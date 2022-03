Das chinesische Teehaus mit Terrasse und Ruhezonen lädt im „Garten der Stille“ in Münzesheim zum Verweilen ein. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Kraichtal-Münzesheim. Asiatische, vor allem japanische, Gärten erfreuen sich seit Jahren wachsender Beliebtheit. Und nicht wenige Besucher, die nach Kraichtal kommen, staunen. Auch dort gibt es einen Asiatischen Garten. Er liegt nahe dem Therapiezentrum der Kraichtal-Kliniken, am östlichen Ortsausgang des Stadtteils Münzesheim, in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof (Linie S32) und Sportgelände des örtlichen Fußballvereins.

Träger des Therapiezentrums ist die evangelische Stadtmission Heidelberg. Hier finden Menschen, die an einer Sucht leiden, etwa nach Alkohol oder Glücksspiel, in einer Entwöhnung eine Perspektive für ihr Leben. Gerade Erholen und Abschalten ist für diesen Personenkreis, der sich in einer stationären Therapiemaßnahme befindet und von der Familie getrennt ist, von großer Wichtigkeit. Daher ist der etwa 1,5 Hektar große Asiatische Garten, der in der Region allgemein als "Japanischer Garten" bezeichnet wird und zu jeder Jahreszeit ein Ort der Ruhe und Erholung ist, in das Areal des Therapiezentrums eingebunden. Dieses außergewöhnliche Kleinod steht nicht nur Patienten und deren Besuchern, sondern allen Menschen offen, die eine Auszeit oder ein wenig Abstand und Ruhe vom Alltagsstress suchen.

Der Garten, der auch in der Arbeitstherapie eine Rolle spielt, wurde bereits vor vielen Jahren fachkundig angelegt. Inzwischen ist er ein wenig "wilder" geworden, doch er hat seinen Charme bis heute bewahrt. Besucher werden nicht nur von den üppig sprießenden Pflanzen und Blumen inspiriert, sondern auch von den originalgetreu nachempfundenen Brücken, Wegen und Treppen. Diese Formensprache der Gartenbaukunst aus Japan und China wurde mit viel Liebe zum Detail in den Kraichgau übertragen.

Auf einer Insel im See, in dem sich Fische und Wasserschildkröten tummeln, befindet sich ein chinesisches Teehaus mit Terrasse und Ruhezonen, die im "Garten der Stille" zum Verweilen einladen. Von einer kleinen Anhöhe aus betrachtet, ist die fernöstliche Illusion mit dem Pagodendach und den teils fremdländischen Pflanzen, Gräsern und Bäumen perfekt.

Viele Menschen, die diesen Garten einmal besucht haben, kommen immer wieder, auch wenn sie nichts mit Feng Shui oder anderen Begrifflichkeiten anfangen können. Auf einem schönen Rundweg gibt es Interessantes zu entdecken, wobei gerade der obere Terrassenweg einige Überraschungen, die es näher in Augenschein zu nehmen gilt, bereit hält.