Von Michael Fritz

Kürnbach. Nachdem der Gemeinderat im Februar seine grundsätzliche Zustimmung zum Konzept einer geplanten Baumaßnahme in der Sternenfelser Straße gegeben hatte, wurde nun die entsprechende Anpassung des Bebauungsplanes auf den Weg gebracht. Anstelle des seit langem leerstehenden ehemaligen Supermarktes möchte ein Investor acht Einfamilienhäuser errichten. Hierzu ist es erforderlich, das bisher als Mischgebiet ausgewiesene Areal als allgemeines Wohngebiet festzusetzen. Auch der Flächennutzungsplan muss bei seiner nächsten Änderung entsprechend angepasst werden.

Nach dem jetzt gefassten Aufstellungsbeschluss wird der Entwurf des Bebauungsplanes ausgearbeitet und dem Gemeinderat zum Offenlagebeschluss vorgelegt. Im Sinne einer Nachverdichtung soll das Verfahren der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren abgewickelt werden.

Auch im aktuellen Neubaugebiet "Alsberg" schreitet die Verwirklichung von Wohnträumen voran. Drei weitere Baugenehmigungen passierten im vereinfachten Verfahren anstandslos den Gemeinderat. Weniger reibungslos hingegen gestaltet sich ein Bauvorhaben in der Brühlstraße. Hier hatte das Gremium in seiner Sitzung im März das Einvernehmen der Gemeinde versagt und das Vorhaben zunächst gestoppt. Das Landratsamt als zuständige Baurechtsbehörde stufte diese Entscheidung jedoch als rechtswidrig ein, da sich das Bauvorhaben sehr wohl in die nähere Umgebung einfüge – das Kriterium, über das der Gemeinderat zu befinden und fälschlicherweise abschlägig beschieden hatte.

Nun hatte das Gremium – im Lichte der neuen Erkenntnis – erneut über das Bauvorhaben zu entscheiden. Einzig Bürgermeister Armin Ebhart mochte der Rechtsauffassung der Baurechtsbehörde folgen und stimmte für das Einvernehmen der Gemeinde. Bei einer Gegenstimme und restlichen Enthaltungen wandert der Fall nun erneut zurück zum Landratsamt, wo höchstwahrscheinlich das verwehrte Einvernehmen der Gemeinde ersetzt werden wird.

Auch bei den weiteren Tagesordnungspunkten herrschte Unstimmigkeit. Die Teilsanierung der Siedlerstraße war bereits im März Gegenstand der Beratung. Damals wurde dem Verwaltungschef aufgegeben, zum einzig vorgelegten Honorarangebot für die Vergabe der Ingenieurleistungen zwei Vergleichsangebote einzuholen. Diese lagen nun vor, allerdings gab es unterschiedliche Auffassungen zur Kostenschätzung der Gesamtmaßnahme. Als sich dann die Vorlage auch noch als unvollständig herausstellte, wurde die Entscheidung auf die nächste Sitzung vertagt.

Ebenfalls verschoben wurde die Vergabe der Außenbeleuchtung der Grundschule. Zunächst wurde moniert, dass die Gemeinderäte nicht in die Auswahl der Leuchten einbezogen worden waren, danach die Vorlage als nicht entscheidungsreif abqualifiziert. Die gewünschte Kostenfortschreibung für die Gesamtmaßnahme sagte der Bürgermeister für die nächste Sitzung zu.

Auch beim letzten Tagesordnungspunkt konnte der Bürgermeister nicht punkten. Sein Vorschlag, den durch den Abbruch eines städtischen Gebäudes nun freistehenden Giebel eines Privathauses mit gestalterischen Elementen aufzuwerten, fand keine Mehrheit. Auf die zugemauerten Fenster sollte der örtliche Künstler Roland König die Kürnbacher Persönlichkeiten Löfflerin, Seherin von Prevorst und General Treutlen so aufmalen, als stünden sie gerade am Fenster und blickten hinaus. Wegen Bedenken einer dauerhaften Nutzung einer privaten Fassade und ungeklärter Unterhaltspflicht soll die – an sich für gut befundene – Idee zu einem späteren Zeitpunkt an einem anderen Objekt im Ortskern verwirklicht werden.