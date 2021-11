Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Nur noch etwas mehr als vier Wochen müssen sich Wintersportbegeisterte gedulden, bis sie auf dem Platz vor dem Rathaus wieder ihre Schlittschuhe schnüren und ein paar gepflegte Runden auf der Kunsteisbahn drehen können. Nach einem Auftakt nach Maß 2019 und der Corona-Zwangspause 2020 soll das rutschige Vergnügen nach Mitteilung der Stadtverwaltung in diesem Winter wieder zahlreiche Besucher in die Bad Rappenauer Innenstadt locken und damit nicht zuletzt auch das Weihnachtsgeschäft der hiesigen Einzelhändler ankurbeln.

Rund 40.000 Euro lässt sich die Kommune das Angebot im Herzen der Kernstadt kosten. Betreiberin ist – wie bereits vor zwei Jahren – Andrea Leiensetter. Sie will mit einem Glühwein- sowie Essensstand auch über das Schlittschuhfahren hinaus zum Verweilen anregen. Auch hier setzt man auf ein eingespieltes Team. Denn Leiensetter hat sich für die Verpflegung erneut Michels Bistro aus Siegelsbach ins Boot geholt. "Das hat sich so bewährt", sagt sie. Einen Weihnachtsmarkt darüber hinaus soll es aber nicht geben, entgegnet Kulturamtsleiterin Birgit Böhm manchen Gerüchten in der Kurstadt.

Die Entscheidung, überhaupt die Eisbahn anzubieten, sei erst relativ spät gefallen, nämlich erst Mitte Oktober, erklärt sie. Hintergrund dafür sei eine Fortbildung mit dem Thema "Veranstaltungen in Zeiten von Corona" gewesen. "Der Dozent hat uns dafür das ,Go‘ gegeben, dass eine Eisbahn auf jeden Fall über die Bühne gehen kann."

Böhm hofft, dass man die "3G"-Regel anwenden kann. Also, dass Besucher geimpft, genesen sind oder einen Nachweis über einen negativen Test vorlegen können. "Wir wollen allen ermöglichen, Eislaufen zu können. Es gab zuletzt viele Einschränkungen." Jedoch müsse man auch hier sehen, wie sich die Lage entwickelt. Denn mit der am Mittwoch in Baden-Württemberg in Kraft getretenen Corona-Warnstufe könnte nur die "2G"-Regel angewendet werden. "Da müssen wir dann sehen, wie wir das überprüfen", sagt Böhm. Aber man sei vorbereitet, denn man habe zuletzt "viele Szenarien durchgespielt". Dennoch gibt die Kulturamtschefin die Hoffnung nicht auf, dass die Zahl der belegten Intensivbetten, die für die Warnstufe maßgeblich entscheidend sind, bis zum Auftakt am 9. Dezember wieder zurückgeht.

Zur Eröffnung soll wieder ein kleines Programm geboten werden, verraten Böhm und Leiensetter. So hat der Rollschuh- und Eislaufverein Heilbronn bereits sein Kommen zugesagt und wird eine Kür auf dem künstlichen Eis zeigen. "Auch Begleitveranstaltungen sind geplant", sagt Böhm. Das grobe Programm stehe bereits fest. "Jetzt geht es an den Feinschliff." Öffnungszeiten und Programm sind im Internet unter www.rappenau-on-ice.de zu finden.

Dort wird auch der neue Aufbau der Eisbahn beschrieben. Denn während die Bahn 2019 noch eine sogenannte Glice-Eisbahn war, testet die Stadt jetzt eine von Like-Ice. Diese Variante sei genauso gesundheitlich und ökologisch unbedenklich wie ihre Vorgängerin. "Die Platten sind wie Puzzleteile stark ineinander gefestigt", erklärt Böhm. "Es ist eine etwas andere Kunstmischung, auf der man aber besser gleitet. Und der Abrieb ist nicht so groß." Denn vor zwei Jahren hatte Leiensetter viel Zeit in die Herrichtung der Bahn investieren müssen, da die Bahn einen großen Abrieb produzierte, der zudem "unangenehm zu entfernen" gewesen sei. Darüber hinaus sei auch die Bande der neuen Konstruktion stabiler und verschiebe sich nicht so leicht, wenn man dagegen fährt. Zudem wird die Bahn nun rechteckig und nicht abgerundet sein. Dies habe laut Böhm den Vorteil, dass Schlittschuhfahrer, die einige kurze Pause einlegen wollen, dies in den Ecken machen könnten "ohne im Weg rumzustehen".

Insgesamt einen Monat, bis 9. Januar 2022, soll die Eisbahn wieder viele Besucher anlocken. Leiensetter und Böhm freuen sich, dass sie den Bürgern nach der großen Enttäuschung bezüglich der Absage im Vorjahr wieder ein Schlittschuhlaufen vor der Haustür anbieten können.

Info: Vereine, Firmen oder Organisationen, die mit Bandenwerbung zum Gelingen der Veranstaltung beitragen wollen, können sich unter Telefon 07264 / 922161 oder per E-Mail an kulturamt@badrappenau.de an Birgit Böhm wenden. Noch sind einige Werbeflächen verfügbar.