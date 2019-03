Von Detlef Brötzmann

Kürnbach. Es waren deutliche und unmissverständliche Worte, die Feuerwehrkommandant Hartmut Grüneich auf der Gemeinderatssitzung sprach. Die Bevölkerung kann im Katastrophenfall nicht gewarnt werden. Grund dafür sind die Sirenen, die seit der Umstellung der Einsatzleitstelle im Jahr 2017 auf Digitaltechnik nicht mehr angesteuert werden können. Was Grüneich in seinem Jahresbericht der Feuerwehr nun öffentlich machte, ließ die Zuhörer im voll besetzten Besucherbereich des Ratssaales erschreckt aufhorchen. Bürgermeister und Gemeinderat hatten zu diesem Thema allerdings keine Fragen.

Die Alarmierung der Wehr erfolgt über Meldeempfänger. Doch auch im Funkverkehr berichtete der Kommandant von Funklöchern, die man seit der Umstellung der Leitstelle habe. An diesem Problem werde bereits gearbeitet. Die Wehr hat zwei Testmelder bekommen, die in der Praxis erprobt werden. Zu den Meldeempfängern kündigte er an, dass diese sukzessiv ersetzt werden müssten.

Die Einsatzabteilung der Feuerwehr verfügt über zwei Löschzüge mit jeweils 21 Einsatzkräften. Damit ist die Wehr personell an der Untergrenze, besser wären 50 Aktive. Die Satzung sehe maximal vier Löschzüge mit 84 Personen vor, was der Idealfall wäre. Bei einer Tagesalarmierung ist eine Löschzugstärke nicht erreichbar. Die Verfügbarkeit der aktiven Wehrleute während der üblichen Arbeitszeiten bezifferte er auf maximal 14, was für eine kleine Landgemeinde noch gut sei. Über die Sicherheit brauche sich die Bevölkerung keine Sorgen machen, denn bei einer Brandmeldung werde automatisch immer eine Wehr aus den Nachbarorten mit alarmiert. Damit sei eine ausreichende Erstschlagkraft am Brandort gewährleistet.

Beim Fahrzeugbestand, der drei Einsatzfahrzeuge umfasst, steht mittelfristig der Ersatz von zwei Löschfahrzeugen an. Der Unimog aus dem Jahr 1989, das einzige wasserführende Fahrzeug mit einem Wassertank von 1800 Litern, ist derzeit noch in einem guten Zustand, müsse aber in den nächsten fünf Jahren ersetzt werden. Auch beim Löschgruppenfahrzeug (Baujahr 1994) werde Neubedarf kommen. Bei der Ausstattung der Fahrzeuge ist die Beladegrenze erreicht. Aus diesem Grund verfügt die Wehr über keine hydraulische Rettungsschere, was aber im Zuge einer Fahrzeugneubeschaffung angegangen werden müsse. Auch bei der Führerscheinausbildung werden Kosten auf die Gemeinde zukommen. Günter Simmel sah bei den beiden Fahrzeugen einen Investitionsbedarf von 500.000 Euro oder mehr und bat um einen ausführlichen Feuerwehrbedarfsplan.

Ebenso stehen auf der Wunschliste der Wehr ein Fahrzeuganhänger, eine Wärmebildkamera, ein Rettungsbrett, eine Schmutzwasserpumpe sowie Rückflussverhinderer. Auch müssten die Einsatzjacken aus dem Jahr 1990 ausgetauscht werden. Bei den Helmen soll von der Kunststoffausführung, da diese stoßanfällig ist, auf Aluminiumhelme umgestellt werden.

Hoffnung setzte Hartmut Grüneich auf den Nachwuchs in der Jugendfeuerwehr. Diese umfasse derzeit 50 Kinder und Jugendliche im Altersdurchschnitt von zehn Jahren, darunter 21 Mädchen. Damit bestehe Hoffnung, langfristig den Anteil weiblicher Kräfte in der Einsatzabteilung erhöhen zu können.