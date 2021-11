Stand Sonntag, den 28. November, sind folgende Veranstaltungen im Hoffenheimer Kulturcafé, Eschelbacher Straße 6, geplant: Den Auftakt macht am Donnerstag, 2. Dezember, Marie-Helene Adrian mit ihrem Vortrag über Südafrika. Von 18 bis 19.30 Uhr legt sie mit Hilfe von Bildern und persönlichen Geschichten den Fokus darauf, wie die Menschen Südafrikas leben und welche Tiere und Landschaften es dort gibt. Die Vergangenheit des Landes wird ebenfalls thematisiert.

Am Donnerstag, 9. Dezember, findet von 19 bis 21 Uhr eine Lesung des Hoffenheimers Metin Aktay statt. Er stellt seine 2017 erschienene Autobiografie "Heimatlos und zerrissen: Mein Leben zwischen zwei Kulturen" vor. Aktay berichtet, wie es ihm seit seiner Geburt in Deutschland erging, wie zerrissen er sich in seinem Alltag als Gastarbeitersohn, Fußballer, Schiedsrichter, Familienvater und Migrant immer wieder fühlte, und weshalb die Sprache für ihn der wichtigste Integrationsfaktor ist. Bei zahlreichen Anmeldungen wird die Veranstaltung in die Hoffenheimer Mehrzweckhalle verlegt.

Am Mittwoch, 15. Dezember, stellt die Sinsheimer Gymnasiastin Asma Rahimi von 18 bis 19.30 Uhr Afghanistan aus einer eher ungewohnten Perspektive vor. Rahimi, deren Wurzeln in Afghanistan liegen, konzentriert sich in ihrem Vortrag vor allem auf die schönen Aspekte des Landes. Sie macht deutlich, dass Afghanistan weit mehr ist als Krieg, Terror, Armut und Zerstörung. Auch hier wird bei vielen Anmeldungen in die Hoffenheimer Mehrzweckhalle ausgewichen.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Eine Anmeldung ist notwendig beim Integrationsbeauftragten Frederik Böna unter Telefon 07261 / 404164 oder per E-Mail an: fluechtlinge@sinsheim.de (zg)

