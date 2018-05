Kürnbach. (db) Mit deutlicher Mehrheit sprach sich der Gemeinderat auf der jüngsten Sitzung für eine Tempo-30-Zone in allen Wohnstraßen im gesamten Ortsgebiet aus. Ausgenommen hiervon bleiben die Durchgangsstraßen, bis auf einen 200 Meter langen Teilbereich im Sonnengraben, wo bereits eine Tempobegrenzung besteht. Mit dieser Entscheidung soll nun auch der alte Ortskern bis einschließlich zur Austraße von Tempo 50 in eine Tempo-30-Zone umgewandelt werden.

Anlass, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen, gab für Bürgermeister Armin Ebhart ein Verkehrsunfall vor dem Kindergarten in der Bachstraße. Im März wurde dort eine Frau von einem Auto angefahren. Zudem gingen bei der Gemeindeverwaltung vermehrt Meldungen über Geschwindigkeitsüberschreitungen und Verkehrsunfälle ein. Zur Erhöhung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer plädierte der Rathauschef für die Einrichtung einer einheitlichen Tempo-30-Zone.

Für die Landesstraßen, die den Ort durchqueren, insbesondere für die Sternenfelser Straße, sah Ebhart jedoch keine Chance, bei der Verkehrsbehörde eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu erwirken. Hier sei das Verkehrsaufkommen nach Auffassung des Landratsamtes zu gering, um eine solche Veränderung zu rechtfertigen. Ebhart wies darauf hin, dass im Wohngebiet zwischen der Sternenfelser Straße und der Flehinger Straße bereits eine flächendeckende, durch Verkehrsschilder ausgewiesene Tempo-30-Zone besteht. Diese Beschilderung sei verpflichtend, auch wenn auf dem Straßenbelag eine noch vorhandene Tempo-50-Markierung für Verwirrung sorgt. "Diese Fahrbahnmarkierungen müssen berichtigt werden", kündigte Ebhart an.

Helmut Grahm bekundete, dass er nichts von einer Tempo-30-Zone halte. Man müsse in diesem Bereich die Geschwindigkeit auch kontrollieren. Grahm plädierte für beschränkte Tempo-20-Zonen an besonders neuralgischen Verkehrsabschnitten, wie dem Kindergarten in der Bachstraße. Bei flächendeckenden Tempo-30-Zonen gebe es keinen Anreiz zum langsamen Fahren, weil es keine bestimmten, geschwindigkeitsbeschränkten Stellen gäbe. Des Weiteren sprach sich Grahm dafür aus, Haltelinien an rechts vor links geregelten Straßen anzubringen. Dies würde Autofahrer eher zum langsameren Fahren bewegen. Zudem sollte geprüft werden, ob ein Zebrastreifen beim Kindergarten eingerichtet werden könnte. Letzterer Vorschlag fand geschlossen die Zustimmung des Ratsgremiums.

Bürgermeister Armin Ebhart verwies darauf, dass die Gemeinde Schilder nicht im eigenen Ermessen aufstellen kann. Er werde deshalb beim Landratsamt Karlsruhe im Rahmen einer Verkehrsschau darauf hinarbeiten, die Ausweisung einer Tempo-30-Zone für den alten Ortskern zu erwirken.