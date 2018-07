Von Tim Kegel

Waibstadt/Angelbachtal. Nach Jahren des Anstiegs ist die Kriminalität im nördlichen Kraichgau wieder unter das Niveau des Jahres 2013 gesunken. Die Kriminalstatistik, die der Sinsheimer Polizeichef Erhard Loy momentan in zahlreichen Gemeinderatssitzungen vorstellt, spricht von einem Rückgang von rund 21 Prozent.

Signifikant reduziert haben sich die Wohnungseinbrüche, gestiegen ist jedoch die Zahl der Drogendelikte. Grundsätzlich gilt: Je kleiner der Ort, desto weniger Straftaten passieren.

Aber die Relation gilt nicht durchgehend: Obwohl sich die Einwohnerzahlen von Waibstadt und Angelbachtal in ähnlicher Größenordnung bewegen, ist die so genannte Kriminalitätsbelastung in Waibstadt doppelt so groß wie in Angelbachtal. Ein Blick in die Region:

Angelbachtal: Polizeichef Erhard Loy spricht von "einer Trendumkehr" mit deutlich weniger Körperverletzungen und Diebstählen, allerdings mehr Sachbeschädigungen. 97 Anzeigen wurden insgesamt geschrieben, 2016 waren es 132. Die Aufklärungsquote lag bei 47,4 Prozent. Von den 42 ermittelten Tatverdächtigen waren 32 deutsche Staatsangehörige, zehn waren Ausländer.

Epfenbach: Nachdem eine Serie von Sachbeschädigungen aufgeklärt wurde, ging deren Zahl um 32 auf zehn Fälle zurück. Die Zahl der Diebstähle ist von zehn im Jahr 2016 auf 18 gestiegen, darunter zwei Einbrüche. Insgesamt wurden 49 Straftaten erfasst und 26 Tatverdächtige ermittelt, darunter zwei Kinder, acht Jugendliche und fünf Heranwachsende.

Eschelbronn: Vergleichsweise hohe Ausländerkriminalität: Von den 42 ermittelten Tatverdächtigen waren 18 Ausländer. Die Sachbeschädigungen haben sich von 26 auf 13 Fälle halbiert. Zugenommen haben Körperverletzungen, Diebstähle und Wohnungseinbrüche, wenn auch auf insgesamt geringem Niveau. Insgesamt wurden 62 Anzeigen im Jahr 2017 bearbeitet; 2016 waren es noch 74. Drogendelikte gab es zwölf, 2016 waren es noch fünf, 2013 ein einziger.

Helmstadt-Bargen: Rückgänge ohne Schwerpunkte und insgesamt 79 bearbeitete Fälle gegenüber 87 Fällen im Jahr 2016. Weniger Körperverletzungen und Diebstähle, aber fünf Wohnungseinbrüche; 2016 wurde ein Mal eingebrochen.

Neckarbischofsheim: 76 Fälle stehen 92 Fällen im Jahr 2016 gegenüber. Damals passierten sieben Wohnungseinbrüche, 2017 wurde nur ein Mal eingebrochen. Hoher Ausländeranteil mit 24 von 55 ermittelten Tatverdächtigen und sogar eine Verdoppelung gegenüber dem Jahr 2016. Damals waren zwölf von 59 Verdächtigen Ausländer. Diebstähle und Körperverletzungen sind die am stärksten vertretenen Deliktformen.

Neidenstein: Nur 34 bearbeitete Fälle, 2016 waren es 55. Zurückgegangen sind vor allem Sachbeschädigungen von 17 auf fünf Fälle. Von den 19 ermittelten Tatverdächtigen sind acht deutsche Staatsbürger, elf nicht. Die Aufklärungsquote lag bei nur 47,1 Prozent.

Reichartshausen: Hier passierte mit 29 Fällen am wenigsten, 2016 wurden 38 Fälle gezählt. Abgenommen haben vor allem Diebstähle von zuvor 19 auf sechs Taten. Ein Mal wurde eingebrochen, 2016 drei Mal.

Waibstadt: Ein Ausreißer mit 246 angezeigten Straftaten, 2016 waren es 271. Waibstadt als Zentrum der Brunnenregion mit Einkaufsmärkten, Innenstadt und einem Bahnhof bringe "Tatgelegenheiten" mit sich, wie Erhard Loy schildert. Auch das Flüchtlingswohnheim wirkt sich aus, wenn auch nur mit einem Anteil von neun der 125 ermittelten Tatverdächtigen. Insgesamt ist ein starkes Viertel - 35 Personen - der Tatverdächtigen Ausländer, 90 Personen sind deutsche Staatsangehörige. In Waibstadt wurde besonders oft eingebrochen: 15 Mal. 2016 gab es 13 Einbrüche. Die Aufklärungsquote hat sich von 44,6 Prozent auf 55,3 Prozent erhöht. 50 Rauschgiftdelikte - 2016 waren es 13.

Zuzenhausen: 39 Anzeigen, 2016 waren es 47. Der Rückgang betrifft hauptsächlich Sachbeschädigungen mit sechs Fällen im Jahr 2017 gegenüber 15 im Jahr 2016. 20 Tatverdächtige wurden ermittelt, drei mehr als im Vorjahr. Sechs Rauschgiftdelikte - 2016 fiel kein einziger auf.