonnen und kann es noch gar nicht richtig fassen. Aber: "Wir müssen sie jetzt fit machen für den Bundeswettbewerb", betont Gabriele Sorg. Es geht eben immer noch ein Stückchen besser. Und die Teilnehmer des gestrigen Landesentscheids sind motiviert - alle zwölf.

Landesentscheid der besten Metzger und Metzgerfachverkäuferinnen

Eine von ihnen ist Tjorven Hekler. Die 23-Jährige kommt aus Neckarbischofsheim-Helmhof und war Prüfungsbeste, konnte ihre Lehrzeit verkürzen. Nun will sie sich weiter steigern, Neues lernen. Beim Landesentscheid vor der Haustür mitzumachen sei deshalb nur logisch gewesen. "Hier machen wir Dinge, die auf der Arbeit nicht jeden Tag anfallen", berichtet sie. Denn neben Beraten und Verkaufen müssen die Metzgerei-Fachverkäuferinnen auch selbst Gerichte zubereiten - beispielsweise Häppchen, beim Wettbewerb "Fingerfood" genannt.

"Diese Kategorie gibt es erst seit letztem Jahr", berichtet Landeslehrlingswart Wolfgang Herbst. Und es sei nur eine Kleinigkeit von vielen, die einen Wandel zum Ausdruck bringen soll: Sowohl bei den Metzgern als auch bei den Verkäuferinnen geht es vielfältiger zu. Ein Blick auf die Platten von Johannes Bächtle bestätigt das: Er hat sich bei den Metzgern durchgesetzt - unter anderem mit einem italienischen Rinderrollbraten, bei dem Spinat und Mozzarella für die Landesfarben stehen. Einfach nur mit dem Messer und dem Hackebeil Schweine- oder Rinderhälften auszubeinen - das allein werde dem Metzgerberuf nicht mehr gerecht, betont Herbst.

Und doch: Beim Nachwuchs herrscht Mangel, erklärt Rüdiger Pyck. Der stellvertretende Landesinnungsmeister und Inhaber einer Metzgerei in Steinsfurt bedauert diesen Umstand sehr. Und auch er wirbt für sein Handwerk: Wer nun in diesem Bereich einen Beruf erlerne, können sich in fünf Jahren den Arbeitsplatz aussuchen und habe viele Möglichkeiten, sich fortzubilden.

Steil aufwärts ging es auch für Leonie Baumeister: Im Vorjahr gewann die junge Frau aus dem Familienbetrieb in Waibstadt den Landesentscheid bei den Metzgern, wurde Zweite beim Bundeswettbewerb, nahm an europäischen Wettbewerben teil und ist nun Mitglied der Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks.

Auch Tjorven Hekler hat noch viel vor. Mit dem Bundeswettbewerb wird es leider nichts, die Neckarbischofsheimerin belegte einen 4. Platz. Doch gelohnt habe sich der Wettbewerb auf alle Fälle, statt Zickenterror habe es viel freundliches Miteinander und keine Verlierer gegeben. Was ihre Zukunft bringt? Tjorven Hekler überlegt. Anderen etwas beizubringen fände sie spannend, irgendwann eine Filiale zu leiten ebenso. Warum? "Ich liebe meinen Beruf!"