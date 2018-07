Kürnbach. (db) Das 1966 eingeweihte Schulgebäude auf dem Dorfberg ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Zudem steht der Umbau an, da die Gemeinde Kürnbach den Kindergarten Bachstraße in das Grundschulgebäude verlagern will. Die Kosten werden auf 1,2 Millionen Euro geschätzt. Der von der Gemeinde gestellte Förderantrag wurde inzwischen mit rund 397.000 Euro bewilligt.

Im Untergeschoss der Schule sind aktuell bereits zwei Kindergartengruppen sowie die Kleinkindbetreuung untergebracht. In Hinblick auf die im vergangenen Jahr eingerichteten zweiten Kindergartengruppe entspricht außerdem der Außenspielbereich des Kindergartens Dorfberg und vor allem die Einzäunung nicht mehr den Anforderungen. Der Maschendrahtzaun wird seit Jahren vom Bauhof notdürftig repariert. Hinsichtlich Sicherheit und Stabilität besteht Handlungsbedarf.

Bevor die Gemeinde nun Geld in einen neuen Zaun investiert, soll der komplette südliche Bereich des Schulgeländes überprüft werden, zumal auch der Zustand der Außentreppe zum Schulgebäude grenzwertig ist. Ebenso ist die Beleuchtung entlang der Treppe mangelhaft. Des Weiteren wird überlegt, den Zugang von der Straße her anders zu gestalten, da für Mütter mit Kinderwagen, aber auch für die Inklusion behinderter Schüler ein barrierefreier Zugang von wesentlicher Bedeutung ist.

Um sich von der Situation ein genaues Bild zu verschaffen, traf sich der Gemeinderat im Rahmen seiner jüngsten Sitzung mit Vertretern des Kindergartens, der Schulleiterin und dem Architekten Manuel Müller aus Mühlbach zu einen Ortstermin auf dem Schulgelände. Bürgermeister Armin Ebhart stellte zu Beginn heraus, dass die Gemeinde für die baulichen Veränderungen von Spielgelände sowie Treppen- und Wegbereich keine finanziellen Fördermittel beanspruchen könne. Die nötigen Investitionen müssten komplett über den Gemeindehaushalt finanziert werden.

Pfarrerin Ulrike Trautz beklagte, dass die Spielfläche nicht für Kleinkinder ausgelegt sei. Außerdem sei der Lärmpegel beim Schulunterricht ein Problem, wenn die Kinder im Außenbereich spielen. Architekt Müller führte zur Umgestaltung des Areals aus, dass es bislang noch keine Pläne gebe, und schlug vor, zwei bis drei Planungsvarianten zu erstellen. Er könnte sich einen neuen Zugangsweg im linken Wiesenbereich vorstellen, der eine maximale Steigung von sechs Prozent habe und barrierefrei sei.

Bei einem anschließenden Rundgang durchs Schulgebäude wurde die anstehende Schulhaussanierung erörtert. Architekt Müller erläuterte die einzelnen Gewerke, unter anderem die Sanierung von Decken, Böden, Wänden und den Austausch von Fenstern sowie der Elektrik. Der Sanitärbereich müsse komplett entkernt und erneuert werden, die Aula vor dem Sanitärbereich solle nach hinten und seitlich zum Schulhof durch Versetzen der Glasfassade vergrößert werden, lautete sein Vorschlag.

Schulleiterin Sibylle Meerwarth beklagte, dass mit dem Umzug des Kindergartens Bachstraße und mit der Verlagerung von Rektorat und Lehrerzimmer ins Obergeschoss künftig die Klassenzimmer nicht mehr reichen würden, da auch der Bereich Betreuung zunehme.

Im nächsten Jahr werden voraussichtlich 40 Kinder in der Ganztagesbetreuung sein. Walter Haag mahnte an, dass man sich in dieser Angelegenheit schnellsten zusammensetzen und einen Kompromiss finden müsse.