Kürnbach. (abc) Anlässlich der Einweihung des Adventure-Golfparks und des Panorama-Seeblicks hat der Angelsportverein am vergangenen Wochenende das Europa-Seefest ausgerichtet. Jeweils ab 11 Uhr boten die Gastgeber dort Corona-konform an beiden Tagen eine bunte Auswahl an Speisen und alkoholfreien Getränken, ergänzt durch die Rebensäfte des Weinguts Plag sowie die Bierspezialitäten der Brauerei von Berg.

Am Samstagmittag sang der Shantychor der Marinekameradschaft Haßloch, bevor Bürgermeister Armin Ebhart eine Stunde später das Publikum offiziell begrüßte. "Oft wird über die EU geschimpft, aber neben Frieden, Freiheit und Stabilität unterstützt sie auch Projekte im ländlichen Raum", betonte das Dorfoberhaupt, um sogleich auf zwei mit Geldern des europäischen "Leader"-Programms geförderte Projekte einzugehen. Einerseits ist dies der unweit des Sees innerhalb kürzester Zeit auf 1,5 Hektar entstandene Adventure-Golfpark, andererseits den "Panorama-Seeblick".

"Normalerweise ist der See ja ein Hochwasserrückhaltebecken und das Bug-ähnliche Gebilde ein so genannter Mönch aus grauem Beton", erklärte der Bürgermeister. Ein junger Künstler hat mit Farbe und Fantasie dann ein Schiff daraus gemacht. Ferner wurden dank EU-Fördergeldern Reling, Ruder, Fernrohr und Glocke angebaut. Und es war sogar noch genügend Geld für Tisch und Sitzbänke da, auf denen die Besucher des See-Fests Platz nehmen konnten. "Damit niemand die Bänke klauen kann, steht auch schon Schwarzrieslingdorf Kürnbach drauf", ergänzte Ebhart, ehe er das Wort an seine Sulzfelder Amtskollegin und Vorsitzende des "Leader"-Trägervereins "Regionalentwicklung Kraichgau", Sarina Pfründer übergab. "Schön, dass man so gemeinsam feiern kann nach der langen, langen Pause", freute sich Pfründer und betonte, dass es ihre Aufgabe und die ihrer Mitstreiter ist, auf Europa aufmerksam zu machen. "Es ist schon toll, welche Förderungen hier möglich sind, die es sonst in der Höhe oft nicht gibt", betonte Pfründer, bevor sie Ebhart eine entsprechende Plakette überreichte. Ihr zufolge wurden die beiden 20.000 Euro teuren Projekte mit rund 10.000 Euro bezuschusst.

Nicht nur davon profitieren die Gäste des Europa-Seefestes, sondern auch von dem nach den Grußworten folgenden Unterhaltungsprogramm. Zunächst sang nochmals der Shantychor der Marinekameradschaft Haßloch, danach gingen "Die SymBadischen 2" mit steirischer Harmonika und Bariton durch die Tischreihen. Am Sonntag ging es um 14.30 Uhr mit "Blues & Rock by Zoltan" weiter, bevor von 16 bis 18 Uhr der Musikverein Kürnbach für den harmonischen Ausklang des Europa-Seefestes sorgte.