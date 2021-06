Von Anjoulih Pawelka

Waibstadt-Daisbach/Kraichgau. Landwirt Christian Kaufmann hat ein Herz für Tiere. Nicht nur für die im Stall, sondern auch für die, die eigentlich im Wald leben, die Rehe. Ihr Nachwuchs mag es allerdings in den ersten Tagen nach der Geburt, sich im dichten Grün der Felder zu verstecken. Wenn der Traktor mit dem Mähwerk kommt, endet das oftmals tödlich, denn die Kleinen laufen nicht etwa weg, sondern bleiben einfach im hohen Gras liegen. Das wollte Kaufmann auf seinem Birkenhof verhindern und hat daher vor Kurzem die Rehkitzrettung Rhein-Neckar engagiert.

Bis zu acht Personen waren an der Aktion beteiligt. Neben zwei Leuten vom Betrieb waren vier Menschen der Rehkitzrettung vor Ort und ein paar Jäger. Wer mitmachen wollte, musste früh aufstehen. Denn schon um 5.30 Uhr ging es los, da der Boden kühl sein muss, damit die Wärmebildkamera der Drohne die kleinen Kitze aufspüren kann. Ralph Steffen, der Vorsitzende der Rehkitzrettung, hatte diese mitgebracht. Einen Tag zuvor aber hatte er die Flugbahn und Skizzen des Geländes via "Google Maps" generiert. Wer bei der Rehkitzrettung ehrenamtlich arbeitet, der muss flexibel sein, denn die Landwirte melden sich oft recht spontan. Hängt es doch auch vom Wetter ab, wann sie ihre Äcker mähen können. Gerade in Schlechtwetter-Phasen kann das durchaus eine Herausforderung sein.

Wenn die Rehkitzrettung dann da ist, geht alles ziemlich schnell. So auch bei Christian Kaufmann. Auf zwei Bildschirmen sieht der Pilot, was die Drohne in 70 Metern über den Feldern aufnimmt. Zwischen drei und fünf Minuten hat es gebraucht, bis diese Kaufmanns Fläche überflogen hatte. "Das war schon interessant", erzählt der Landwirt, der es genial findet, was die Kamera so alles darstellen kann. Entdeckt die Drohne einen Punkt, der wärmer ist als die Umgebung, werden die Retter zu eben diesem gelotst. Per Funkgerät gibt der Pilot genaue Anweisungen, wo genau sie im Feld suchen müssen. Erst wenn sie angekommen sind, wissen die Verantwortlichen, was sich dort verbirgt. Neben Rehkitzen war das auf Kaufmanns Feld zum Beispiel auch ein kleiner Hase. Der sei aber schnell weggehoppelt, als er die Menschen kommen sah, erzählt Kaufmann.

Die Mission auf den Feldern des Birkenhofs "war erfolgreich", erzählt er weiter. Drei Rehkitze haben sie rausgetragen. Damit die Mutter ihre Kleinen nicht verstößt, müssen die Retter aufpassen, dass an dem Kitz kein Menschengeruch haftet. Daher wurden die gefundenen Tiere mit Gras einem Bündel Gras zwischen den Händen aus dem Feld getragen. Eines davon war in Kaufmanns Händen. Das sei ein "tolles Erlebnis" gewesen. Das kleine Reh, das bei der Rettung erst wenige Tage alt war, habe fast nichts gewogen und sei "total putzig" gewesen. Kaufmann berichtet auch, wie eine Rehmutter ihr Junges gerufen hat. Als die Retter das Kitz am Waldrand abgesetzt haben, sind beide zusammen im Dickicht verschwunden. "Das war schön zu sehen."

In Kaufmanns Feldern, auf denen das Gras nicht als Tierfutter, sondern für die Biogasanlage verwendet wird, erzählt er, sei noch nie ein Kitz ums Leben gekommen. Zwar mache er nicht selbst die Mäharbeiten, sondern eine externe Firma, die Mitarbeiter würden ihm aber schon erzählen, wenn ein Rehkitz dem Mähwerk zum Opfer gefallen wäre, da ist er sich sicher. Deutschlandweit sind es laut Rehkitzrettung rund 100.000 Babyrehe jährlich, die dem Mähtod zum Opfer fallen.

Dass Ralph Steffen die Rettung seit fast genau einem Jahr betreibt, liegt an einem einschneidenden Erlebnis vor vier Jahren. Damals wurde der Jäger zu verletzten Rehzwillingen gerufen, die ein Mähwerk erwischt hatte, und die der 52-Jährige erlösen sollte. Beide lebten noch. Das eine hatte schwere Verletzungen an den Füßen und an der Schnauze. Steffen erinnert sich noch gut an die durchdringenden Schreie des kleinen Lebewesens. Seinem Geschwisterchen hing ein Hautlappen am Hinterlauf. Beim Tierarzt konnte es gerettet werden und Steffen hat es großgezogen und später ausgewildert.

Der Versuch, mit Hunden durch die Felder zu laufen und die Kitze zu retten, scheiterte daran, dass die Kleinen in den ersten Tagen keinen Eigengeruch haben und so von den Hunden nicht aufgespürt werden können. Nachdem die Drohnentechnologie immer verbreiteter wurde, hat er beschlossen, eine solche anzuschaffen und den Verein, der schon rund 80 Mitglieder hat, zu gründen. Aus einer Drohne wurden mittlerweile schon zwei, die seit Mai täglich im Einsatz sind. Rund 80 Kitze haben sie bisher gerettet. Der Verein habe sich "sehr gut entwickelt", sagt Steffen, der allerdings auch froh ist, wenn die Saison bald zu Ende geht. Denn mittlerweile gehe er schon auf dem Zahnfleisch. Das frühe Aufstehen schlauche dann doch irgendwann.