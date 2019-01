Kraichgau. (rnz). Ein dunkler Heimatfilm, der sich dem Thema Missbrauch annimmt, startet am Donnerstag, 17. Januar, in den Kinos. Unter anderen flimmert der Spielfilm "Verlorene" in Heilbronn, Karlsruhe und Pforzheim über die Leinwände. Das Drama zeigt dabei auch Bilder aus dem Kraichgau. Zu den Dreharbeiten hatte sich das Filmteam rund um Regisseur Felix Hassenfratz, der in Heilbronn geboren wurde und in Eppingen aufgewachsen ist, im ehemaligen Sulzfelder Gasthof "Hirsch" eingerichtet. Gedreht wurde in Ittlingen, in Tiefenbach sowie im Wald rund um das Helmhöfer Forsthaus bei Neckarbischofsheim.

Das Familiendrama "Verlorene" feierte seine Weltpremiere auf der Berlinale 2018 in der Perspektive Deutsches Kino. In seinem intensiven Kino-Debüt widmet sich Hassenfratz dem Tabu-Thema Missbrauch und erzählt von der Sehnsucht nach Liebe gegen alle Vernunft. Ein glaubwürdiger und sensibler Beitrag zur Debatte um sexualisierte Gewalt. Besetzt mit einem starken Ensemble aus Maria Dragus, Neuentdeckung Anna Bachmann, Clemens Schick und Enno Trebs.

Die genaue Zeichnung der badischen Region und der Dialekt sind ein starkes Element des Films. "Weil ich dort aufgewachsen bin. Ich erzähle darin auch von mir und meiner Heimat. Wir haben lange nach den richtigen Motiven für den Film gesucht. Gefunden haben wir sie am Ende unweit meines Heimatdorfs im Kraichgau", blickt Regisseur und Autor Felix Hassenfratz zurück. "Das Drehbuch war von Anfang an im Dialekt geschrieben. Das hat mir sehr geholfen, meine Figuren zu finden. Die Sparsamkeit in der Sprache gehört im Badischen zur Mentalität der Menschen."

Die Handlung: Maria ist frei, wenn sie Orgel spielt. Bach spürt man im Bauch. Zu Hause fühlt sich die 18-Jährige verantwortlich. Für Hannah, ihre jüngere Schwester, die rebellierend den Ausbruch aus dem Dorf plant. Für Johann, ihren Vater. Nach dem frühen Tod der Mutter leben die beiden ungleichen Schwestern alleine mit ihm in der süddeutschen Provinz. Stoisch erfüllt Maria die Erwartungen der Anderen: als Beschützerin, Schwester und vom Vater geliebte Tochter. Ein fragiles Gleichgewicht, das sie mit aller Kraft zu halten versucht - auch um den Preis ihrer eigenen Träume.

Alles ändert sich, als Valentin, ein junger Zimmermann auf der Walz, im Betrieb des Vaters Anstellung findet. Maria verliebt sich. Zum ersten Mal, gegen alle Vernunft. Valentin erwidert Marias heimliche Zuneigung. Doch je näher er ihr kommt, umso mehr zieht sie sich zurück. Für die Bewahrung eines sorgsam gehüteten Geheimnisses ist Maria bereit, sich aufzuopfern. Als Hannah der Wahrheit auf die Spur kommt, ist die Welt der Geschwister längst über ihnen zusammengestürzt. Hannah beschließt, ihre Schwester zu retten. Wenn es sein muss, auch gegen Marias Willen.

Hassenfratz’ Filme wurden mehrfach ausgezeichnet und fanden auf internationalen Festivals Aufmerksamkeit. Sein Kurz-Spielfilm "Der Verdacht" gewann den Deutschen Kurzfilmpreis, die vierteilige Dokureihe "Schnitzeljagd im heiligen Land" den Grimme-Preis in der Kategorie Kinder- und Jugendprogramm.´ "Verlorene" ist sein Kino-Debüt, das als bester Debütspielfilm in Biberach und mit dem NDR Nachwuchs-Filmpreis in Emden ausgezeichnet wurde.